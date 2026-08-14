Tormenta de Santa Rosa 2026: cuándo podría llegar y qué anticipa el SMN

Con la llegada de la segunda mitad de agosto, vuelve una pregunta habitual en la Argentina: cuándo será la tormenta de Santa Rosa 2026. La tradición popular anticipa lluvias, actividad eléctrica y fuertes ráfagas alrededor del final del invierno, pero la meteorología advierte que no se trata de un fenómeno puntual ni de una tormenta que necesariamente se repita todos los años.

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Hasta el momento, no existe una fecha confirmada para la llegada de un temporal que pueda ser identificado como la tormenta de Santa Rosa 2026. Los pronósticos meteorológicos pierden precisión a medida que se extiende su horizonte, por lo que todavía resulta prematuro determinar si habrá tormentas fuertes durante los últimos días de agosto o las primeras jornadas de septiembre.

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Cuándo podría llegar la tormenta de Santa Rosa 2026

El período utilizado habitualmente por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para estudiar este episodio comprende desde el 25 de agosto hasta el 4 de septiembre, es decir, cinco días antes y cinco días después del 30 de agosto. Esa ventana no constituye un pronóstico, sino un criterio climatológico que permite comparar los registros de diferentes años.

Por esa razón, la tormenta de Santa Rosa no tiene que producirse exactamente el 30 de agosto. Una tormenta registrada el 26 de agosto, el 1° de septiembre o incluso fuera de esa franja puede recibir popularmente ese nombre si ocurre cerca de la festividad. También puede suceder que durante esos días haya lluvias débiles, pero ninguna tormenta eléctrica.

En 2026 habrá que observar la evolución de los pronósticos de corto plazo del SMN, especialmente durante la última semana de agosto. Para poder hablar de una tormenta, deberán coincidir condiciones como el ingreso de aire cálido y húmedo, la presencia de inestabilidad y el avance de algún frente o perturbación capaz de favorecer el desarrollo de nubes convectivas.

Qué dice el SMN sobre la tormenta de Santa Rosa

Desde el punto de vista científico, la tormenta de Santa Rosa no es una categoría meteorológica ni posee características exclusivas que permitan diferenciarla de otras tormentas. El nombre pertenece a una tradición religiosa y cultural que terminó asociándose con un cambio atmosférico frecuente hacia el final del invierno.

Según la definición utilizada por la Organización Meteorológica Mundial, una tormenta supone una descarga brusca de electricidad atmosférica que se manifiesta mediante relámpagos y truenos. Estos fenómenos están relacionados con nubes convectivas, que también pueden generar chaparrones intensos, granizo, nieve y ráfagas fuertes, aunque no todas las tormentas dejan precipitaciones abundantes.

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Durante buena parte del invierno, las tormentas son menos frecuentes porque la atmósfera suele disponer de menos energía que en primavera y verano. Hacia fines de agosto, sin embargo, aumenta progresivamente la radiación solar sobre el suelo y comienzan a registrarse cambios en la circulación atmosférica regional.

Por qué pueden formarse tormentas a fines de agosto

El desarrollo de una tormenta requiere que se combinen diferentes ingredientes. Uno de ellos es la llegada de aire cálido y húmedo desde el norte, que aporta humedad y eleva la inestabilidad. Otro es la entrada de perturbaciones desde el oeste en los niveles medios de la atmósfera.

En esta época todavía persiste aire muy frío en las regiones polares, mientras una parte de la Argentina comienza a recibir mayor energía solar. El contraste entre las masas de aire puede favorecer el avance de frentes y la formación de tormentas, principalmente en el centro y el este del país.

Este mecanismo explica por qué las tormentas son posibles cerca del 30 de agosto, pero no permite asegurar que vayan a ocurrir cada año. Tampoco existe evidencia de que el episodio de Santa Rosa deba ser la tormenta más intensa de la temporada: puede dejar lluvias moderadas, presentarse varios días antes o después, o directamente no producirse.

El análisis de 118 años: ¿ocurre todos los años?

Un estudio del SMN examinó las observaciones realizadas entre 1906 y 2023 en el Observatorio Central Buenos Aires. El análisis tomó como referencia las tormentas registradas entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre y, cuando hubo más de un evento, contabilizó el que dejó la mayor cantidad de agua.

En los 118 años analizados, se encontraron tormentas en 67 oportunidades. Esto representa aproximadamente el 57% de los casos, un porcentaje que muestra que el fenómeno es relativamente frecuente, pero que está lejos de producirse todos los años. El relevamiento también aclara que no todas esas tormentas estuvieron asociadas con precipitaciones intensas o acumulados extraordinarios.

Los registros presentan diferencias considerables. En algunos años apenas cayeron unos pocos milímetros, mientras que en otros se produjeron episodios importantes. Entre los antecedentes destacados aparece el de 1923, con 99,1 milímetros, y el de 1956, con 96,7 milímetros. En 1942 se acumularon 97,2 milímetros, mientras que en 1967 se registraron 89,8 milímetros.

También hubo tormentas intensas fuera del período utilizado para el análisis. En agosto de 2005, por ejemplo, se contabilizaron 188,4 milímetros entre los días 20 y 23. Aunque popularmente ese episodio fue relacionado con Santa Rosa, quedó fuera de la ventana comprendida entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre.

En qué zonas de la Argentina es más probable

La llamada tormenta de Santa Rosa no afecta necesariamente a todo el territorio argentino. Las mejores condiciones para su aparición suelen encontrarse en el centro y el este del país, donde existe una mayor disponibilidad de humedad y pueden generarse tormentas eléctricas durante la transición hacia la primavera.

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En el noroeste argentino, por el contrario, la extrema sequedad del aire durante esta época reduce considerablemente las probabilidades de actividad eléctrica. Esto significa que no resulta correcto interpretar una tormenta registrada en Buenos Aires como un fenómeno que debe repetirse simultáneamente en todas las provincias.

Por qué se llama tormenta de Santa Rosa

El nombre remite a Santa Rosa de Lima, considerada la primera santa nacida en América y patrona de Lima, Perú, América y Filipinas. La tradición sostiene que, en 1615, sus plegarias ayudaron a impedir un ataque de corsarios contra la capital peruana y que una fuerte tormenta habría frustrado el desembarco.

Aunque el calendario litúrgico general trasladó su celebración al 23 de agosto después de la reforma de 1969, en países como la Argentina y Perú la conmemoración tradicional continúa vinculada al 30 de agosto. Esa es también la fecha tomada como referencia por el SMN para realizar sus análisis climatológicos.

Cómo saber si habrá tormenta de Santa Rosa en 2026

La confirmación dependerá de los pronósticos diarios y de corto plazo. Los indicadores más relevantes serán la llegada de humedad desde el norte, el aumento de la temperatura, el avance de un frente frío y la presencia de perturbaciones en altura. Si estos factores coinciden, podrán generarse tormentas durante la ventana tradicional.

Por el momento, la ciencia no permite fijar un día exacto ni asegurar que la tormenta de Santa Rosa 2026 será un temporal severo. La respuesta más rigurosa llegará cuando el período se encuentre dentro del alcance de los pronósticos operativos del SMN. Hasta entonces, hablar de una tormenta confirmada sería anticiparse a información que todavía no está disponible.