La colección de arte reunida durante décadas por Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier vuelve al centro de la escena internacional. Sotheby’s consiguió la consignación de un conjunto de obras cuyo valor total se estima en unos 450 millones de dólares, una cifra que podría convertirlo en uno de los grandes acontecimientos de la próxima temporada del mercado internacional del arte.

El conjunto fue consignado por los hijos del matrimonio e incluye pinturas de algunos de los nombres fundamentales del impresionismo y el postimpresionismo, entre ellos Vincent van Gogh, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Maurice de Vlaminck y Paul Gauguin.

La operación se produce después de que quedara resuelto en Argentina un expediente vinculado con la exportación temporaria de alrededor de una docena de obras a Luxemburgo. Las piezas habían salido del país con la autorización correspondiente para ser exhibidas allí, pero nunca fueron reimportadas.

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“Nymphéas” (1907), de Claude Monet

“Fue una colección realmente magnífica”, afirmó el marchante David Nash, en una valoración que permite dimensionar el peso que tuvo el conjunto dentro del coleccionismo argentino. En 1995, The New York Times había definido a Nelly Arrieta de Blaquier como propietaria de “la mayor colección privada de arte de Argentina”.

Entre las piezas que forman parte del conjunto aparece un Van Gogh de 1890 y un arlequín pintado por Paul Cézanne entre 1888 y 1890. Una obra de esa misma serie forma parte actualmente de la colección de la National Gallery of Art de Washington.

También se encuentran Avant la Course, de Edgar Degas, realizada en 1893, una vista callejera parisina de Camille Pissarro y En canot (ou Jeune fille à la barque), un Renoir de 1877.

La magnitud de la colección también se explica por el recorrido previo de algunas de sus piezas. Christie’s había vendido en 2016 Zouave, un Van Gogh de 1888 considerado una de las joyas del conjunto, por cerca de US$190 millones en una subasta privada.

La casa también había gestionado otras operaciones vinculadas con la familia. En noviembre pasado vendió dos obras de Paul Signac, Les Andelys, les bains, por US$3,9 millones, y Les Andelys, Port Morin, por US$1,9 millones. En aquella oportunidad también estaba prevista la venta de Femme assise de profil vers la gauche, de Henri de Toulouse-Lautrec, estimada entre US$6 millones y US$9 millones, aunque finalmente fue retirada.

Christie’s también había conseguido la consignación de la colección de plata de la familia, estimada entre US$15 millones y US$20 millones, cuya subasta estaba prevista en Londres. Esta vez, sin embargo, Sotheby’s se impuso en la disputa por las obras de arte, según distintas fuentes del mercado citadas por la publicación. La casa de subastas no realizó comentarios sobre la operación.

Las obras que salieron de Argentina

Una parte especialmente significativa del conjunto está vinculada con un expediente que durante años siguió su curso en Argentina. Alrededor de una docena de obras habían sido trasladadas a Luxemburgo bajo el régimen de exportación temporaria, que permitía que las piezas salieran del territorio nacional sin pagar determinados tributos con la condición de que posteriormente fueran reingresadas al país.

Entre las obras involucradas figuraban piezas de Van Gogh, Degas, Renoir, Monet, Gauguin y Cézanne. Sin embargo, las obras permanecieron fuera de Argentina.

En 2012, la Dirección General de Aduanas había iniciado actuaciones y posteriormente se estableció una multa de $7350 millones por la infracción administrativa. El caso volvió a cobrar relevancia este año, cuando las autoridades aduaneras dejaron sin efecto la sanción propuesta, según una persona familiarizada con el expediente citada por Artnet News.

El recorrido de estas obras plantea además una cuestión sobre el patrimonio artístico argentino y el destino de piezas que, pese a haber sido exhibidas y comercializadas internacionalmente, tuvieron durante años una vinculación directa con una de las colecciones privadas más importantes del país.

Todavía existe una incógnita alrededor de dos obras de Claude Monet. Cuando se conoció el expediente aduanero se informó que entre las piezas enviadas a Luxemburgo había un Nymphéas de 1904, valuado en unos US$50 millones, y otro de 1908, estimado en aproximadamente US$42 millones.

Sotheby’s todavía no confirmó si ambos Monet forman parte de la consignación que recibió para la próxima temporada. El valor total atribuido al conjunto, sin embargo, alimenta las especulaciones sobre una posible inclusión.

Nelly Arrieta de Blaquier, coleccionista y mecenas

María Elena “Nelly” Arrieta de Blaquier fue heredera de Ledesma y una de las figuras centrales del mecenazgo privado argentino. También fue fundadora de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, desde donde desarrolló una intensa actividad de apoyo a la institución y al patrimonio artístico.

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Carlos Pedro Blaquier se casó con ella en 1951 y presidió Ledesma entre 1970 y 2013. Su figura quedó además atravesada por una causa judicial vinculada con la última dictadura militar. En 2012 fue procesado por el juez Fernando Poviña en dos causas como presunto cómplice de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la denominada “Noche del Apagón”, ocurrida en Jujuy. Blaquier negó las acusaciones y murió sin haber sido sometido a juicio.

La colección que ahora llega al mercado internacional tiene, por lo tanto, una historia que excede ampliamente el valor económico de sus obras. En ella confluyen el coleccionismo privado argentino, el mecenazgo, la circulación internacional del patrimonio artístico y un expediente que durante años puso bajo la lupa el modo en que algunas de las piezas más valiosas del país salieron de su territorio.

Ahora, Sotheby’s prepara el próximo capítulo de esa historia. Con un valor estimado en US$450 millones, el conjunto Blaquier se perfila como una de las grandes consignaciones de la temporada y vuelve a poner a una colección argentina en el centro de la escena mundial del arte.