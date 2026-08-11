La jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires estará marcada por el incremento paulatino de la humedad y el retorno de precipitaciones débiles. El paso de un sistema de baja presión sobre el centro del país mantendrá una abundante cobertura nubosa sobre la franja central.

El ingreso de vientos moderados del sector este afectará sensiblemente la sensación térmica en los sectores costeros del Río de la Plata. En CABA y en el AMBA se anticipa un miércoles fresco, con lluvias aisladas hacia la tarde y un leve descenso térmico que condicionará la rutina.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy miércoles 12 de agosto

La Ciudad de Buenos Aires registrará una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 12°C. La mañana se presentará con cielo cubierto y ambiente frío, mientras que la probabilidad de lluvias aisladas alcanzará el 40% durante el bloque vespertino y nocturno.

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Clima miércoles 12 de agosto

En la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires se esperan bancos de niebla matinales y marcas térmicas sensiblemente más bajas en las áreas rurales. Las ráfagas del sector este rondarán los 39 a 50 km/h, incrementando la sensación de frío.

Por su parte, en el cordón sur del conurbano se prevé una acumulación leve de agua a partir del atardecer. La humedad relativa se mantendrá elevada, superando el 85% durante la mayor parte del día.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes avisos dentro del Sistema de Alerta Temprana. En la zona cordillerana de la provincia de Mendoza y la provincia de Neuquén rige alerta amarilla por nevadas de variada intensidad y viento Zonda.

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En las provincias del Noreste argentino, como la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones, predominan condiciones de inestabilidad moderada. En contraste, la región pampeana experimenta un marcado dominio de altas presiones secundarias que sostienen temperaturas bajas en la provincia de La Pampa y el sudoeste bonaerense.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional indica que la inestabilidad se profundizará hacia el jueves 13 de agosto, jornada en la que se anticipan precipitaciones más continuas sobre el área central.

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Para el viernes 14 de agosto se espera la rotación de los vientos al sector sur. Este cambio de masa de aire favorecerá la disipación gradual de la nubosidad pero provocará un nuevo descenso en las temperaturas mínimas.

Durante el fin de semana largo persistirán las condiciones de tiempo estable y ambiente muy frío en CABA y el conurbano, con marcas mínimas que se ubicarán en torno a los 5°C.