Carlos Maslatón: "Este modelo revienta como el 2001, por default o por licuación inflacionaria"

El abogado y analista financiero Carlos Maslatón cuestionó duramente la política económica del gobierno de Javier Milei y advirtió que el esquema de endeudamiento, control cambiario y tasas de interés podría desembocar en una crisis similar a la de 2001. En diálogo con Jorge Fontevecchia, sostuvo que el modelo acumula deuda en pesos que, en términos reales, considera deuda en dólares, y afirmó que el desenlace podría darse por una devaluación, defaults internos o una licuación inflacionaria. Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190).

Durante la entrevista, Maslatón también cuestionó el rumbo adoptado por Luis Caputo y Santiago Bausili, al considerar que representa una reedición de políticas económicas aplicadas anteriormente en la Argentina. Además, defendió la liberación total del mercado de cambios y sostuvo que el Gobierno debería haber eliminado los controles cambiarios desde el comienzo de su gestión, al tiempo que planteó sus diferencias con las ideas que originalmente impulsaba La Libertad Avanza.

Carlos Maslatón es un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, analista financiero e influencer. En la gestión pública se desempeñó como concejal de la Ciudad de Buenos Aires entre 1987 y 1991 por la UCD. Utiliza activamente la red social X, en donde analiza la actualidad económica y política del país y cuestiona al actual gobierno con su estilo provocador.

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Carlos, muy buenos días. Jorge Fontevecchia te saluda. Vos venís advirtiendo que la política económica, tanto de Caputo como de Bausili, lleva al país hacia un nuevo problema de endeudamiento. ¿Podrías, de la manera más didáctica posible, explicar por qué ellos dicen que no están aumentando la deuda, sino simplemente refinanciando la deuda existente; las diferencias entre deuda externa, deuda interna, deuda en moneda extranjera, deuda en moneda local, y qué te lleva a concluir que nuevamente se está aumentando la deuda que tiene la Argentina?

En diciembre de 2023, la deuda solo pudo haber aumentado. No hay ninguna posibilidad de que haya sido reducida. Lo que pasa es que ellos hacen una cuenta falsa de origen, que es dividir la cantidad de deuda en pesos que había al momento del cambio de gobierno por el dólar oficial. Entonces eso les daba un número. Cuando lo dividían por 3,50, por 3,90, les daba un número altísimo. Entonces dicen: “No, ahora el dólar es 1.000, entonces bajó la deuda”. Entonces ahí se la hacen bajar artificialmente. Yo jamás consideré que cuando se fueron Massa y Alberto Fernández, el dólar valía 3,90. El dólar valía 1.200 en ese momento. Y esos son los números reales que hay que tomar. La otra cuestión, el otro dibujo que hacen, es un tema de que quitan la deuda entre organismos públicos, como si eso pudiese ser defaulteado. Entonces la borran. La otra falsedad, que ya es una frase política, es decir que toman deuda para pagar lo anterior, para pagar lo que viene del kirchnerismo. Bueno, no es esta pregunta relacionada con responsabilidades políticas, sino de números más técnicos. Pero si vamos solamente a lo del FMI, que fue tomado por el mismo Caputo en los tiempos de Macri, solamente aumentó, aumentó 20.000, 22.000 millones de dólares más de lo que ya se venía del 2018, el crédito tomado con Macri. La deuda interna, que es en pesos, aumenta por la sencilla razón de que Caputo, Bausili y el propio Milei validaron un mecanismo de control de cambios sobre la base de pagar tasa de interés. Ellos te pagan tasa de interés en pesos para que vos digas: “Yo me quedo en pesos porque me rinde más que lo que me rendiría un depósito en dólares”. Y le gano fuertemente a través de lo que se llama el carry trade, o la bicicleta financiera, por usar términos de nuestra época, Fontevecchia, le ganan al dólar. Eso es la especulación que está vigente. Y la verdad que la cantidad de moneda que hay en el país, básicamente, tanto los billetes y monedas físicos como los agregados monetarios, como la cantidad de deuda interna, se multiplicó por 4 o por 5 veces en estos casi tres años de gobierno. Con lo cual solamente pudo haber aumentado. El día que estos números se vean reales, ahí vamos a ver cómo se van a ver todas las debilidades que estos tipos de planes han tenido. El primer plan de esta clase es el de Martínez de Hoz, del año 1978 a 1981. El segundo plan de esta clase, que fue mucho más corto, es el último año de Alfonsín, 1988-1989. El tercer plan de esta clase es el de Macri, del 2015 al 2018. Y este es el cuarto plan de esta clase. Consiste en crear un país caro, carísimo, en dólares, como presunto argumento para que así bajen la inflación. O sea, no bajan la inflación por dejar de emitir, sino que la bajan artificialmente por control de cambios, lo cual implica un país caro, un país que se endeuda, y esto dura hasta que la desconfianza haga que no puedan tomar más deuda y que, de una u otra manera, en forma permitida o en forma paralela, toda la creación de moneda de estos años pase a cubrirse por la manera que tiene que cubrirse, que es una moneda extranjera. Esta es la razón por la cual yo creo que ellos basan esta política económica, para mí, equivocada. ¿Por qué mienten con el endeudamiento? Además, lo tienen que decir. ¿Qué van a decir? ¿Que emiten moneda, que crean deuda? No, ellos tienen que declarar que no emiten moneda, que no aumentan la deuda, ni interna ni externa. Y esto es parte de la propaganda oficial. Pero este plan tiene corta duración. Yo no creo ni siquiera que pueda llegar hasta el final del mandato de Milei. Por supuesto, creo que él va a terminar el mandato, pero creo que este plan va a colapsar antes.

