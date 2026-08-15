Un sismo de magnitud 3,9 sacudió las inmediaciones del volcán Etna en Sicilia

Un sismo de magnitud 3,9 se registró este sábado en las inmediaciones del volcán Etna, en Sicilia, Italia. El movimiento tuvo su epicentro cerca de Linguaglossa y provocó grietas y desprendimientos en la carretera Mareneve, una de las principales vías de acceso a la ladera norte del volcán.

El temblor ocurrió a las 12:24 y tuvo un hipocentro de apenas un kilómetro de profundidad. Por su escasa profundidad, la sacudida se percibió con claridad en las zonas cercanas al Etna.

Cerraron una carretera por los daños que provocó el sismo

El movimiento sísmico afectó un tramo de la carretera Mareneve, donde se produjeron fracturas en el pavimento y desprendimientos de material. La vía es utilizada para acceder a Piano Provenzana, uno de los principales puntos de ingreso al sector norte del Etna.

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Ante el riesgo generado por los daños, las autoridades interrumpieron preventivamente la circulación en el sector afectado. Equipos de Protección Civil, personal forestal y técnicos municipales se trasladaron hasta el lugar para inspeccionar el terreno y evaluar las condiciones de seguridad.

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También se dispusieron medidas preventivas en algunos establecimientos ubicados cerca de la zona donde se produjo la fractura. Hasta el momento no se informaron heridos ni daños estructurales de gravedad.

El episodio fue relacionado con la reactivación de la falla de Pernicana, una estructura volcano-tectónica ubicada en el flanco noreste del Etna. Por ahora, el movimiento no fue seguido por una nueva secuencia de temblores.

El sismo ocurrió mientras el Etna mantenía actividad volcánica

El terremoto se produjo durante una jornada de cambios en la actividad del volcán Etna. Durante la mañana terminó la fase explosiva del cráter Vorágine, que dejó de emitir fuentes de lava y ceniza.

Poco después, el cráter Noreste registró una breve emisión de ceniza. Al mismo tiempo, los niveles del tremor volcánico descendieron hasta valores medios y bajos. Sin embargo, la actividad del volcán no se detuvo por completo. En el Valle del Bove continuaba la actividad efusiva, con dos fisuras eruptivas activas.

Los relevamientos realizados en la zona indicaron que el frente de lava más avanzado se encontraba cerca de los 1.600 metros de altitud, sobre coladas que habían sido emitidas durante los días anteriores.

Qué pasó con el aeropuerto de Catania

La actividad del Etna también generó complicaciones en el transporte aéreo de la región. El aeropuerto de Catania retomó sus operaciones durante la tarde, después de las restricciones aplicadas previamente por la actividad volcánica.

A pesar de la reapertura, varios vuelos continuaron cancelados o desviados hacia otros aeropuertos de Sicilia, mientras las autoridades seguían monitoreando la situación.

En los alrededores del volcán, las restricciones viales también limitaron el acceso al Etna Norte. La circulación quedó restringida y solo se permitió el paso de vehículos autorizados en determinados sectores.

Por el momento, las autoridades mantienen los controles sobre la zona afectada por el sismo y realizan nuevos relevamientos para determinar si los daños en la carretera Mareneve requieren medidas adicionales.

LB