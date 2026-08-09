Dudas sobre si el Gobierno cuenta con los dólares suficientes

Aunque falta un año para las elecciones, la City ya comienza a medir el poder de fuego que tendrá el Gobierno en el mercado cambiario en 2027. El propio presidente, Javier Milei, salió a expresar que cuentan con blindaje suficiente para enfrentar una posible inestabilidad.

En concreto, Milei aseguró que cuentan con hasta US$ 70.000 millones. En una entrevista con LN+, el mandatario sostuvo: “Nosotros habremos acumulado US$ 20.000 millones por si tenemos un evento complicado”. Además, reiteró que el swap con Estados Unidos por US$ 20.000 millones, y confirmó negociaciones para la extensión del swap con China. “Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos US$ 60 mil millones y 70 mil millones y además que ya cerramos el financiamiento”, remarcó el Presidente, que insistió en que el oficialismo tomará las medidas necesarias para sostener la estabilidad financiera y cambiaria.

La incógnita que sobrevuela en el mercado es si el dólar se mantendrá sin sobresaltos en la previa electoral. El cumplimiento del programa financiero 2027, presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, descansa sobre supuestos ambiciosos de financiamiento y compras de divisas, señaló Invecq. Exige mucho del balance cambiario, lo que presiona la dinámica del Banco Central.

Las dudas se posan en que ese es el monto que requiere la economía argentina .“Cada año la economía argentina comienza con una ‘mochila’ externa de alrededor de US$ 70.000 millones que debe financiar o compensar mediante exportaciones, inversión o, el deseo más urgente del equipo económico y el FMI: endeudamiento”, señaló Vectorial.

“El acumulado del año por salidas de utilidades y dividendos supera ya los US$ 2.300 millones, consolidando una tendencia que, de sostenerse, podría ubicarse en torno a los US$ 5.000 millones durante el 2026 y a más de US$ 10.000 millones en los años siguientes. Es decir, una presión estructural sobre el mercado de cambios que se suma a los compromisos de deuda en moneda extranjera (cerca de US$ 30.000 millones en 2027) y la compra de dólares por parte de personas humanas (entre US$ 25-30 mil millones por año)”, agregó el informe de la consultora.