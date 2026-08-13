Alerta amarilla del SMN por nevadas en seis provincias: dónde caerán hasta 60 centímetros de nieve

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas en seis provincias ante la llegada de un temporal que afectará diferentes sectores de la Cordillera de los Andes, desde el norte del país hasta la Patagonia.

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La advertencia meteorológica comprende zonas de Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta, donde se esperan acumulaciones importantes de nieve, ráfagas intensas y una posible reducción de la visibilidad.

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De acuerdo con el informe técnico difundido por el organismo, las condiciones previstas podrían generar dificultades para circular por caminos y rutas, además de interrupciones temporales en las actividades habituales de las poblaciones alcanzadas.

Alerta amarilla por nevadas en Neuquén

En la provincia de Neuquén, el SMN anticipó precipitaciones en forma de nieve de manera continua. Los valores acumulados se ubicarían entre los 10 y los 30 centímetros, aunque esas cantidades podrían variar según cada zona.

El organismo tampoco descartó que durante el desarrollo del fenómeno se produzcan episodios alternados de aguanieve, una precipitación compuesta por gotas de agua y copos parcialmente derretidos.

Las condiciones meteorológicas podrían afectar la circulación vial, especialmente en los sectores donde se acumule nieve sobre la calzada o se reduzca la visibilidad.

Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta: hasta 60 centímetros de nieve

El temporal tendría mayor intensidad en diferentes áreas de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta. En esas provincias, el SMN pronosticó acumulaciones de nieve de entre 30 y 60 centímetros.

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Las nevadas estarán acompañadas por ráfagas fuertes, una combinación que puede provocar el fenómeno conocido como viento blanco. Esta situación ocurre cuando el viento levanta y desplaza la nieve, dificultando la visibilidad y la orientación.

La intensidad de las precipitaciones y la formación de viento blanco podrían ocasionar complicaciones para quienes necesiten desplazarse por las zonas cordilleranas alcanzadas por la alerta amarilla del SMN.

Ráfagas de más de 100 kilómetros por hora

Además de las nevadas, las altas cumbres de Catamarca y Salta serán afectadas por vientos provenientes del sector oeste, con velocidades estimadas de entre 60 y 80 kilómetros por hora.

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Según el pronóstico oficial, las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora. Por ese motivo, se recomendó asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento en patios, balcones y otros espacios exteriores.

Recomendaciones ante el temporal en la cordillera

Frente al fenómeno, las autoridades aconsejaron suspender las actividades al aire libre y evitar los desplazamientos que no sean indispensables. En caso de tener que circular, los vehículos deberán contar con el equipamiento invernal correspondiente.

También recomendaron retirar el exceso de nieve acumulado sobre los techos de las viviendas, debido al peso que puede ejercer sobre las estructuras.

Finalmente, se recordó la necesidad de mantener una ventilación adecuada dentro de los hogares cuando se utilicen sistemas de calefacción. Esta medida resulta fundamental para evitar posibles intoxicaciones con monóxido de carbono durante las jornadas de frío y nieve.