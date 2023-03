La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, y el diputado nacional Ricardo López Murphy protagonizaron un tenso cruce en torno al debate sobre qué hacer con los manifestantes de la Unidad Piquetera que acamparon durante dos noches en la Avenida 9 de Julio en protesta por la baja de planes sociales.

"No veo la hora de que sea diciembre y pongamos fin a este caos. Vamos a recuperar las calles. Sin orden, no hay libertad; y sin libertad, no hay desarrollo", sentenció el diputado vía Twitter.

A lo que la portavoz presidencial respondió: "El orden de las balas y la caballería. La libertad del corralito. Nunca tan explícito".

Asimismo, la funcionaria de la Casa Rosada redobló la apuesta y le recordó a López Murphy su paso por el Gabinete de Fernando de la Rúa, Gobierno que terminó de forma anticipada en medio de una profunda crisis social, saqueos y masivas protestas en las calles.

"El ministro de Economía que nos llevó al colapso de 2001, con represión y muertes, añorando otro diciembre como aquel", arrojó Cerruti.

Por su parte, el líder de Republicanos Unidos que ya adelantó que este año competirá para ser jefe de Gobierno porteño, ya había tenido cruces similares con el actual mandatario de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, tras exigirle a este que tome una postura más firme contra los manifestantes.

Victoria Tolosa Paz a los piqueteros: "Con la gente en la calle no los vamos a recibir"

"Los vamos a enfrentar y poner en vereda", aseguró López Murphy a fines de febrero en relación a las protestas piqueteras e incluso no descartó reprimir las manifestaciones sociales en caso de tomar el mando al frente de la Ciudad: "Si hay que mantener la libertad ambulatoria de los ciudadanos, la vamos a mantener", aseveró.

Cabe recordar que este miércoles se dieron de baja 85 mil planes Potenciar Trabajo de titulares que no revalidaron sus datos, por lo que ya no cobrarán el beneficio, tal y como lo dijo la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien no dio marcha atrás con la medida incluso frente a las protestas de agrupaciones como el Polo Obrero y Barrios de Pie.

AS./fl