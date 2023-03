El ex diputado, Horacio Pietragalla, aseveró que no pudo llevarse a cabo la condena a Blaquier porque los peritos de parte "dijeron que no estaba en condiciones de salud para enfrentar un juicio" y, además, "hubo ocho años de dilatación del Poder Judicial". La importancia del Foro Mundial de DDHH, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hoy empieza el Foro Mundial de los Derechos Humanos, de cara al 24 de marzo. ¿Qué significa que otros países lo llevan adelante y cómo se conecta nuestra fecha del 24?

Estamos arrancando con el Foro, que ya se hicieron dos anteriormente, y éstos se desprenden de lo que eran los Foros Mundiales Sociales, de allí surgen.

Después de la pandemia y entendiendo la importancia de este año en nuestro país, donde el 10 de diciembre cumpliremos 40 años de democracia, tenemos un país que en materia de DDHH es bien observado por organismos internacionales, más allá de lo que falta, porque sabemos que la política de éstos es algo dinámica y nunca se llega a un estándar ideal, siempre tenemos problemas.

Argentina encaró una política reparatoria, no solamente a la víctimas directas, sino también a la sociedad, con lo que significó esa dictadura militar. Y también en las demandas de las nuevas generaciones y problemáticas que tenemos como población y Estado.

¿Qué países integran el Foro? ¿Qué importancia tienen? ¿La palabra mundial es acertada? ¿Lo integran decenas o centenas de países o es un puñado de ellos que ponen foco en la importancia de este tema?

Vienen personalidades de todo el mundo. Por ejemplo, hay presencia de muchos secretarios de Derechos Humanos de Latinoamérica, altas autoridades de Europa, ex presidentes y mandatarios y militantes políticos.

Hay que entender que, más allá de las mesas oficiales, este foro fue organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) que tiene Argentina y es una oficina de categoría número 2 de Unesco.

Éste instituto está conformado por el Estado Nacional y Unesco, en donde todo se debate y se pensó hacer este foro el marco de una pandemia terrible y también en poder contrarrestar una voz global a los discursos negacionistas que no son solamente problemas del país, sino que sucede en todo el mundo.

Cuando se hace un repaso de la estadística, desde la recuperación de la democracia hasta el 2022, hubo en Argentina alrededor de 2700 persona que murieron por gatillo fácil y comparado eso con la población que tiene Argentina con otros países del mundo, ¿estamos mejor o peor? ¿En otros países los casos son mayores por per cápita que aquí o no?

Sí, de las referencias que tenemos con Latinoamérica, la verdad es que tenemos etapas. Es un problema de todas las fuerzas políticas. Sigue habiendo gatillo fácil, es un problema estructural de las Fuerzas de Seguridad, tanto federales como provinciales, y de esto no se salva nadie, es algo a erradicar de cuajo.

Los '80 y '90 fueron momentos muy difíciles en cuanto a la violencia institucional. Obvio que a partir del 2001 y con toda esta política que se llevó adelante de poder juzgar delitos de lesa humanidad esto ya de por sí deja un mensaje y una señal.

Hoy en día, ¿Argentina tiene la mitad de casos de gatillo fácil que tenía en los '90 y tiene per cápita más o menos que países vecinos?

Desde el 2000 a la fecha, más o menos estamos en un 30% del total de los casos.

Del 2000 a la fecha, o sea, en 20 años un 30% cuando en los 17 años anteriores estaba al 70%. Es decir, bajó a la tercera parte.

Exacto. Pero hay que pensar que todo lo que fue el 2000, 2001 y la crisis económica también estuvieron marcados por casos de violencia institucional y se contabilizaron de éstos todo lo relacionado a los saqueos de los supermercados, que la policía actuaba de forma violenta.

Respecto de los países vecinos, por ejemplo, el caso de Brasil con la Fuerza de Tarea. Allí los casos de gatillo fácil son en mayor cantidad incluso en per cápita. ¿Hay estadística de comparación que nos permita cotejar con nuestros vecinos?

Hay números. En cuanto a la violencia institucional, como Secretaría encaramos el tema y presentamos un proyecto de ley en el Congreso que, lamentablemente, por mezquindades de la oposición no se puede tratar. Pero es un tema que lo tendrían que tratar, porque después también van a tener problemas, suponiendo que la oposición gobierne en el futuro.

Lo que siempre decimos es que la diferencia es la respuesta que da el Estado. En vez de espiar y escuchar a las familias, nosotros abrazamos, ponemos abogados y psicólogos para contener y acompañar.

Nosotros abrimos un número de centro de atención (0800-122-5878) a las denuncias en nuestra Secretaría que es gratuito. Allí recibimos casos de violencia institucional, ponemos abogados, somos querellantes en muchas causas, etc.

La semana que viene estoy viajando a Córdoba para acompañar a la familia de Blas Correas, y estuvimos la semana pasada en el juicio de Lucas González.

Es triste ver que se suman cada vez más casos y ver a las madres llorar por pérdidas que se dan por estos asesinatos causados por la policía. Hay que dejar en claro que esto no es una política contra la policía, sino que contra los integrantes que llevan adelante las malas tareas.

Hace unos días murió Carlos Blaquier sin haber sido juzgado por su presunta participación en el apagón de Ledesma. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tuvo alguna responsabilidad en aquel apagón?

Para entender lo que pasó en Ledesma, hay que saber que el interruptor que daba luz a Calilegua y Libertador San Martín era el ingenio. Los trabajadores fueron secuestrados con camiones del ingenio.

Casi el 70% de los detenidos que fueron desaparecidos son trabajadores organizados, esto demuestra que, más allá del argumento de la dictadura que venían a combatir la violencia y la lucha armada, vinieron a instalar un modelo económico y para instalarlo tuvieron que perseguir a los trabajadores.

Tenemos pruebas y no lo pudimos afrontar por la dilatación que llevó adelante el Poder Judicial. Carlos Blaquier tuvo una responsabilidad absoluta en la Noche del Apagón.

Cuando asumimos en la Secretaría pusimos peritos propios de parte, esto para que se entienda que no nos mueve el odio. Nuestros peritos nos dijeron que Blaquier no estaba en condiciones de salud para enfrentar un juicio, que estaba senil. Recibí muchas críticas de nuestro sector por no llevarlo al banquillo y justificar con nuestros peritos que él no podía afrontar un juicio.

Es por eso que preferimos dar nuestro análisis de esas pericias y eso hizo que algunas estrategias lleven adelante otras pericias, pero entendíamos que ya era tarde y hubo ocho años de dilatación del Poder Judicial.

Lo más importante es realizar la condena y hoy está Lemos que era gerente de la empresa, tiene la chance de ser juzgado y para nosotros es importante la condena y el rol que tuvo el ingenio Ledesma en la persecución y asesinato de trabajadores.

Si se demuestra que el ingenio tuvo responsabilidad, la de Blaquier también está más allá de que no se lo pueda juzgar porque falleció impune, algo que también es responsabilidad del Poder Judicial.

