Facundo Moyano afirmó que su novia sufrió un paro cardíaco, aseguró que no habían tomado cocaína y dijo que tiene todo grabado

El referente sindical y exdiputado nacional Facundo Moyano habló, por primera vez, del confuso episodio que protagonizó días atrás, cuando fue grabado corriendo a su novia, la modelo Candela Arizaga, que salió prácticamente desnuda de su departamento, e intentó subirse a un colectivo antes de que la policía lograra ponerla a resguardo. El hombre negó consumir drogas y aseguró que su pareja tuvo un paro cardiaco.

En Telefe Noticias, Moyano aseguró que la primera llamada al 911 ocurrió cuando ambos estaban todavía dentro del departamento. “Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero”, afirmó el exlegislador, quien aseguró que él mismo le realizó a la joven las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Quién es Candela Arizaga, la modelo rosarina que apareció semidesnuda en el episodio que involucró a Facundo Moyano

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Según Moyano, Arizaga no tiene recuerdos de lo que ocurrió allí porque estaba inconsciente, pero él pudo registrar lo que pasó en esos momentos. “Yo la quiero ver porque le quiero mostrar lo que le pasó, porque ella no es consciente”, dijo.

De acuerdo a la versión del referente gremial, cuando llamó al 911, el encargado del edificio se equivocó y creyó que él tenía un paro cardíaco. “Claramente, yo no puedo haber tenido un paro cardíaco porque no puedo llamar al portero mientras tengo un paro cardíaco”, remarcó.

Frente a la pregunta si él y su pareja habían consumido cocaína, Moyano aseguró: “No, no se consumió cocaína”. En ese punto, le consultaron qué habían consumido entonces, pero el exdiputado prefirió evadir la pregunta.

“Como no tenía sueño, empecé a consumir cocaína”: la declaración ante la fiscalía de Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano

“Yo te voy a contestar de mí, porque Candela ya habló y no voy a contradecir nada de lo que dijo Candela. No consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción”, declaró, y aseguró que su negativa a someterse a los análisis de sangre y orina pedidos en el marco de la investigación fue porque así se lo “sugirieron” sus abogados.

Candela Arizaga

La versión de Moyano sobre lo que ocurrió cuando Candela salió del departamento

Facundo Moyano también habló en Telefe Noticias de lo que pasó cuando la joven salió del edificio y su situación al respecto. “Yo no puedo correr a Candela porque Candela baja en ascensor y yo recién llamo al ascensor. Hasta que sube estoy por lo menos cinco minutos atrás de Candela”, afirmó.

Para luego sumar: “Yo llamo a la Policía y está en el celular cuando yo llamo al portero y le digo: ‘Por favor, que venga la ambulancia y la Policía’. ¿Una persona que está cometiendo violencia contra su pareja llama a la Policía y le dice ‘vengan, por favor’?”.

Candela Arizaga

El dirigente aseguró que tiene videos que respaldan su versión de los hechos. “Tengo todo el episodio que sucedió, lo tengo filmado”, adelantó. Y sumó: “¿Qué pasó dentro del departamento? Pasó lo que dijo Candela. Al que no me crea, le muestro los videos de lo que pasó”.

Finalmente, Moyano cuestionó a la Justicia por haberlo detenido, dando a entender que ser hijo de Hugo Moyano y una persona pública influyeron en la decisión de las autoridades de arrestarlo: “Yo soy consciente de que estuve detenido también porque soy Facundo Moyano”.

HM