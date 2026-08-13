La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesan este jueves 13 de agosto una jornada marcada por la marcada nubosidad, la alta humedad y un progresivo desmejoramiento de las condiciones meteorológicas. El flujo de aire húmedo favorecerá el ingreso de inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones débiles a moderadas en distintos sectores del conurbano y la Capital Federal hacia la segunda mitad del día.

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A pesar de las condiciones inestables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no mantiene vigentes alertas de nivel amarillo ni naranja para el territorio porteño durante esta jornada, situando el foco de atención en el paulatino ascenso de las marcas mínimas previsto para el cierre de la semana.

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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 13 de agosto

Para la Ciudad de Buenos Aires y la franja central del AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 7°C registrada durante las primeras horas de la mañana y una marca máxima que alcanzará los 13°C en horas de la tarde. La sensación térmica se mantendrá baja durante las primeras horas del día debido a la interacción de la humedad persistente y la cobertura nubosa casi total.

Clima jueves 13 de agosto

Los vientos predominarán desde el sector este con intensidades medias de entre 13 y 21 km/h, con algunas ráfagas moderadas hacia las zonas costeras del Río de la Plata y el cordón sudeste del conurbano. Las probabilidades de lluvias aisladas o lloviznas se incrementarán de manera sustancial a partir del mediodía y durante la tarde-noche.

En los municipios del oeste y norte del Gran Buenos Aires, como Moreno, Pilar y San Isidro, las marcas térmicas madrugadoras se ubicaron cerca de los 5°C, mostrando una menor amplitud térmica debido a la presencia de aire húmedo. Hacia la zona sur, distritos como Quilmes y Avellaneda percibirán mayor incidencia del viento fresco proveniente del estuario costero.

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La humedad relativa en la masa de aire de la región metropolitana superará el 80%, condicionando la visibilidad en los accesos viales periurbanos durante las primeras horas de la mañana.

Alertas y clima en el resto de Argentina

En el mapa nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene bajo alerta amarilla por nevadas persistentes a la zona cordillerana de la Provincia de Mendoza, la Provincia de Neuquén y la Provincia de Río Negro, donde se anticipan acumulados significativos en cotas altas y ráfagas asociadas al viento Blanco.

Alerta amarilla por nevadas persistentes

Asimismo, rige una alerta amarilla por viento intenso sobre el sector cordillerano de la Provincia de San Juan y la Provincia de La Rioja, con ráfagas del sector oeste que podrían superar los 70 km/h en las cotas más elevadas.

Por su parte, el norte del territorio nacional, incluyendo la Provincia de Salta, la Provincia de Formosa y la Provincia de Chaco, experimenta un escenario de estabilidad con temperaturas máximas en torno a los 22°C y cielos parcialmente nublados sin registro de precipitaciones.

Subtítulo: Pronóstico extendido y tendencia semanal

Hacia el viernes 14 de agosto, las condiciones en el AMBA comenzarán a experimentar una paulatina estabilización, con una rotación paulatina de los vientos hacia el sector sudeste y luego al sur. Se aguarda una disminución de la nubosidad hacia la tarde y un leve repunte en las marcas máximas, que se aproximarán a los 15°C.

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El fin de semana presentará un ambiente fresco pero mayormente despejado. Para el sábado 15 se proyectan marcas térmicas que oscilarán entre los 6°C de mínima y los 16°C de máxima, apoyadas por el ingreso de una masa de aire seco de origen anticiclónico sobre el centro del país.

Para el domingo 16 y el inicio de la próxima semana, los modelos meteorológicos anticipan un ascenso gradual de las temperaturas, consolidando tardes más templadas con registros máximos que se ubicarán cerca de los 18°C, sin previsión de nuevos frentes de tormenta de envergadura en la región pampeana.