O sea, es un 2027 con turbulencia cambiaria. Concretamente, ¿el colapso sería ese? O sea, el problema es la deuda en pesos. ¿Más que la deuda en dólares?

Es que la deuda en pesos, en realidad, es deuda en dólares.

Exacto.

Este es el problema. Si vos mantenés el tipo de cambio clavado artificialmente por el Gobierno, vos estás devengando permanentemente deuda en dólares, en términos reales. Más o menos, el rendimiento, desde que está Milei, es de 50% anual en dólares. O sea, si vos te colocaste en pesos en estos años, es 50% anual en dólares. Y esto lo debe el Gobierno. De una u otra manera, es deuda pública. Por lo tanto, se está incrementando.

La salida es devaluar.

A esto se le suma algo que vos estás tratando en diferentes publicaciones, en Perfil, que es la deuda de las personas. A las personas se las ha llevado mediante propaganda, mediante incentivaciones bancarias o de los llamados neobancos a endeudarse cada vez más para el consumo. No hay cosa peor que la deuda para el consumo. Y esto ya tiene elementos. No solamente de las crisis en las cuales yo me he referenciado, que cuando hablo de Martínez de Hoz hablo de la caída de 1981, de Alfonsín del 89, de Macri del 2018, sino ya este tema del endeudamiento de las personas tiene que ver con un 2001.

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Deudas que son impagables, y no es como dice el Gobierno que es un tema de entre privados. No, no. Esto es un tema macroeconómico. Además de que el problema de la deuda de las personas lo creó el Gobierno con sus propios mensajes para endeudarse, además termina siendo un problema macroeconómico. Y la recesión siempre es producto del endeudamiento, tanto del Estado como de las personas. Y lo que vas a tener es una crisis de deuda, una crisis de inflación nominal y de deflación real en dólares, y una crisis de deuda que no se va a poder pagar. Y acá van a venir todas las soluciones que ya conocemos de experiencias anteriores: especificaciones. Ahora que quieren sacar más deuda, pensemos que esto termina en una especificación. Especificaciones asimétricas, defaults, desagios o simplemente licuaciones inflacionarias. Esto termina probablemente en una licuación inflacionaria tipo 1981-1982 y termina también en un cambio de denominación de las obligaciones en dólares, como pasó en el año 2002. Así que nada, no hay nada original en el Gobierno de Milei en política económica. Hay un desastre financiero perpetrado por el equipo económico que tiene esta ideología o le conviene tomar este tipo de medidas porque ellos piensan solamente en términos del sector financiero, no piensan en términos de la Argentina productiva. Por eso la Argentina es cada día más improductiva y más de pura especulación financiera.

Carlos, o sea, concretamente, lo que vos imaginás es que antes de las elecciones del año próximo haya una devaluación del dólar y un aumento del dólar. ¿Cuál sería el resultado de la inflación?

Y si ellos no lo permiten, lo que vas a tener es una menor actividad y un default cada día mayor de las obligaciones privadas. Esto es lo que vas a tener. Por algún lado revienta.

¿Cómo sería?

O revienta por el lado de los defaults internos o revienta por el lado de la licuación inflacionaria, sí.

¿Los defaults internos sería algo parecido al 2002?

Sería parecido al 2001. Acordate que el 2001 es una combinación de dos cosas. El 2001 es una combinación de tres cosas, en verdad: de imposibilidad de pago del Estado de sus obligaciones normales, digamos, de sus obligaciones financieras; imposibilidad de la gente y de las empresas de pagar la deuda que tomaron, combinado con una corrida bancaria. Una corrida bancaria en dólares, que es lo que determinó la caída de la convertibilidad. La convertibilidad no cayó porque estaba mal el tipo de conversión. Cayó básicamente por una corrida bancaria. Y es así como se manifiestan esta clase de planes. Las fallas de estos planes vienen por esos lados que yo te estoy diciendo.

