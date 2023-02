“No me van a decir que hubo violencia institucional y que es culpa de 13 policías”

El 22 de febrero se reanudará el debate en el juicio que se lleva adelante en la Cámara 8ª del Crimen, integrada con jurados populares, a 13 policías acusados del homicidio de Blas Correas (17) y el posterior encubrimiento, ocurrido el 6 de agosto del 2020.

Soledad Laciar, madre del adolescente, dijo que le pareció “raro” lo sucedido la semana anterior cuando hubo acuerdo y una abrupta decisión de apurar el final del juicio, a raíz de la inasistencia justificada de cuatro jurados y la posibilidad de que se declarara nulo el proceso.

En declaraciones al programa ‘Con el diario del lunes’, que se emite por Canal 10, afirmó: “No me gusta hacer conjeturas, pero creo que la nulidad del juicio no le sirve a nadie. Descarto que esa sea una intención del gobierno. Sí creo que es un año electoral y que sirve que haya una sentencia pronto para separarla de las elecciones”.

Recordó que era decisión de los fiscales ampliar las penas, algo que desistieron para evitar la prolongación del juicio. “Si creen que será el fin, la sentencia en realidad será el comienzo de mi lucha”, aseveró. “A pesar de declaraciones fuertísimas del exministro (Alfonso Mosquera) y de la jefa de la Policía (Liliana Zárate Belletti), decir que son responsables pero sin pagar las culpas, no sirve de nada”, reclamó Laciar.

Sobre Mosquera recordó que fue eyectado del ministerio una semana antes de declarar como testigo en el juicio de Blas, no por mala gestión sino por el impacto negativo en la imagen del gobierno.

Puntualizó que no tiene nada en contra de las personas, pero sí cuestionó las prioridades. “Cuando se tiene como pilar hacer una ruta y no la seguridad, la salud y la educación, estamos en problemas”, puntualizó y agregó: “En seguridad lo viví en carne propia, no puedo salir a la calle con mis hijas porque me roban y un día que salió mi hijo lo mataron”.

Con un discurso crítico, en todo momento aclaró que no es “contra este gobierno” sino que su reclamo se dirige a todos.

DOLOR Y LUCHA. Soledad junto a la madre de Isaías Luna, el joven que fue abatido por una bala policial en un procedimiento para abortar un asalto en barrio Urca, pocos meses después del crimen de Blas.

Laciar estuvo en tribunales con la madre de Isaías Luna, el joven que ingresó a robar a una vivienda y fue ultimado por un policía pocos meses después del crimen de Blas. Contó que la mujer le agradeció por sacarse una foto junto a ella y le dijo que sabía que la muerte de su hijo no era igual. “Si la policía actuó mal son los mismos casos”, le dijo.

“No vivimos en un mundo ideal, los policías deben estar armados pero el arma debe ser usada como último recurso y si llevan una en el baúl, por las dudas, está todo mal”, indicó.

En forma enfática, señaló: “A mí no me van a decir que hubo violencia institucional y que es culpa de 13 policías”.

Al ser consultada sobre si confía en que, una vez concluido este proceso, se remitan antecedentes para investigar por otros delitos a los mismos acusados y a otros policías y jefes, advirtió que no cometerá nuevamente el error de haber estado cerca de su hijo agonizante y no acercarse a él ante la orden de un efectivo policial. “No me lo perdono –afirmó– en el juicio se vio que había 10 policías dando vueltas y mi hijo estaba moribundo; les aseguro que no permitiré que esas personas no paguen por haberlo dejado morir como un perro”.

En 2020, el gobierno decidió extender el tiempo de formación de los nuevos agentes y creó un nuevo órgano de control disciplinario de las fuerzas de seguridad. Sobre ambos temas, Laciar opinó “como madre de Blas”. Dijo que las transformaciones necesarias deben ser “más profundas”.

“Cuando ofreciste la seguridad como una salida laboral, no funciona, a la Policía no se la valora”, aseveró. En ese sentido, detalló un círculo vicioso: “Policías que cobran miserias, que tienen extensas jornadas, que toman o se drogan para terminar el día con los ojos abiertos”. Por eso, el problema no son los efectivos, sino los gobiernos que no valoran “esta tarea, que es muy importante”.

También recordó que está esperando un informe de la ONU, que se publicará en junio y el aporte de Amnistía Internacional y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ambos organismos observadores en el juicio.