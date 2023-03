La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, reconoció que el índice de inflación que dio a conocer este martes el INDEC "es malo, malísimo y no era el esperado", aunque aseguró que las variables macroeconómicas están "bajo control".

"El dato de inflación es malo, malísimo y además no era el esperado, así que el Gobierno sigue con su compromiso firme de terminar de avanzar en controlar los precios, la inflación, que vayan bajando", sostuvo la funcionaria nacional, luego del 6,6% de incremento relevado por el INDEC.

En la conferencia de prensa que brinda los jueves en Casa Rosada, la vocera señaló que se pueden "dar explicaciones" respecto al incremento de los precios, "pero no son excusas frente a los que tienen que ir todos los días al almacén".

En ese sentido, indicó que a causa de la sequía aumentaron los precios de la carne y los lácteos, así como también apuntó contra las empresas de telecomunicaciones.

"Las empresas de telefonía, de cable, de servicios web siguen aumentando de forma indiscriminada el precio para los usuarios", lanzó Cerruti. "El Gobierno no puede intervenir porque la Justicia no se lo permite a raíz de las presentaciones de los grandes medios, propietarios de las empresas. Ese precio que influye en la vida cotidiana podría estar siendo regulado por el Estado si la Justicia interviniera y las empresas de comunicación no influyeran”, ahondó con críticas.

Además, destacó que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, "están trabajando juntos, codo a codo y tienen el mismo compromiso para que esta situación (la elevada inflación) se solucione lo más pronto posible".

"Confiamos en que las medidas que se están tomando a nivel macroeconómico y para estabilizar los precios van a funcionar, pero necesitamos que funcionen lo más rápido posible", añadió.

Qué dijo Cerruti del conflicto con Ecuador

Luego de que la ex ministra de Transporte y Obras Públicas de Ecuador condenada por corrupción, María de los Ángeles Duarte, abandonara la embajada argentina en el país vecino para irse a Venezuela, las relaciones entre las administraciones de Alberto Fernández y Guillermo Lasso quedaron tensas.

El punto máximo fue la decisión de ambos de expulsar a los embajadores que representaban a sus países. Esto que a la postre parece una escala de conflicto, para la Portavoz es un "caso puntual".

Cerruti alegó que ”el canciller ecuatoriano dijo que las relaciones no están sufriendo ningún tipo de conflicto". "Tenemos con Ecuador relaciones de cercanía y hermandad como con todos los países latinoamericanos”, manifestó.

La Portavoz habló sobre la salud de Alberto Fernández

Conocido el malestar lumbar que sufrió el Jefe de Estado el último martes, Cerruti se limitó a repetir lo que expresaron los partes médicos y sostuvo que el mandatario continúa con su actividad.

"El Presidente tuvo dolor lumbar, le hicieron los estudios correspondientes, le indicaron que tiene que tener una pequeña intervención que se hará hoy o mañana. Mientras, mantiene su agenda en Olivos; y cuando se decida horario y forma de la intervención, se les va a comunicar por parte médico”, afirmó.

La denuncia del Gobierno Nacional a Edesur

Este miércoles por la noche el ejecutivo a través de la Secretaría de Energía denunció penalmente a la empresa de energía por los cortes de luz que perjudicaron y siguen perjudicando a vecinos que desde hace días no tienen servicio.

“Hay 75 mil usuarios sin luz, algunos con cortes extendidos. La empresa no puede alegar nada porque es la única a la que le está pasando esto. Tuvieron tarifas dolarizadas, aumentos de 3000% durante el gobierno de (Mauricio) Macri, pero no realizaron las inversiones", cuestionó la Portavoz de la Presidencia.

Por otro lado, apuntó contra las "voces" que cuestionan que el Estado no se haga cargo y "que deje todo en manos de los privados". Además agregó, con citas al gobierno de Carlos Menem, que "vemos las consecuencias de las privatizaciones que hizo el neoliberalismo”.