Carlos, vos acompañaste el nacimiento de La Libertad Avanza. ¿Qué quedó de aquello? ¿Qué es esto de hoy? ¿Cómo fue su proceso de alejamiento de aquellas ideas que a vos en su momento te hicieron estar cerca?

Bueno, lo mío es un tema particular que no importa mucho. La verdad es que, por alguna razón que desconozco, Karina Milei, la hermana de Javier Milei, no quería que yo estuviera en el movimiento. Con lo cual ni siquiera me lo dijeron. Simplemente yo vi que no tenía lugar ahí para nada. Entonces me retiré. Yo tampoco tenía ambición política en cuanto a cargo. Yo me dedico a la actividad privada. Estaba colaborando de buena fe. Pero sí lo que te puedo decir es que todas las personas que han salido, que han sido cientos de personas de La Libertad Avanza, salieron casualmente porque tenían un perfil social en redes alto. Y esto es algo que es incompatible con el diseño que tienen Milei y Karina Milei. Con respecto a la ideología, que es lo importante aquí, este tipo de plan económico que llevó a cabo Milei, que yo le llamo “Escuela Martínez de Hoz”, y esto es lo que aplica: Martínez de Hoz, del año 1978 al año 1981, o sea, el único ministro de Economía de Jorge Rafael Videla, no es lo que Milei había pensado ni había prometido. Lo que pasa es que él, en campaña electoral, se mandó con una cantidad de declaraciones, como por ejemplo el cierre del Banco Central, la dolarización, que en la práctica se dio cuenta que no las podía implementar. Entonces recurrió a quien tuvo a mano, que es Luis Caputo, que le vendió este plan económico, que es una reedición de Macri del 2015, y es una reedición, por supuesto, de esto que yo llamo la Escuela de Política Económica Argentina José Alfredo Martínez de Hoz. Son planes que no sirven, son planes que te generan recesión, que deprimen al país, que te generan una clase, recién vi el entrevistado anterior, una clase privilegiada de 10-15% de la población que vive bien, el resto del 85% no, la pasa mal y está cada día peor.

¿Qué hubiera sido correcto haber hecho en 2023?

Lo que hubiera sido correcto básicamente son dos medidas de política económica que nadie las quiere imponer, no desde ahora, sino desde el año 2011, Fontevecchia. Uno es la liberación total del mercado de cambios y que el peso-dólar se mueva para donde se tenga que mover, flotación real. Y la otra es cesar de una vez por todas con este mecanismo que se llama toma de deuda cuasifiscal. La mayor parte de la deuda interna que hay en Argentina, que es en pesos, es por razones de política monetaria, no para financiar al Tesoro, no para financiar el gasto público. Esto rara vez es explicado y esto comienza, te voy a decir cuándo, en el año 2014, con el presidente del Banco Central, Fábrega, ministro Kicillof. Ahí ellos dicen: “Vamos a intervenir en el mercado cambiario”, pero de manera indirecta, además de manera directa. De manera indirecta, lo que vamos a hacer es tomar plata, remunerarla para absorber pesos de la plaza. ¿Qué es lo que vamos a hacer?

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En realidad es emisión monetaria, no es que sacás la plata de circulación, la potenciás pagando tasa de interés. Pero quiero que quede claro que esto no se hace por razones fiscales, sino por razones de lo que se llama cuasifiscales. Esto que lo tenía que derogar Macri, lo potenció con el ministro, con el Banco Central de Federico Sturzenegger y el Ministerio de Finanzas de Luis Caputo. Después vino Alberto Fernández, que dijo que iba a terminar con esto porque iba a financiar con esto a los jubilados. Bueno, no terminó, sino que también lo incentivó. Inclusive, durante ese mandato especial que tuvo Massa como una especie de presidente paralelo, tampoco lo pudo derogar. Pero bueno, venía Milei. Milei, ahora sí, ¿no? Esta vuelta sí. Terminamos con el déficit cuasifiscal, terminamos tomando dinero para manejar el mercado de cambio, ¿no? Y siguieron con lo mismo. Obviamente porque el ejecutor de esto es Caputo, que es el ideólogo además de lo que se hizo durante los tiempos de Macri. Este es el problema argentino. Si vos querés arreglar esto, tenés que liberar totalmente el mercado de cambios y cesar por completo, de la noche a la mañana, tomando dinero por razones que no sean fiscales, que es lo que se hace ahora.

Bueno, entonces, ¿cómo planteo? Si uno va al origen, a la causa de la causa, no tiene que ver con el déficit fiscal, sino tiene que ver con la escasez de dólares. Finalmente, el déficit de la cuenta corriente. Entonces se utiliza...

Sí, pero no existe. Fontevecchia, yo quiero impugnar esa idea. Es muy común. La escasez de dólares no existe. Existe la escasez de dólares al tipo de cambio que el Gobierno quiere.

