Irán disfruta enfureciendo a Trump: ofrece US$ 30 mil "por cada soldado estadounidense muerto o capturado"

La relación Irán y Estados Unidos amagó en múltiples momentos a encontrar algún punto de acuerdo que permita a la Casa Blanca salir de la guerra en Ormuz, que lleva meses y ha provocado a la administración Trump un gasto colosal. De nada han valido las presiones económicas, incluso hay quejas de militares que están en zona desde hace 9 meses, y además llevó en varias ocasiones al alza al petróleo mundial. Sin embargo, cuando hay algún avance en acuerdos, o hay ataques israelíes en Líbano, o atacan rebeldes hutiés, o Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz, lo cierto es que la situación amaga convertirse en otra "guerra sin fin", como la de Rusia-Ucrania, que ya lleva años y se suceden los ataques con drones provocando víctimas civiles a diario en ambos lados sin que el conflicto tenga visos de terminar.

Y este domingo desde Irán la noticia este domingo fue del jefe del ejército persa, Amir Hatami, que anunció que "Irán ha decidido poner recompensas equivalentes a 30.000 dólares por matar o capturar soldados estadounidenses". No terminó allí la información de los militares iraníes, también se indicó que "esa suma se elevará al doble si (la captura o la muerte del estadounidense) la hace una mujer".

"Se han establecido esas recompensas ante las numerosas solicitudes de la población para contribuir económicamente a la resistencia frente a las amenazas de Estados Unidos”, señaló la agencia de noticias estatal IRNA. El anuncio de Hatami fue en una ceremonia de homenaje a periodistas mártires, donde habló de papel fundamental de los medios en la transmisión del mensaje de defensa nacional.

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En su discurso, Hatami apuntó a Trump, al que llamó "ese delincuente y alucinado”, precisando que era cierto que "logramos impactar al portaaviones Abraham Lincoln dejándolo fuera de combate temporalmente, aunque Washington nunca lo admitió.

Ahora, no se conoce que haya despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en Irán durante esta guerra en Oriente Medio, al menos en forma pública solo trascendió una misión de rescate en abril para un piloto estadounidense derribado. En su momento Trump mostró que había seguido se cerca a ese rescate, felicitando a las fuerzas que lo habían hecho.

Hatami no aportó detalles sobre dónde o cuándo se esperaba que se matara o capturara a soldados estadounidenses, no se sabe si es apenas una declaración para irritar a la Casa Blanca, lo único cierto es que la guerra entre Irán y Estados Unidos comenzó el 28 de febrero después de que fuerzas estadounidenses e iraelíes bombardearan múltiples objetivos en territorio iraní.

A ello le siguió un alto el fuego en abril tras casi 40 días de combates, y en junio se alcanzó un marco para conversaciones de paz que tampoco dieron resultado. Desde entonces, se han sucedido los ataques en forma más esporádica, pero que obligan a Estados Unidos a mantener en la región una gran fuerza militar en torno al estrecho de Ormuz, y eso le vale a Trump críticas de múltiples sectores, no solo demócratas, cuando tiene las elecciones de medio término ya a la vista, en noviembre.

Son múltiples los anuncios de este tipo que suele hacer la inteligencia iraní, y el mes pasado dieron "consejos para matar a Melania Trump". En ese caso detallaban rutinas de la esposa de Trump, incitando a asesinarla, a través de la cuenta de Telegram de la agencia de noticias Tasnim, relacionada con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IGRC)

AFP/IRNA/HB