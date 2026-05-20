Barraca Peña y Casa Blaquier: la Ciudad impulsa dos excavaciones arqueológicas inéditas con valor cultural

Barraca Peña vuelve a ocupar un lugar central en la historia urbana de Buenos Aires. El antiguo conjunto patrimonial ubicado en Av. Pedro de Mendoza 3003, en La Boca, reúne restos edilicios, hallazgos arqueológicos y memoria portuaria de una zona clave para el desarrollo económico argentino. Allí funcionaron un depósito, un almacén, una estación ferroviaria y estructuras vinculadas con la primera conexión ferroportuaria del país.

El valor del sitio crece todavía más dentro de un contexto patrimonial inédito. Por primera vez, la Ciudad de Buenos Aires cuenta en simultáneo con dos trabajos arqueológicos de esta característica: Barraca Peña, en La Boca, y Casa Blaquier/Lucía Herrera, en Montserrat, dentro del Casco Histórico. Ambas excavaciones despiertan interés cultural y turístico porque permiten recuperar datos desconocidos sobre la vida social y el desarrollo económico que conectan la Colonia, la Organización Nacional, la expansión agropecuaria y las corrientes inmigratorias del siglo XIX.

En esa agenda cumplen un rol clave las autoridades culturales porteñas. La ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, y el director de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, Pedro Aparicio, aparecen asociados a una etapa en la que la arqueología urbana deja de ser solo investigación técnica para convertirse también en una herramienta de memoria, identidad y proyección turística. Los trabajos en Barraca Peña y Casa Blaquier muestran que el patrimonio enterrado puede transformarse en relato público, visita cultural y nuevo atractivo para vecinos y turistas.

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Dos excavaciones inéditas para la Ciudad: patrimonio, investigación y turismo cultural

La importancia de estos trabajos arqueológicos está en que permiten mirar Buenos Aires desde abajo hacia arriba: desde sus capas materiales, sus objetos cotidianos y sus rastros productivos. Barraca Peña y Casa Blaquier/Lucía Herrera aportan información complementaria sobre dos zonas decisivas: el antiguo borde portuario de La Boca y el Casco Histórico de Montserrat. Esa simultaneidad convierte a la Ciudad en un escenario excepcional de investigación patrimonial, con dos excavaciones capaces de generar conocimiento, interés educativo y recorridos turísticos.

El archivo oficial destaca que Barraca Peña constituye “una de las mayores excavaciones arqueológicas a cielo abierto dentro del tejido urbano de los últimos veinte años”. Ese dato dimensiona la escala del proyecto: no se trata de un hallazgo aislado, sino de una intervención sostenida que permite reconstruir formas de vida, trabajo, comercio y movilidad en torno al puerto. Al mismo tiempo, la coincidencia con Casa Blaquier/Lucía Herrera refuerza una lectura de ciudad: Buenos Aires conserva, bajo su trama actual, registros capaces de reescribir aspectos de su historia social y económica.

El potencial turístico también es evidente. Estos sitios no solo conservan objetos antiguos; ofrecen experiencias de interpretación histórica, visitas y recorridos que acercan al público a la arqueología en tiempo real. En un contexto donde el turismo cultural busca propuestas auténticas y con identidad local, Barraca Peña y Casa Blaquier pueden convertirse en polos de atracción para quienes quieran conocer la Buenos Aires portuaria, colonial, inmigrante y comercial.

Barraca Peña: un viaje a la época de oro del puerto y del modelo agroexportador

Barraca Peña floreció en una Argentina en proceso de modernización bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y se consolidó durante la Generación del 80, en los inicios del modelo agroexportador. El conjunto fue clave para entender la articulación entre puerto, ferrocarril y comercio de frutos del país, en un período en el que Buenos Aires aceleraba su integración al mercado internacional. A pocos metros funcionó una estación de carga y pasajeros inaugurada el 1 de septiembre de 1865 por el Ferrocarril Buenos Aires a Ensenada, que luego adoptó el nombre de Barraca Peña.

El complejo reúne piezas fundamentales de esa historia. Está integrado por la antigua estación ferroviaria Barraca Peña, el Almacén El Triunfo —antes conocido como La Pulpería— y dos galpones, uno de ellos destinado a prensar y almacenar lana, llamado La Lanera. También incluye un galpón de mampostería que tuvo usos vinculados al alojamiento, la alimentación y la administración de quienes llegaban al puerto.

