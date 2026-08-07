Juan Pablo Costa explicó por qué la estabilidad del dólar podría no durar

En +Perfil, el economista Juan Pablo Costa analizó la evolución del dólar, la acumulación de reservas del Banco Central y las perspectivas para el mercado cambiario. Durante la entrevista explicó que, tras un 2025 marcado por mecanismos extraordinarios para sostener el tipo de cambio, en 2026 comenzó a observarse una mayor oferta genuina de divisas, aunque advirtió que ese escenario podría no sostenerse.

El especialista señaló que el ingreso de dólares provenientes del sector energético, el agro y el financiamiento privado permitió fortalecer las reservas en los últimos meses. Sin embargo, consideró que mantener el actual esquema cambiario podría afectar la competitividad de distintos sectores de la economía.

Dólar, reservas y nuevas fuentes de divisas

Costa explicó que desde mediados de 2024 se produjo un proceso de apreciación cambiaria acompañado por diferentes mecanismos de financiamiento. “Cada varios meses el Gobierno de alguna forma sacaba un conejo de la galera”, sostuvo.

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Entre esos mecanismos mencionó el blanqueo de capitales, los swaps y los préstamos de organismos internacionales. Según el economista, el objetivo era generar un puente hasta que Argentina pudiera reducir el riesgo país y recuperar el acceso a los mercados voluntarios de deuda.

Sin embargo, consideró que durante 2026 se produjo un cambio parcial. “Sí empieza a haber un escenario en donde empieza a haber oferta de dólares en el mercado”, afirmó. Esa situación permitió al Gobierno recomponer reservas mientras mantenía relativamente estable el tipo de cambio.

Costa atribuyó buena parte de ese ingreso de divisas a la estacionalidad del sector agropecuario, aunque también destacó otros factores. “Tenés el superávit energético, la balanza energética muy importante”, explicó.

Además, mencionó el aumento del precio del petróleo derivado de la tensión en Medio Oriente y el ingreso de dólares proveniente del financiamiento privado. “Está también el crédito al sector privado, la emisión de obligaciones negociables corporativas del sector privado que también se liquidan en el mercado de cambios”, señaló.

El riesgo de sostener el dólar y la competitividad

Pese a la mayor oferta de divisas, Costa advirtió que el escenario podría modificarse durante el segundo semestre. “Eso es algo que no es sostenible en el tiempo”, afirmó.

El economista fue más específico y descartó que necesariamente vaya a producirse una crisis cambiaria, pero cuestionó la permanencia de una oferta extraordinaria de dólares. “Esa oferta abundante de dólares no veo en principio que se sostenga por el resto del año”, sostuvo.

También puso en duda que sea conveniente mantener el actual esquema cambiario. “No sé si es deseable sostener este esquema”, planteó.

En su análisis, una alternativa sería permitir una mayor corrección del tipo de cambio para favorecer la actividad. “El Gobierno podría incluso incrementar el nivel de recomposición de reservas dejando subir un poco el tipo de cambio”, afirmó.

Finalmente, advirtió sobre el impacto que la apreciación cambiaria puede tener sobre sectores productivos. “Tener que el sector industrial, por ejemplo, tenga un poco más de competitividad, lo mismo la construcción”, señaló. Y concluyó: “Con este escenario la actividad no se va a recuperar”.