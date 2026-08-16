De San Martín al Presupuesto 2027: el raid de reapariciones de Milei para blindar su agenda

Luego de algunas semanas sin apariciones públicas, el presidente Javier Milei se prepara para volver a escena en dos eventos. Este lunes, a partir de las 15 horas, el jefe de Estado ofrecerá un discurso en el acto por el 176° aniversario del fallecimiento del General José de San Martín. Unos días más tarde, el jueves, tiene previsto participar del Council of Americas y pisará el Congreso el 15 de septiembre, para presentar el Presupuesto 2027, uno de sus grandes desafíos.

Con respecto al evento del lunes, el oficialismo informó que el jefe de Estado estará en el Monumento al Libertador José de San Martín, en Retiro, este jueves a las 15 horas. Se espera un discurso corto, muy contundente para resaltar los valores “liberales” del prócer en su fecha ante la presencia de su gabinete. Será la segunda participación del año en la plaza San Martín luego de que el pasado 2 de abril haya estado en dicho lugar en conmemoración de la guerra de Malvinas.

Por el momento, se descarta que el economista aproveche la ocasión para lanzar algún anuncio en momentos de su gestión delicados. Las encuestas de opinión, negativas, representan un dolor de cabeza para la Casa Rosada, se colan en agenda temas delicados para el oficialismo, como el endeudamiento de las familias o las empresas que buscan petróleo en las Islas Malvinas. Y, por si fuera poco, el dispositivo de alianzas que diagramó su ala política con los gobernadores dialoguistas voló por el aire en pleno debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

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La calle tampoco le entregó buenas noticias al Presidente. Porque en las últimas semanas vio como sindicatos con la CGt al frente, partidos políticos y movimientos sociales reunieron fuerzas para resistir parte de sus medidas e instalar problemáticas de los trabajadores en todos los medios. Una, la principal, es el importante endeudamiento de las familias y la morosidad que tanto complican la vida diaria de miles de argentinos.

En los próximos días, con la marcha de la CGT al Palacio de Hacienda este jueves en reclamo de soluciones al drama, Milei estará obligado a referirse a la situación. Pero su opinión no cambiará: ya expresó en diferentes entrevistas radiales que las deudas de usuarios de billeteras virtuales y la morosidad de clientes de bancos “es un tema entre privados”. Es un mensaje que además reforzó el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Para ellos, el Gobierno no tiene que meterse en lo que sucede.

El economista nota, además, que comenzó la campaña electoral de manera anticipada. Con su confirmación de ir por un nuevo mandato, ve que “el kirchnerismo” pretende instalar “una nueva campaña del miedo”. Esto significa que cree que el peronismo más refractario a su gobierno, mientras intenta reagruparse con el ala de Axel Kicillof y Sergio Massa, va a tratar de motorizar “relatos ficticios” y “falsas difamaciones”. En esa dirección fueron varios de los posteos que compartió en las últimas horas en el medio que más utiliza, X. Un medio que sirve para reflejar lo que piensa.

El jueves, en tanto, estará en un ámbito que le sienta bien y con empresarios con quienes mantiene buena sintonía: participará de la 23ª edición del Council of the Americas, la reconocida conferencia internacional que organiza Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

La CAC en este tiempo colocó algunos reparos sobre la marcha de la administración libertaria. De hecho, su titular Mario Grinman lanzó algunas señales de alerta sobre la caída del consumo y de la cantidad de personas que no llegan a fin de mes. Y pretende que el Gobierno avance de manera veloz con una reforma laboral más agresiva y pide todo el tiempo por cambios en el sistema tributario.

Pero eso no implica que no respalde a la Libertad Avanza. De hecho, valoró parte de la agenda macroeconómica libertaria y lanzó: “Para recuperar el consumo no hay soluciones mágicas, hay que prepararse para competir”.

En otro orden, Milei decidió volver a presentar la Ley de Leyes 2027 en el Congreso, el 15 de septiembre. Un gesto idéntico al que tuvo en 2024, que incluyó una cadena nacional un viernes por la noche. La necesidad de mostrar que su programa económico es exitoso y darle mensajes a la oposición antes del año electoral, fueron dos factores que incidieron en la determinación del jefe de Estado.

Próximos pasos

◆ El Presidente estará este lunes 17 a las 15 en el acto por el aniversario del fallecimiento de José de San Martín.

◆ No se prevén anuncios durante su discurso.

◆ El jueves 20, a las 8.15, el economista participará del Council of Americas.

◆ Su agenda confirmada incluye presentar el Presupuesto 2027 en el Congreso, tal como hizo en 2024

◆ Milei enfrentará manifestaciones: la CGT, las CTA y los movimientos sociales marcharán al Palacio de Hacienda.