El nombre del lugar remite a Francisco de la Peña y Fernández, empresario miembro del Real Consulado de Buenos Aires y asistente al Cabildo Abierto de Mayo de 1810. En 1774 estableció allí una barraca para el comercio de frutos del país, lo que marca la profundidad histórica del sitio antes incluso de la consolidación ferroviaria y agroexportadora. Las construcciones actuales datan de alrededor de 1860, cuando el predio pertenecía a Emilio Bunge, durante la época dorada del comercio lanar.

La estación también resume los cambios de infraestructura de la Ciudad. En 1898, el ramal fue comprado por el Ferrocarril del Sud y dejó de prestar servicios de pasajeros en 1910, cuando el ramal fue clausurado para concentrar todos los servicios en Constitución. Aun así, una de sus vías sigue vinculada a servicios de carga del Ferrocarril Roca, lo que mantiene una continuidad funcional con su origen ferroportuario.

Hallazgos que reescriben la vida cotidiana: cisternas, muelles, vivienda y objetos personales

Las excavaciones junto al Almacén El Triunfo comenzaron a mediados de agosto de 2025 y rápidamente revelaron estructuras inesperadas. Entre los hallazgos más importantes apareció una cisterna desconocida con un complejo sistema de bombeo de agua, además de parte de un muelle y estructuras que podrían corresponder al siglo XVIII. Estos registros conectan el sitio con los tiempos de Francisco de la Peña y Fernández y abren nuevas preguntas sobre la infraestructura previa a la Revolución de Mayo.

Uno de los aspectos más llamativos está vinculado al acceso al agua. El registro arqueológico sugiere que sectores de clases bajas pudieron haber accedido a sistemas modernos de agua mediante cisternas, algo que hasta ahora se creía reservado para sectores pudientes. Ese dato modifica la lectura social del sitio, porque permite pensar prácticas cotidianas, consumos y tecnologías urbanas más extendidas de lo que se suponía.

En las inmediaciones del almacén, actualmente en proceso de recuperación para el público, también se halló un piso de habitación. Ese descubrimiento sugiere la existencia de una vivienda familiar y fue acompañado por decenas de objetos personales, como botellas de gres, piezas de perfumería, frascos de boticaria, calzados y elementos vinculados a una caballeriza. La arqueología permite así reconstruir no solo el comercio y la infraestructura, sino también la intimidad de quienes habitaron o trabajaron en el borde portuario.

El sitio conserva además la estructura del Pecio Zen City, un navío español perdido en el Riachuelo en 1682. El barco fue hallado en Puerto Madero en 2008 y trasladado a Barraca Peña para su preservación, donde fue reenterrado para protegerlo y garantizar que futuras generaciones puedan conocerlo. Las colecciones arqueológicas recuperadas durante su excavación forman parte de las principales exhibiciones del museo de sitio.

Una nueva etapa patrimonial: de la investigación a la experiencia pública

El complejo tuvo su auge entre 1860 y 1940, pero hacia 1960 comenzó un proceso de abandono y decadencia edilicia. En el año 2000 se iniciaron los primeros trabajos para proteger el patrimonio de Barraca Peña; en 2006 pasó a la órbita de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, y en 2007 comenzaron las tareas de puesta en valor. Desde 2024 atraviesa una nueva etapa con actividades y una dirección museológica y patrimonial orientada a resaltar la única barraca decimonónica vigente en la Ciudad.

En esa nueva etapa, la figura de Gabriela Ricardes, ministra de Cultura, y Pedro Aparicio, director de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, resulta central para consolidar una política de recuperación del patrimonio urbano. El impulso a Barraca Peña y Casa Blaquier permite mostrar que la arqueología puede dialogar con la ciudadanía, generar conocimiento público y sumar valor al circuito cultural porteño. La Ciudad no solo preserva edificios: activa historias, objetos y territorios que ayudan a comprender cómo se formó Buenos Aires.

El Museo de Sitio Barraca Peña se encuentra abierto de lunes a viernes de 9 a 15, con entrada gratuita. Las visitas permiten acercarse a un espacio donde conviven investigación arqueológica, conservación patrimonial y narrativas sobre inmigración, trabajo, conventillos y auge mercantil. En conjunto con Casa Blaquier, el sitio proyecta una oportunidad mayor: posicionar a Buenos Aires como una ciudad que convierte su pasado enterrado en una experiencia cultural, educativa y turística de primer nivel.