A primera hora de este sábado se produjo un tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia (VSU, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, que dejó cinco heridos heridos. Como consecuencia, se impuso un cierre temporal del campus y se abrió una investigación judicial.

El hecho tuvo lugar este sábado, alrededor de las 1:30, en la calle Boisseau al 3300, cerca de los anexos Quad de la universidad estadounidense. Durante el tiroteo cinco personas sufrieron heridas de bala y fueron encontradas fuera de los dormitorios por la policía del campus y agentes del condado de Chesterfield.

Masacre en Tailandia: un chico de 14 años mató a sus abuelos, a cinco docentes y se suicidó

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"La Universidad Estatal de Virginia sigue colaborando estrechamente con las autoridades policiales mientras continúa la investigación sobre el tiroteo ocurrido esta mañana cerca de los anexos Quads", mencionaron desde la institución educativa según medios locales e indicaron que la policía "mantendrá una mayor presencia en el campus".

Hasta el momento, desde la policía y la universidad aún no han identificado a las víctimas. Los cinco heridos con lesiones moderadas fueron trasladados a hospitales de la zona y una de las víctimas, la cual figuraba con lesiones peligrosas, fue declarada en condición crítica.

Según trascendió, una de las víctimas heridas de bala durante el tiroteo fue confirmada como estudiante de la VSU. En su caso, se indicó que las heridas no ponían en peligro su vida, por lo que a las pocas horas recibió el alta médica del hospital.

A 22 años de la Masacre Escolar de Carmen de Patagones, la Corte Suprema ordenó indemnizar a las familias de las víctimas

El tiroteo ocurrió durante el comienzo del año académico en el Estado de Virginia, donde las clases iban a reanudar el lunes y las residencias estudiantiles habían abierto una semana antes, e involucró a "varios sospechosos". De todas formas, la universidad indicó que las fuerzas de seguridad no consideran que se trate de una amenaza inmediata para la comunidad educativa, por lo que anunció el levantamiento del cierre.

"Reconocemos la preocupación que este incidente ha causado entre nuestros estudiantes, padres, exalumnos, amigos y la comunidad más amplia de VSU. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo nuestra máxima prioridad", se agregó en el comunicado de la institución.

Desde la institución se le pidió a los estudiantes monitorear su correo electrónico para recibir medidas de seguridad adicionales e información sobre servicios de apoyo, mientras que el campus, ubicado en Ettrick, Virginia, contaba con gran presencia de fuerzas de seguridad.

AS.