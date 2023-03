A sus 95 años falleció sin ser condenado Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio azucarero Ledesma acusado de ser el responsable de la terrible "Noche del Apagón”, en las que se estima hubo unas 400 personas secuestradas, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas, durante la última dictadura militar. Hoy los avisos fúnebres de los diarios se llenaron de mensajes en su honor de políticos, empresarios y familias aristocráticas de Argentina.

Además de la gran cantidad de mensajes de despedida de los familiares de Blaquier, entre los mensajes aparecieron apellidos como Taquini, Balcarce, Bulgheroni, Bagó, Benvenuto, De Urquiza, Reynal, Neuss, Quintana, Iribarren. La mayoría envió sus saludos afectuosos y cordiales para la viuda, Cristina Khallouf, y los cinco herederos: María Elena, Carlos Herminio –actual presidente de Ledesma–, Alejandro, Santiago e Ignacio Blaquier Arrieta, hijos que tuvo con María Elena “Nelly” Arrieta Wollman, quien falleció a finales de 2020.

Cristina Khallouf, viuda de Blaquier.

Uno de los mensajes que no faltó entre los avisos fúnebres fue el de los herederos de Martínez de Hoz, quien fue el ministro de Economía durante la dictadura militar de 1976. Otro saludo destacado fue el del Jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio: “Horacio Rodríguez Larreta acompaña a su familia en este triste momento y despide a Carlos Pedro con mucho cariño”, publicó en La Nación.

Horacio Rodríguez Larreta no faltó entre quienes despidieron al empresario.

El ex presidente Mauricio Macri eligió dejar su mensaje a través de Twitter: “Mis condolencias y cariño a la familia Blaquier por la muerte de Don Carlos Pedro. Tenía 95 años. Fue de los empresarios más importantes del país. Presidió por más de 43 años el primer ingenio azucarero de la Argentina y fue uno de los referentes de la agroindustria”.

“Paolo Rocca, presidente de la Organización Techint, participa de su fallecimiento y acompaña a la familia en este triste momento”, dedicó el empresario italoargentino. “Grupo Insud participa con profundo pesar de su fallecimiento. Acompañamos a familiares, amigos y colaboradores del Dr. Blaquier en este doloroso momento”, destacó en Clarín el grupo empresario que encabezan Hugo Sigman y Silvia Gold.

Paolo Rocca, presidente de Techint.

El empresario Roberto Devorik, quien fue asesor y amigo de Lady Di, el ex funcionario Alberto C. Taquini, Minoru Tomira, presidente de Mitsui Argentina, el empresario Cristiano Rattazzi, ex presidente de Fiat Argentina, Luis Pagani, presidente del grupo Arcor, Alberto, Pablo y Alejandro Roemmers, Alejandro y Bettina Bulgheroni, Germán Neuss, Juan Carlos Bagó, Daniel Funes de Rioja, Guido Parisier, Carlos Melconian, Jorge Aufiero, Adelmo Gabbi, Luis Betnaza, Osvaldo Cornide, el ex CEO de Ledesma Javier Crotto y su actual Javier Goñi (junto a todo el comité de dirección de Ledesma), el modisto Gino Bogani, el ex funcionario Jorge Pereyra de Olazabal y el ex ministro Domingo Cavallo, también publicaron sus condolencias en los diarios.

Roberto Devorik, quien fue asesor y amigo de Lady Di.

Alberto C. Taquini, ex decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, autor del Plan de Creación de Nuevas Universidades (Plan Taquini, 1968) y del Plan de Creación de Colegios Universitarios (1989).

En el rubro del periodismo Vicente Massot, Enrique Llamas de Madariaga, Eduardo Van Der Kooy y Carlos Pagni, dijeron presente en los avisos fúnebres en honor al empresario.

Jorge Pereyra de Olazabal.

Saludos de fundaciones, sociedades y diferentes entidades

Además de los nombres particulares no faltaron una enorme cantidad de mensajes de empresas, grupos empresariales, instituciones y sociedades. Entre ellas participaron de los avisos fúnebres el Consejo Empresario de América Latina, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, estudio jurídico Tozzini y Vitelleschi, Compañía azucarera Los Balcanes, accionistas de Ingenio Río Grande S.A. y Río Grande Energía S.A., la Unión Industrial de la Provincia de San Luis, Llerena y Asociados Abogados, el directorio de Celulosa Argentina S.A., el Círculo de Armas, la Fundación Konex, la Universidad de San Andrés y el Jockey Club.

También dejaron su mensaje asociaciones empresarias, como el Cicyp, la Unión Industrial Argentina, la Uipba, la Sociedad Rural Argentina, el Centro de Azucarero Argentino, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y las empresas Arcor, la Rabobank, Mitsu, EY. Ingenio Río Grande, Grupo Medoro, Alfajores Guaymallen, Desdeelsur, Pamsa, Grupo Werthein y la galería Maman, entre otras.

