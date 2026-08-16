Otro sismo, pero ahora en México: fue de magnitud 5,2 y sacudió Chiapas

Un nuevo sismo de magnitud 5,2 sacudió este domingo el sur de México, cerca de Puerto Madero, en el estado de Chiapas. El movimiento ocurrió en una zona próxima a la frontera con Guatemala y volvió a poner bajo atención a las autoridades que monitorean la actividad sísmica de la región.

El temblor se produjo a las 10:52, hora local, y tuvo una profundidad estimada de 35 kilómetros, según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano elaborado a partir de información del Servicio Geológico de Estados Unidos.

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Hasta el momento, no se reportaron personas heridas ni daños materiales como consecuencia del movimiento. Los organismos de monitoreo continúan analizando la información y advirtieron que los datos iniciales pueden ser modificados a medida que avance el estudio del evento.

Dónde fue el epicentro del sismo

El epicentro se ubicó en las cercanías de Puerto Madero, una localidad del estado de Chiapas situada en el extremo sur del territorio mexicano.

La zona se encuentra próxima a la frontera con Guatemala y forma parte de una región con actividad tectónica frecuente. Por ese motivo, los especialistas mantienen un seguimiento constante de los movimientos registrados.

Durante la misma jornada también se detectaron otros eventos sísmicos en diferentes puntos de México, entre ellos Coyuca de Benítez, Tonalá, Puerto Escondido y Agua Prieta.

El sismo ocurrió después del terremoto de julio

El nuevo movimiento se produjo mientras las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica registrada después del terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió el 17 de julio frente a las costas de Ciudad Hidalgo, también en Chiapas.

Desde aquel terremoto se contabilizaron más de 1.690 réplicas, de acuerdo con los registros sismológicos difundidos hasta el momento.

La réplica de mayor magnitud alcanzó 6,5, por lo que la actividad en la zona continúa bajo observación.

Qué dijeron sobre el sismo de este domingo

El informe difundido sobre el movimiento de magnitud 5,2 tiene carácter preliminar. Los organismos especializados pueden modificar tanto la magnitud como la ubicación del epicentro luego de analizar con mayor precisión los registros obtenidos por las estaciones de monitoreo.

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Por ahora, las autoridades no informaron víctimas ni daños materiales vinculados con el nuevo sismo.

El seguimiento continuará en las localidades cercanas al epicentro para determinar si aparecen nuevos movimientos o si se registran consecuencias asociadas al temblor.

LB/AF