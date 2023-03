El juez Javier Leal de Ibarra dio detalles sobre lo ocurrido en la cumbre de la Junta de Cámaras e hizo hincapié en que la cantidad de vacantes que faltan cubrir en la Justicia. “En la Junta está el Poder Judicial sin grietas”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué detalles puede darnos de la cumbre que hicieron? ¿Qué significa?

Ayer se reunió la Junta de Cámaras, un cuerpo que lleva ya 25 años, y reúne al verdadero Poder Judicial. Incluye a los presidentes y somos todos jueces de Cámara. Nos reunimos una vez por mes con el presidente de la Corte, donde manifestamos las necesidades de toda índole que tiene cada una de nuestras jurisdicciones.

Nosotros decimos que es una bala de plata que tenemos y que nos permite manifestarnos cara a cara con la cabeza del Poder Judicial.

La reunión de ayer fue una reunión ordinaria, la primera del año. Yo fui elegido el martes pasado presidente de la Junta. Lo que fue una suerte de apoyo fue el comunicado que hicimos la semana anterior en el ámbito de lo ocurrido en la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo, con la manera en la que el Presidente se refirió a los jueces.

La importancia es que en la Junta está el Poder Judicial completo, sin grietas.

Los dos temas que se trataron es la enorme cantidad de vacantes que hay, que impide llevar adelante las tareas de manera adecuada. Es un promedio de 30%-35% de vacantes en todos los tribunales del país.

¿A qué atribuye estos retrasos? ¿Cuál sería el remedio para que no se produzcan?

La responsabilidad está en los tres poderes del Estado. Usted sabe cómo es el sistema de elección de los jueces a partir de la reforma constitucional de 1994.

El Poder Judicial interviene desde el ámbito del Consejo de la Magistratura, encargado de llevar adelante el concurso de presidente y oposición provisto por la Constitución Nacional.

Una vez terminado el concurso se eleva al Poder Ejecutivo, que elige a uno de los tres miembros de la terna y lo eleva al Senado, ese es el procedimiento constitucional.

Luego, la responsabilidad del Consejo de la Magistratura, y a raíz de las elecciones del año pasado de los distintos estamentos que lo componen, da una suerte de momento de tregua.

Ayer Horacio Rosatti dijo que se iba a convocar una reunión de labor para la semana que viene, para que próximamente haya un plenario. Ahí el punto está en aquellos concursos que están demorados o en trámite.

En el Poder Ejecutivo se han elevado muchas ternas y aún no se ha designado la persona para que su pliego sea remitido al Senado. El Senado hace tiempo que no está en funcionamiento, no es una crítica, sino un hecho objetivo de la realidad.

Estas tres patas de la cuestión deben reunirse para que los jueces puedan ser designados.

Esta situación, ¿es la peor de todas respecto a la cantidad de vacantes?

Sí, no recuerdo que haya habido tantas vacantes en el Poder Judicial. Y lo digo con 40 años en la Justicia.

Una opinión objetiva es que esto genera que nos quedemos sin subrogantes y se agota la lista de conjueces que tiene el acuerdo del Senado. La situación es muy complicada. No solo en el Poder Judicial, los Ministerios Públicos padecen la misma circunstancia, porque el sistema es el mismo.

Asocio este tema con la inflación, son distintos síntomas de lo mismo, ¿no?

Creo que hay dos, tres o cuatro temas en los que debemos dejar de lado las pasiones, las grietas y las subjetividades. Una es la designación de jueces.

Escuchaba los números de inflación y asustan un poco. Hablo desde el lugar de ciudadano que quiere a su país.

El otro tema trascendente que tratamos ayer fue el de Rosario. La jurisdicción de Rosario tiene muchas vacantes de jueces y fiscales, la situación es compleja y delicada.

Por suerte ahora ha cambiado un poquito la idiosincrasia que teníamos antes los jueces, yo puedo hablar con usted casi a calzón quitado.

No nos pronunciamos solo por la sentencia, y me parece que se deben conocer estas situaciones para que las podamos corregir. Son dos o tres puntos neurálgicos en los que tenemos que estar de acuerdo.

Veremos cuál es el mejor juez o el mejor candidato, pero tiene que ser designado.

