Por el deterioro del salario, más de un millón de personas perdió prepaga

Por el deterioro del salario, más de un millón de personas se quedaron sin cobertura de salud privada desde que asumió la presidencia Javier Milei. La desregulación en el sector llevó a que los precios de las prepagas aumentaron por encima de la inflación.

Apenas asumió la gestión libertaria, mediante el decreto 70/2023, se flexibilizó el mercado de la medicina prepaga. Desde diciembre de 2023, hasta junio de 2026, aumentaron un 460% desde esa fecha mientras que el IPC viajó al 320%.

Como resultado de esa dinámica, un millón doscientos mil trabajadores se vieron se quedaron sin acceso al sistema de salud privado. “En el cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas que no contaban ni con prepaga, ni obra social, ni mutual, este número se elevó a 10.674.416 en el primer trimestre de 2026. Por lo que este grupo pasó de ser el 32% al 35,6% de la población argentina”, estimó el Instituto Argentina Grande (IAG), en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

A su vez, desde que llegó Milei a la Casa Rosada, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios según la Superintendencia de Servicios de Salud. Esto se debió a que se perdieron 235 mil empleos privados registrados, por lo que se quedaron sin alcance prestadoras de salud provenientes de los aportes seguridad social sindical tanto el trabajador como su grupo familiar.

La mayoría de las principales obras sociales presentaron pérdidas de afiliados: comercio (-20,2%), trabajadores rurales (-15,9%), estatales (-19,1%), construcción (-25,4%), trabajadores petroleros (-5,1%). La única que creció en afiliados en este período fue la obra social de los monotributistas, la cual aumentó desde un 154%. Esto va de la mano con la creciente suba en la informalidad laboral.

En este escenario se da también otro fenómeno: en el primer trimestre de 2026, la mitad de los jóvenes entre 15 a 29 años depende únicamente de la salud pública, en medio de recortes de financiamiento del Gobierno. “Desde que asumió el gobierno libertario hay 438.790 jóvenes más presionando sobre el sistema de salud pública, fue el grupo que más creció en términos relativos con un crecimiento del 15,3%.contra el 4to trimestre del 2023”, agregó el IAG en base a datos de la EPH.