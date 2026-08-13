Clima del fin de semana largo: tiempo frío, nevadas, lluvias y tormentas sacudirán a la Argentina

Un abanico de fenómenos meteorológicos severos y contrapuestos afectará a gran parte del país durante el próximo fin de semana largo, que se extenderá desde este sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto, con motivo del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, prócer máximo de la independencia nacional.

De acuerdo con los informes y pronósticos emitidos por Meteored Argentina, el territorio nacional vivirá jornadas caracterizadas por un marcado descenso térmico, lluvias, tormentas fuertes y nevadas persistentes en zonas cordilleranas y llanas, mientras que el norte argentino experimentará registros calurosos excepcionales superiores a los 30 °C.

Alerta amarilla del SMN por nevadas en seis provincias: dónde caerán hasta 60 centímetros de nieve

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La causa principal de este extendido episodio de mal tiempo radica en un sistema de alta presión superficial ubicado frente a las costas patagónicas, el cual impulsa de manera constante aire húmedo desde el Océano Atlántico. A este factor se suma el ingreso de aire en altura procedente del Pacífico.

En la región cordillerana, desde Río Negro hasta Jujuy, rigen alertas meteorológicas por fuertes vientos que podrían superar los 100 km/h en las altas cumbres del NOA. Asimismo, las alertas por nevadas intensas mantienen en vilo a la región cuyana, previéndose acumulados de entre 30 y 60 centímetros de nieve en las zonas altas durante el desarrollo de estas jornadas.

El panorama para el interior patagónico y la región del centro del país mostrará un incremento gradual del mal tiempo. Para el sábado 15, Meteored Argentina anticipa un cielo completamente cubierto en la mayor parte de la geografía nacional, extendiendo las precipitaciones desde el norte patagónico hasta la provincia de La Pampa y el sudoeste bonaerense.

Alerta Amarilla por nevadas el fin de semana largo

El domingo 16, en el marco de una inminente ciclogénesis proyectada sobre el margen atlántico, la actividad de tormentas cobrará mayor vigor. Se prevé que una pendiente frontal activa desencadene tormentas de variada intensidad, con probabilidad de eventos fuertes, sobre el norte de la provincia de Entre Ríos y el sur de Corrientes.

Llegado el feriado del lunes 17, el contraste de temperaturas alcanzará su punto más extremo en todo el país. Mientras que en las provincias del norte del Litoral el termómetro se elevará por encima de los 30 °C, en el centro de Mendoza la entrada de aire polar provocará que la nieve alcance las zonas de llano.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los datos analizados por los especialistas de Meteored Argentina indican un panorama predominantemente gris, frío e inestable. Durante el sábado 15 continuará el predominio de abundante nubosidad con probables lluvias débiles y aisladas, registrando una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 15 °C impulsada por vientos del sector este.

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El domingo 16, en coincidencia con los festejos del Día de la Niñez, se perfila como la mejor ventana térmica del fin de semana largo para los habitantes de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Con nieblas matinales y una mínima de 12 °C, la tarde ofrecerá un respiro con 18 °C de máxima, aunque el sol permanecerá esquivo y persistirá una baja probabilidad de lloviznas aisladas.

Hacia el cierre del feriado patrio, el lunes 17 se espera un rápido deterioro ambiental en el AMBA debido a la profundización del centro de bajas presiones. La jornada cerrará con cielo cubierto, probabilidad de lluvias y tormentas hacia la noche, marcado descenso térmico con máximas de 14 °C y ráfagas de viento del sudeste que podrían alcanzar los 45 km/h.