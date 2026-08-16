La CGT entre la próxima protesta y la incomodidad por Facundo Moyano

La CGT vuelve a las calles este jueves 20 de agosto. Luego de protestar en rechazo de la Ley de Tierras y de encabezar la movilización a San Cayetano, la central obrera ultima detalles de su próximo paso: copar los alrededores del ministerio de Economía para pedir por auxilio a los endeudados. Paralelamente, la situación del dirigente gremial Facundo Moyano caló hondo y fue motivo de conversaciones entre los popes en los últimos días.

En la calle Azopardo decidieron involucrarse con un tema de agenda e impacto en sus bases, como lo es el endeudamiento y la morosidad de las familias en la era Javier Milei. Los datos del Banco Central al mes de junio reflejan que la mora total del sector privado no financiero se ubicó en el 7,6%, frente al 7,7% de mayo. En el caso de los préstamos a las familias alcanzó el 12,7%, mientras que entre las empresas fue del 3,5%.

Por lo cual, en el marco de su plan de lucha contra el Gobierno, el colectivo gremial se instalará a partir de las 14.30 en el Palacio de Hacienda tras partir desde Independencia y Paseo Colón. En la sede del ministerio, le exigirá a Luis “Toto” Caputo soluciones para las familias y pymes. Los dirigentes cegetistas no creen que el endeudamiento con altas tasas “sea un problema entre privados”, como mencionaron el funcionario y el presidente Javier Milei cuando se refirieron a la problemática.

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Como suele suceder en sus últimas movidas, la CGT no estará en soledad. Porque entre el viernes y el sábado distintas organizaciones gremiales y sociales confirmaron que acompañarán a la central. Aparecen en la nómina de participantes del próximo jueves las dos CTA y la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el conglomerado que articula a empleados informales y referentes de movimientos sociales.

Según el secretario de la CTA-T Hugo Yasky, también diputado nacional de Unión por la Patria, casi seis millones de personas registran atrasos en el pago de sus deudas. Algo que fue posible desde su ótica por la “desregulación de las tasas de interés” que habilitó el oficialismo.

“Esto permitió que bancos y billeteras virtuales otorgaran créditos imposibles de pagar a tasas usurarias que generaron una brecha récord entra la tasa a la que los bancos prestan y la que pagan por un depósito a plazo, constituyendo un negocio formidable para el sector financiero”, precisó el jefe sindical en una columna que publicó el sábado en PERFIL.

Para la UTEP, la gestión libertaria debería regular los préstamos que otorgan las billeteras virtuales y las fintech. La organización calificó a estos actores del sistema financiero como los usureros que se aprovechan de la situación de miles de empleados que no tienen acceso al crédito formal”.

Según supo PERFIL, este martes los referentes cegetistas piensan encarar un raid mediático para colocar este tema en agenda. Por otro lado, dentro de la agenda de la CGT, no pasó desapercibido uno de los temas del momento. Se trata de la causa del secretario general de Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines, Facundo Moyano, por violencia de género tras el episodio que protagonizó con su pareja Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano.

Desde el entorno de uno de los integrantes de la mesa chica aportan que la situación cayó “muy mal” y que hubo insultos para el hijo de Hugo Moyano. Para esta fuente gremial, el caso solo ayuda a erosionar la maltrecha imagen del gremialismo, si bien dicen que Facundo no es un dirigente representativo de la CGT y que su sindicato es chico.

Otros referentes se mostraron sorprendidos. La situación en la que se lo vio al dirigente y sus posteriores declaraciones fueron calificadas como “raras” por varios cuadros. Pero aclararon que en términos políticos y sindicales no habrá ningún impacto en la calle Azopardo.

Mientras la organización se prepara para el evento del jueves, hubo diferentes cuadros que hicieron una aparición pública. En la presentación del cortometraje de Infobae que recreó con IA el encuentro entre San Martín y Sarmiento del jueves, se dieron cita el secretario General Cristian Jerónimo, el Secretario de Relaciones Internacionales Gerardo Martínez y el secretario de Deportes Juan Pablo Brey. Fue una manera de tejer relaciones con distintos actores.