El próximo lunes, 17 de agosto, es feriado en conmemoración al Paso a la Inmortalidad de José de San Martín. Esto implica que los servicios cotidianos podrían verse afectados. Como es el caso de los bancos, ya que las sucursales permanecerán cerradas durante toda la jornada.

Todos los años, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece los feriados bancarios, en los que las entidades no operarán, entre los que está incluido el mencionado. Esto implica que no se podrán realizar trámites presenciales durante el día y no habrá atención al cliente.

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Qué operaciones se podrán realizar durante el feriado del 17 de agosto

Debido a que el 17 de agosto es feriado nacional, las entidades bancarias no abren sus puertas al público. Sin embargo, los ciudadanos podrán realizar diferentes operaciones, tanto de manera presencial como virtual. Por ejemplo, los cajeros automáticos estarán abiertos para extracciones, transferencias, gestiones y pagos.

Durante el feriado nacional del 17 de agosto, los cajeros automáticos estarán abiertos para extracciones, transferencias, gestiones y pagos.

Por otro lado, las billeteras virtuales mantendrán su funcionamiento, por lo que sus usuarios podrán gestionar sus pagos y transferencias con normalidad. Las tarjetas de débito y crédito también estarán habilitadas, así como las plataformas homebanking y banca móvil, donde se podrán realizar transferencias, pagos y consultar movimientos, cuentas y tarjetas.

Próximos feriados nacionales según el cronograma oficial

Según el calendario oficial, luego del próximo lunes todavía faltan 4 feriados nacionales en lo que queda de 2026. El lunes 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también conocido como Día de la Raza, mientras que el viernes 20 de noviembre es el Día de la Soberanía, el asueto que se trasladará al lunes 23.

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El martes 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción de María y el lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. El último feriado nacional del año es el viernes 25 de diciembre, es decir, Navidad.

JSM/MSS