Feriado del 17 de agosto: 5 paseos y escapadas dentro de CABA para honrar a San Martín

El fin de semana largo correspondiente al feriado nacional del lunes 17 de agosto, fecha en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, se presenta como una oportunidad ideal para realizar recorridos temáticos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

San Martín y la independencia del Perú, su hora más gloriosa

Sin necesidad de viajar distancias largas, la Capital reúne sitios de enorme valor patrimonial e histórico ligados directamente a la figura del Padre de la Patria y a las campañas de la Independencia.

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A continuación, cinco circuitos y paseos emblemáticos para visitar en la ciudad durante los tres días de receso:

Mausoleo del General San Martín en la Catedral Metropolitana

Ubicada en el casco histórico de la ciudad, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires alberga en uno de sus mausoleos laterales los restos del Padre de la Patria, los cuales descansan allí desde su repatriación en el siglo XIX.

La Catedral Metropolitana de Buenos Aires alberga en uno de sus mausoleos laterales los restos del Padre de la Patria

El recinto monumental conserva objetos históricos y se encuentra bajo la custodia permanente de la guardia de honor del Regimiento de Granaderos a Caballo, ofreciendo un punto de visita libre y accesible en pleno centro porteño frente a la Plaza de Mayo.

Plaza General San Martín y Monumento Ecuestre

En el barrio de Retiro, la Plaza General San Martín constituye una de las zonas verdes más antiguas e imponentes de la ciudad. En su centro se erige la emblemática escultura en bronce diseñada por el escultor francés Louis-Joseph Daumas, el primer monumento ecuestre levantado en la Argentina.

El predio posee una carga histórica particular, ya que allí funcionó el campo de instrucción militar donde San Martín organizó los primeros escuadrones de Granaderos en 1812.

Plaza San Martín, un lugar mágico en Buenos Aires

Instituto Nacional Sanmartiniano y réplica de Grand Bourg

Ubicado en el barrio Parque de Palermo, el Instituto Nacional Sanmartiniano funciona en una edificación que replica a escala reducida la casa de Grand Bourg, donde el General San Martín vivió sus años de exilio en Francia.

La institución está rodeada por un entorno tranquilo y alberga una biblioteca temática, retratos de época, uniformes y material didáctico dedicado a la divulgación de las campañas libertadoras en América del Sur.

Museo Histórico del Regimiento de Granaderos a Caballo

En las instalaciones del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, ubicado sobre la avenida Luis María Campos en Palermo, funciona un museo temático que repasa la trayectoria militar del cuerpo de caballería creado en 1812.

El recorrido permite conocer de cerca las salas de exhibición con documentos originales, armas, monturas y estandartes utilizados en las batallas de la Independencia, además de apreciar la conservación de su patio de armas y establos históricos.

Lejos de Granaderos, el sable de San Martín está en peligro

Museo Histórico Nacional en Parque Lezama

Situado en el barrio de San Telmo, el Museo Histórico Nacional resguarda una de las reliquias patrias más valiosas del país: el célebre sable corvo que acompañó a San Martín en todas sus batallas del Cono Sur.

Además de exhibir la emblemática arma en un espacio de máxima seguridad, el museo cuenta con colecciones de pintura histórica, banderas de combate y mobiliario de época, ideal para completar la jornada con una caminata por los senderos de Parque Lezama.

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