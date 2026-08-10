El Gobierno estudia la opción de permitir a los bancos realizar préstamos en dólares

Para reactivar la economía, el Gobierno estaría evaluando permitir que los bancos puedan usar los dólares de sus ahorristas para financiar a particulares o empresas.

Según Clarín, este tema comenzó como un pedido de los bancos privados de capitales nacionales, pero después fueron los propios funcionarios de La Libertad Avanza quienes empezaron a evaluar la posibilidad. El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, reconoció que los bancos presten los dólares de sus clientes es un debate que debe debatirse y profundizarse.

Por otra parte, el medio antes mencionado cita el último Informe Monetario Mensual que elabora el BCRA, donde se indica que “los préstamos en dólares crecieron 5,3% sin estacionalidad en el séptimo mes del año”.

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El problema que enfrenta el oficialismo son las restricciones que impuso sobre este tema, aunque, en esta cuestión, ya permitió importantes flexibilizaciones porque autorizó a los bancos a usar dólares propios para concederles préstamos a familias y compañías no exportadoras; y también a clientes con ingresos en pesos, pero que tuvieran el “aval” de una compañía exportadora.

Jorge Vasconcelos, economista de IERAL - Fundación Mediterránea, le dijo a Clarín: “Seguramente haya más espacio para que las empresas tomen créditos en dólares, sin que esta dinámica comprometa ni la solvencia ni la liquidez del sistema bancario. El decreto que regula las operaciones factibles es de 2002, la situación cambió en todos los planos”.

Para luego remarcar que “eso no significa olvidar que tenemos una economía bimonetaria en la que el Central no es prestamista de última instancia en el segmento dólar”. Lo que está evaluándose no es permitir la liberación de todos los depósitos (que representan más de 40.000 millones de dólares), solo aquellos que estén “sin uso” u "ociosos", aproximadamente 7.000 millones.

Otras políticas que impulsa el Gobierno para sumar más dólares

El Gobierno apoya iniciativas para el crecimiento de los sectores estratégicos que reactiven la economía. Según el último Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central (BCRA), teniendo en cuenta esos proyectos, se recalcularon las estimaciones de ingreso de dólares respecto al primer período. Este documento aparece de forma trimestral y estudia los principales puntos de la economía argentina.

Según el IPOM, “el Gobierno se encuentra impulsando una agenda de reformas que abarca múltiples dimensiones económicas (rebajas impositivas, desregulación de mercados, apertura económica, estabilidad jurídica). Estas reformas introducen incentivos que impulsan el potencial que tiene la economía argentina en varios sectores proveedores de divisas tales como la energía, la minería, el agro y los servicios basados en el conocimiento”.

El BCRA afirma que pasará de 13.000 millones de dólares en 2025 hasta los 50.000 millones en 2030. Un posible salto de más de 290% en 5 años.

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En 2026 la balanza sería de 19.000 millones de dólares, pasando a los 24.000 millones en 2027 (16.000 millones de energía y 8.000 millones de minería), gracias a la puesta en marcha del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

El mayor salto se proyecta para el año 2030, donde habría un ingreso de 51.000 millones de dólares, de los cuales 34.000 millones provendrían de la energía y 17.000 millones de la minería. El reporte trimestral afirma: “La administración está corrigiendo décadas de sesgo antiexportador de la política económica y apoyando un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones”.

HM/DCQ