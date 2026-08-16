Luego de un extenso periodo dominado por el cielo nublado, la elevada humedad y las lluvias aisladas, la zona metropolitana de Buenos Aires comenzará a registrar modificaciones en la circulación atmosférica.

De acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad acumulada cederá progresivamente para dar paso a un periodo de mayor estabilidad, aunque con un marcado descenso de la temperatura en el tramo central de la semana.

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La seguidilla de jornadas grises responde a la presencia de un "río atmosférico", una corriente que transporta vapor de agua desde el océano Pacífico hacia la región central del país. Este fenómeno, intensificado por la influencia del evento climático El Niño, favorece la acumulación constante de humedad y la formación de nubosidad de forma persistente sobre el área bonaerense.

Un feriado pasado por agua y el regreso del aire frío

El inicio de la semana coincidirá con el feriado del lunes 17 de agosto, jornada en la que se prevé un incremento paulatino de la humedad producto del viento procedente del sudeste. El ingreso de esta masa de aire provocará un ambiente fresco e inestable, con marcas térmicas que oscilarán entre una mínima de 11 °C y una máxima de 14 °C, acompañadas por la probabilidad de lloviznas intermitentes a lo largo del día.

Para el martes 18, la persistencia de la circulación del viento sudeste mantendrá las condiciones típicamente invernales en la Ciudad y sus alrededores. El termómetro se ubicará en registros acotados, marcando 9 °C durante las primeras horas de la mañana y alcanzando una temperatura máxima que no superará los 12 °C bajo un cielo predominantemente cubierto.

El inicio de la semana coincidirá con el feriado del lunes 17 de agosto, jornada en la que se prevé un incremento paulatino de la humedad producto del viento procedente del sudeste

La jornada más fría de la semana y la reaparición del sol

El quiebre de la tendencia llegará durante la mañana del miércoles 19, que se consolidará como el día más frío de todo el período. La temperatura mínima registrará un marcado descenso hasta tocar apenas los 4 °C, mientras que la máxima se quedará en 13 °C. La contrapartida de la jornada será la rotación leve de los vientos, lo que permitirá el quiebre de la capa nubosa para dar lugar a los primeros momentos de sol visible durante la primera mitad de la jornada.

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A partir de la segunda mitad de la semana, entre el jueves 20 y el domingo 23 de agosto, el escenario meteorológico tenderá a una paulatina estabilización. Si bien los amaneceres seguirán siendo fríos, el progresivo despeje del cielo favorecerá tardes un poco más templadas, marcando la salida gradual de la seguidilla gris que dominó a la región en las últimas semanas.

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