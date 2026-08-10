Pablo Moyano lapidó a Marcos Galperín y tuvo una abrupta reacción cuando le preguntaron por su hermano Facundo

El secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, lanzó duras críticas contra el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, a quien calificó como “el más millonario y más garca” del empresariado argentino, y advirtió a los empresarios que “provocan” a los trabajadores que “cuando vuelva el peronismo la van a pagar”. En medio de la entrevista, decidió cortar la comunicación al ser consultado por el episodio protagonizado por su hermano Facundo Moyano y Candela Arizaga.

Moyano sostuvo que los empresarios “están agrandados” como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno de Milei y cuestionó las dificultades que atraviesan los trabajadores para realizar asambleas sindicales.

“Hacés una asamblea y hay un patrullero en la esquina o te llenan de escribanos”, señaló en declaraciones a Futurock, y responsabilizó por esa situación a “los traidores de los gobernadores que llegan con los votos de los laburantes, pero aprobaron la reforma laboral”.

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"Cuando vuelva el peronismo, todos estos que están provocando siempre a los trabajadores la van a pagar", lanzó.

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El dirigente camionero también apuntó directamente contra Galperín, uno de los empresarios más cercanos al gobierno de Javier Milei. Al referirse al fundador de Mercado Libre, Moyano lo calificó como “el más millonario y más garca” del empresariado argentino.

Pablo Moyano: "¿Dónde está el peronismo?"

Más allá de sus cuestionamientos al Gobierno y al sector empresario, Moyano también apuntó contra el propio peronismo por la falta de resolución de su interna y advirtió que, si el espacio no logra ordenar sus diferencias, el oficialismo podría volver a imponerse en las elecciones del año próximo.

“¿Dónde está el peronismo? Seguimos discutiendo si Máximo, Cristina, Massa o Kicillof, cuando la gente se caga de hambre, a los viejos los cagan a palos, no hay plata para universidades, la salud pública”, sostuvo.

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En esa línea, consideró que el peronismo continúa encerrado “en una interna que no le sirve a la gente” y planteó qué propuesta tiene el espacio para los trabajadores. “¿Qué le ofrecemos al laburante?”, preguntó Moyano, quien reclamó “un gran debate con todas las partes” del peronismo para definir una estrategia común.

“Porque si no es siempre lo mismo: estamos en la calle, nos cagan a palos, vamos detenidos y los tipos de afuera, tres meses antes de la elección te vienen a buscar”, cuestionó.

El dirigente sindical también criticó al Gobierno por el estado de las rutas y afirmó que los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles, que deberían destinarse a su mantenimiento, "se afanan la guita".

Sobre el final de la entrevista, Moyano fue consultado por el episodio protagonizado la semana pasada por su hermano Facundo Moyano, luego de que su novia, Candela Arizaga, fuera vista corriendo durante la madrugada por la avenida Libertador.

El dirigente camionero evitó responder sobre el hecho y decidió cortar abruptamente la comunicación cuando fue consultado por el episodio. “Ya está, habló de política nomás”, dijo antes de finalizar la conversación.

RM/MSS