Obviamente.

Si vos dejás flotar, nunca vas a tener ninguna escasez de dólares, como hacen todos los países. Pero no los países de Europa, Estados Unidos, como hace Brasil, México, que por más que sean gobiernos más de izquierda respecto de Milei, estas cosas las manejan bien. O lo que hace Uruguay, o lo que hace Perú, o lo que hace Colombia. En todo el mundo se maneja así. No existe más el control de cambios que cuando nosotros éramos chicos, antes de 1971, que estaba todo controlado. Y mucho menos existe en el mundo este tema de que el Banco Central y/o el Tesoro tomen plata porque tomen plata. “Yo te tomo plata y te la remunero en una tasa de interés más alta de la del dólar”, solamente para controlar el precio del dólar. Esto es único, es un invento argentino. Y este invento argentino tiene que ser terminado de una vez. Evidentemente, no lo quiso hacer Milei en este gobierno, lo va a tener que hacer por la fuerza el próximo gobierno, sea de Milei o sea de otro.

Pero dejame seguir en el planteamiento. Si vos no hicieras eso, el dólar iría, por ejemplo, no sé, a 2.500. Para poner un ejemplo, para que los lectores lo puedan comprender mejor. Inicialmente tendrías un problema. Entonces, distintos gobiernos, para no tener ese problema inicial, posponen, podríamos decir, como dicen en Brasil, empujan con la barriga hacia adelante para no pagar el costo inicial de que el dólar se vaya al precio que se debía haber ido. Si hubieran hecho eso en diciembre de 2023, ¿qué hubiese pasado? En lugar del dólar...

Nada, nada.

Hubiera ido el dólar a 1.500.

No, ni siquiera creo. En diciembre de 2023 el dólar... Mirá, en octubre había tocado 1.270 y era un tipo de cambio muy favorable para Argentina y, de ninguna manera, para mí, técnicamente, iba a subir. Así que ese tema son miedos infundados. Si vos en ese momento librás el mercado de cambio totalmente y además dejabas de emitir moneda a través de la deuda cuasifiscal, no pasaba nada. Lo que pasa es que ellos siguieron con esto. Entre otras cosas, Fontevecchia, porque hay un negocio del mercado. El tipo de mesa de dinero dice: “Yo quiero ganar 50% anual del dólar si quiero que me la garantice el Gobierno”. En este modelo estamos nosotros. Esto es lo que pasa en Argentina. Desde el año 2011, y además pasó antes en varias experiencias políticas anteriores, en el último medio siglo. Este es el problema que hay. Hay que terminar con esto. Pero no hay que tenerle miedo al movimiento del peso contra el dólar. En todos los países flota su moneda y no pasa nada. No te vas a fundir. No vas a tener inflación. De ninguna manera vas a tener inflaciones altas, o mucho menos hiperinflaciones. Y lo que sí vas a permitir, con un tipo de cambio real y no con este tipo de cambio sobrevaluado del peso, es mucha más actividad económica. Y no vas a tener los problemas de recesión que tenés ahora en casi toda la economía.

¿Y por qué vos creés que cometió ese error de no liberar el tipo de cambio? Como sí creo que lo hizo, si no recuerdo mal, Macri, que pasó de, creo que era de 9 a 14 y luego a 16 en sus primeros meses de gobierno. En el caso de Milei, ¿por qué creés que no lo hizo? O sea, de hecho puso el dólar con el impuesto país, creo que había llegado a algo así como 1.900, con el impuesto país daba 1.200. ¿Por qué no liberó todos los cepos? Para personas físicas y para personas jurídicas.

Puede ser por razones ideológicas o por miedo. En cualquiera de los dos casos, cualquiera sea el fundamento, es un gravísimo error mantener este modelo, que acumula deuda, te torna un país caro, te torna un país improductivo, recesivo, con malestar en la mayor parte de la población. Después, lo que vote la gente es otra cosa, ¿no? Depende de una cantidad de combinaciones políticas que son difíciles de combinar con esto político. Lo que yo estoy diciendo.

Lo que vos decís, Carlos, es que finalmente hubiera sido el mismo valor del dólar si hubieran liberado todos los cepos. Hubiera sido también...

En ese momento, sí. Para mí, en diciembre del año 2023, sí. Y te explico por qué. Te voy a dar una explicación muy simple. El país era baratísimo en ese momento en dólares. Cuando vos tenés un país baratísimo en dólares, pase lo que pase monetariamente, vos estás como si fuera en un techo o en un piso, según cómo lo quieras ver. Y solamente se podían apreciar los precios en dólares en Argentina. O sea que no había peligro. Si en un momento no había peligro para liberarlo todo...

Era ese.

Era cuando subió Milei. Exactamente. Mi opinión.

Carlos, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo.

Un placer. Hasta luego.

LMM

LT