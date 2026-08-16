Lamelas: "Antes que me vaya como embajador, habrá visa waiver para los argentinos, es una promesa"

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, tuvo una semana de alta exposición, sobre todo con sus duros cuestionamientos a la inclusión de la empresa china Huawei en el área tecnológica del yacimiento Vaca Muerta. Y este fin de semana habló tras esa polémica con TodoNoticias (TN), entrevista en la que ratificó la postura "neutral" de su país sobre el tema Malvinas, y prometió que antes de dejar su lugar diplomático los argentinos podrán volver a Visa Waiver Program.

"Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener visa waiver para la Argentina. Es una promesa", afirmó Lamelas durante la nota con TN, en relación al beneficio que permite ingresar a los Estados Unidos sin tener que tramitar una visa previa en la Embajada.

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Argentina fue incluida dentro del Visa Waiver Program durante los años 90, mientras transcurría el gobierno de Carlos Menem, aunque Estados Unidos decidió retirar el beneficio tras las sucesivas crisis políticas que entre 2001 y 2002 dejaron a la Argentina con cinco presidentes en un corto período de tiempo, luego de la salida de Fernando de la Rúa.

"Quiero lograr que el pueblo argentino vuelva a tener eso", expresó el funcionario y recordó que "los chilenos tienen eso y los argentinos lo tuvieron antes". "No sé porqué razón se les quitó (a los argentinos)", manifestó sin hacer referencia al escenario de crisis que derivó en la pérdida del beneficio de exención del visado.

A pesar de su interés en el tema, Lamelas aclaró que "no va a pasar en tres meses, ni en seis meses, ni en un año", aunque insistió en que lo tenía "muy cerca del corazón" y que se encuentra trabajando para lograrlo en conjunto con el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford.

Por otra parte, Lamelas también habló sobre el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, teniendo en cuenta la polémica que despertó la bandera que apareció después del partido entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026, y ratificó la postura neutral de Estados Unidos al respecto.

"Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas y eso no ha cambiado", aseveró el médico y empresario nacido en Cuba tras ser consultado sobre si el país norteamericano iba a apoyar a la Argentina frente al objetivo de retomar el diálogo con Inglaterra como señalaron en su momento ciertos medios periodísticos. Además, indicó que no estaba al tanto de la información que había circulado al respecto.

El embajador de Estados Unidos tampoco reconoció un interés estadounidense en instalar una base militar en Ushuaia, aunque destacó la buena relación con el gobierno argentino y la "cooperación militar" entre ambos países.

AS./HB