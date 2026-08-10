“No soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción”: Facundo Moyano rompió el silencio sobre el consumo de drogas

Facundo Moyano rompió el silencio sobre el episodio que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, y negó haber consumido drogas. En una entrevista con Telefe Noticias, el exdiputado aseguró que no tiene problemas de adicción y explicó por qué, tras el incidente ocurrido en Belgrano, decidió no realizarse un análisis toxicológico.

“Yo no consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción”, afirmó Moyano durante la entrevista. El exlegislador también rechazó que haya habido consumo de cocaína en el departamento donde se encontraba junto a Arizaga y cuestionó que el caso haya quedado asociado al consumo de estupefacientes.

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Consultado sobre por qué no autorizó a que le realizaran un análisis toxicológico luego de ser demorado por el episodio, Moyano explicó que tomó esa decisión por recomendación de sus abogados. “Me lo sugirieron los abogados”, sostuvo.

En ese sentido, argumentó que no estaba obligado a someterse a la prueba porque, según su interpretación, el consumo de drogas no constituye un delito. “El consumo no está sujeto a delito. Todo lo que pasa en la vida privada de las personas está reservado a Dios”, afirmó.



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Moyano también se refirió al estado en el que se encontraba Arizaga durante el episodio del 4 de agosto. Según su versión, la joven atravesó “un brote psicótico fuertísimo” y sostuvo que un episodio de esas características “no necesariamente tiene que ser un problema de adicción”.

El exdiputado ratificó además que la droga había sido llevada por Arizaga al departamento y negó que él hubiera consumido cocaína. “En ese departamento no se consumió cocaína”, aseguró.

Las declaraciones se produjeron casi una semana después del episodio que terminó con Moyano demorado y con una investigación judicial en su contra. El exdirigente sindical también cuestionó su detención y negó haber ejercido violencia contra su pareja.

Respecto de las imágenes que circularon en redes sociales, en las que se observa a Arizaga corriendo semidesnuda por la vía pública, Moyano sostuvo que él no era la persona que aparecía persiguiéndola. Según explicó, bajó del edificio varios minutos después que su pareja y afirmó que posteriormente intentó asistirla.

La investigación judicial continúa abierta, mientras Moyano mantiene su versión sobre lo ocurrido y niega tanto el consumo de drogas de su parte como las acusaciones de violencia y privación ilegítima de la libertad.