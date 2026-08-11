Facundo Moyano habló otra vez sobre el escándalo con Candela Arizaga y sorprendió con su defensa: "Volvería a hacer lo mismo"

La madrugada del martes pasado, la influencer Candela Arizaga protagonizó un dramático episodio al salir corriendo semidesnuda y en estado de shock de un edificio en el barrio porteño de Belgrano para pedir ayuda, situación que derivó en la detención transitoria de Facundo Moyano, su pareja desde enero. Ayer lunes, el dirigente sindical rompió el silencio en una entrevista con Telefe, su exposición mediática continuó este martes con un mano a mano con Mario Massaccesi, en TN. “No hago ninguna autocrítica, volvería a hacer lo mismo”, lanzó.

Actualmente, Moyano se encuentra libre pero formalmente imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, además de contar con una estricta orden de restricción de acercamiento de 300 metros y prohibición de contacto con Arizaga mientras avanza la investigación.

Para defender su accionar, sostuvo que actuó ante una situación que, según su relato, fue extrema y en la que consideró que la vida de su pareja podía estar en peligro. Afirmó que Arizaga atravesó lo que describió como un “brote psicótico” y aseguró que previamente habría sufrido un episodio cardíaco por el que, según contó, debió realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“No sé qué podría haber hecho que no hice, no siento que haya tenido algún tipo de responsabilidad”, afirmó.

Luego, el exdiputado también aseguró que nunca había atravesado una situación similar y remarcó que no tiene antecedentes vinculados con consumo problemático, violencia de género ni privación ilegítima de la libertad. “Siempre supe que tuve la verdad de mi lado”, sostuvo.

La joven realizó declaraciones públicas en las que habló de un episodio de salud y negó que hubiera existido violencia por parte de Moyano

Lo cierto es que uno de los puntos sobre los que lo consultaron fue el consumo de drogas. Aclaró que no vio que Arizaga hubiera consumido sustancias durante el episodio y evitó presentar como propia una versión que no pudiera confirmar. Además, sostuvo que un brote psicótico no necesariamente está relacionado con eso.

A medida que avanza la causa, Moyano tiene una restricción de acercamiento y una prohibición de contacto con Arizaga. El propio dirigente hizo referencia a esa medida durante la entrevista: “Sé que ella está bien porque la vi hablando en los medios, tengo el teléfono de la madre, no voy a escribirle, es parte de las restricciones”.

“No hubo violencia, tuve un brote”: Candela Arizaga amplió su declaración

En los días posteriores al episodio, la joven se presentó en la sede de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3, especializada en violencia de género y subrogada por la fiscal Florencia Nocerez. A la salida, ubicada sobre la avenida Ricardo Balbín, frenó para dialogar brevemente con la prensa y fue contundente al descartar cualquier escenario de agresión por parte de su pareja, el exdiputado Facundo Moyano.

Moyano recuperó la libertad el martes por la noche después de declarar ante la Unidad de Flagrancia Norte

Según expresó ante los medios: "Tuve un brote, lamentablemente. Lo voy a trabajar de ahora en más para estar bien. Es un tema psicológico que voy a tratar".

Facundo Moyano: "Ya me pasó hasta con mi ex mujer, que si están conmigo es porque les pago"

A su vez, desmintió categóricamente haber estado huyendo de Moyano aquella madrugada en la que fue vista corriendo semidesnuda por las calles de Belgrano: "El problema nunca fue con él. No hubo violencia. Si no, yo sería la primera en decirlo por todos lados, obviamente. Si ven las cámaras, yo huía de todo el mundo".

“El problema nunca fue con él”, aseguró Arizaga, quien también negó haber sentido temor hacia el exdiputado

En tanto, cuando fue consultada específicamente sobre un supuesto consumo de drogas, prefirió no responder. “No voy a hablar de consumo”, repitió en varias oportunidades.

Sin embargo, el dato que llamó la atención fue que la influencer confirmó que continúa en pareja con el dirigente sindical. Incluso aseguró que espera “verlo pronto”, aunque actualmente no puede comunicarse con él.

MV/LT