José de San Martín y la estrategia del Cruce de los Andes que transformó el continente

Al conmemorarse un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, el feriado patrio del 17 de agosto vuelve a poner en primer plano el Cruce de los Andes. La hazaña logística inició en enero de 1817 desde Mendoza al mando del Ejército de los Andes para liberar a Chile del dominio realista.

Tras asumir la gobernación intendencia de Cuyo, San Martín comprendió que la vía tradicional del Alto Perú estaba bloqueada y que la única opción viable era ingresar a territorio chileno por la cordillera. La travesía fue el resultado de una planificación continental y una articulación política y militar.

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La preparación del ejército requirió del esfuerzo sostenido de toda la comunidad cuyana. El pueblo puntano y las mujeres de la región colaboraron con el armado de la indumentaria, la recolección de provisiones y el abastecimiento logístico de las tropas.

El 17 de enero de 1817, las fuerzas patriotas comenzaron su despliegue desde el campamento de El Plumerillo movilizando a más de 5.000 efectivos. La estrategia militar contempló la división del ejército en seis columnas paralelas que avanzaron por distintas altitudes.

Para garantizar el factor sorpresa, la comandancia implementó la guerra de zarpas y de zapas, una red de espionaje e información falsa. Esta maniobra logró que las tropas realistas dispersaran sus defensas en el territorio chileno.

El cruce movilizó a más de 5.000 efectivos

El grueso de la fuerza principal avanzó por dos pases centrales de difícil acceso: la columna conducida por Bernardo O'Higgins y Miguel Estanislao Soler marchó por el Paso de los Patos. Mientras tanto, la brigada al mando de Juan Gregorio de Las Heras operó por el Paso de Uspallata.

En forma simultánea, cuatro columnas secundarias avanzaron por pasos del norte y del sur con la misión de fijas las posiciones enemigas. En esta parte de la historia, se destacan el papel decisivo del caballo y la mula, indispensables para transportar.

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Durante casi tres semanas, las tropas debieron soportar temperaturas bajo cero por la noche y calor extremo durante el día. A estos factores, se agregó las dificultades respiratorias dificultadas por la altura.

La maniobra culminó de forma exitosa el 12 de febrero de 1817 con la Batalla de Chacabuco, donde el ejército patriota una infligió derrota decisiva a las fuerzas realistas. La victoria permitió la toma de Santiago de Chile y la alteración definitiva del mapa político.