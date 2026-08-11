“Súper El Niño”: Entre Ríos y el Litoral, entre las zonas que podrían enfrentar lluvias intensas y crecidas

La irrupción de El Niño en su fase de máxima intensidad, denominada como “Super El Niño”, mantiene en alerta meteorológica a las autoridades de Entre Ríos y el Litoral. Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén que durante el próximo período se registre un incremento extraordinario en la frecuencia y volumen de las precipitaciones sobre toda la Región Centro y el Noreste Argentino, lo que aumentará de forma crítica el riesgo de inundaciones urbanas, tormentas severas y crecidas históricas.

Frente a este escenario, expertos en ingeniería hídrica señalan que el factor agravante radica en la superposición temporal del fenómeno con la época del año en que habitualmente se registran las mayores marcas pluviales.

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El director provincial de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos, Oscar Pintos, explicó que “se prevé para el segundo semestre la irrupción en nuestra región, que involucra no solo a Entre Ríos y el Litoral, sino también al sur de Brasil, Paraguay y Uruguay, de una intensificación de los efectos del fenómeno denominado El Niño”.

Súper El Niño: Entre Ríos y el Litoral

Las proyecciones hídricas indican que la cuenca del Plata experimentará un volumen de erogación del afluente muy superior a los promedios estadísticos. Las áreas con mayor nivel de vulnerabilidad comprenden el margen del Río Uruguay y el Río Paraná.

Según detalló Pintos, la principal característica para esta parte de Sudamérica será una mayor cantidad de precipitaciones respecto de los valores promedio. Ese escenario podría generar simultáneamente crecidas de los grandes cursos de agua y problemas por acumulación de lluvias dentro del territorio entrerriano.

Qué zonas de Entre Ríos y el Litoral sufrirán crecidas por el Super Niño

Debido a la conformación de su cuenca y a su rápida velocidad de respuesta frente a las precipitaciones en el sur de Brasil y el norte argentino, el río Uruguay es el más reactivo en la zona de la Costanera y áreas ribereñas de Entre Ríos en la localidad de Concordia; las ciudades de Federación y Colón y, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, con márgenes bajos expuestos a crecidas repentinas y sudestadas.

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Por otra parte, la masa de agua proveniente de la cuenca alta del Río Paraná sobrepasará los umbrales de alerta en múltiples puntos: Paraná (Capital), La Paz y Victoria y el Delta del Paraná entre Entre Ríos y Buenos Aires.

El impacto no se limita al territorio entrerriano, sino que la contingencia hídrica que provocará el “Super Niño” afectará a cinco provincias del Litoral: Corrientes (Paso de la Patria, Goya Ituzaingó y la capital provincial), Misiones (zonas ribereñas sobre el Alto Paraná y el río Uruguay), Santa Fe (Capital provincial, Reconquista, Rosario y el cordón industrial), Chaco y Formosa.

Áreas ribereñas

El fenómeno climático El Niño, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial, altera los patrones de circulación atmosférica a escala global.

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La meteoróloga del SMN, Cindy Fernández, analizó que “la atmósfera actual contiene mayor cantidad de humedad disponible por el calentamiento global, lo que funciona como materia prima directa para la formación de tormentas más severas y lluvias acumuladas en cortos períodos de tiempo”.

En Argentina, la conjunción entre este evento y el calentamiento global, que aporta mayor nivel de humedad a la atmósfera, crea las condiciones ideales para episodios de lluvias torrenciales.

PM / EM