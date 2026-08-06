Mercados en alerta: sube el riesgo país, caen los bonos y crece la demanda de dólares

La economía argentina atraviesa una etapa de fuerte seguimiento por parte de los mercados, con un aumento del riesgo país, una caída en el valor de los bonos y una persistente demanda de dólares por parte de los inversores y ahorristas. En ese contexto, el periodista Santiago Llull analizó las variables financieras y planteó sus reparos sobre algunas decisiones de política económica.

Durante una entrevista en el programa Ronda de Economistas, Llull se refirió a las propuestas de reforma institucional y cuestionó la dificultad de impulsar cambios cuando quienes los promueven tuvieron comportamientos diferentes en el pasado.

"Es difícil la reforma de alguien que te dice no quiero que coman carne pero viene comiéndose una pata de pollo", expresó, al señalar que existe una contradicción entre prohibir determinadas prácticas y haberlas utilizado anteriormente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El periodista también se refirió al debate sobre los mecanismos para enfrentar situaciones de déficit y sostuvo que algunas medidas tienen un componente político y simbólico que deberá discutirse en el Congreso.

Riesgo país y presión sobre los bonos argentinos

Uno de los principales focos del análisis estuvo puesto en la evolución del riesgo país y los títulos de deuda argentinos. Llull explicó que el indicador continúa en ascenso y que los bonos perdieron parte del valor que habían recuperado en meses anteriores. "El riesgo país 434 sigue para arriba, los bonos están perdiendo valor", afirmó.

Según detalló, parte de la explicación está vinculada al contexto internacional, especialmente al comportamiento de los mercados emergentes y las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos.

El columnista de Ronda de Economistas indicó que una mala señal sobre los datos de empleo estadounidenses modificó las expectativas respecto de una posible baja de tasas por parte de la Reserva Federal. "La expectativa de septiembre de la tasa de la Fed quedó en un 50-50, prácticamente una moneda al aire", explicó.

De manera indirecta, señaló que una eventual reducción de tasas en Estados Unidos podría favorecer a los países emergentes al reducir los costos financieros, aunque también tendría efectos sobre otros sectores de la economía norteamericana.

El dólar y la búsqueda de cobertura de los argentinos

Otro de los puntos analizados fue el aumento de la demanda de dólares. Llull vinculó esa tendencia con las bajas tasas de interés y la necesidad de los ahorristas de proteger sus ingresos.

La última información del Banco Central indicó que aproximadamente un millón y medio de argentinos compraron dólares durante junio, un fenómeno que, según Llull, está relacionado con la falta de incentivos para permanecer en pesos. En ese sentido, destacó que un plazo fijo cercano al 18,5 % anual representa una ganancia limitada frente a las expectativas de inflación y devaluación. "Uno y medio la tasa mensual es muy poco, realmente se necesita mucho dinero para poder llegar a un monto interesante", sostuvo.

Respecto de la evolución cambiaria, Llull señaló que las brechas entre los distintos tipos de dólar se redujeron, aunque anticipó que continuará el seguimiento sobre el mercado. "Yo veo un futuro a octubre del 26 en 1.569 pesos", proyectó al referirse al dólar oficial.

Acciones y mercados: una jornada negativa

El periodista también analizó el desempeño de la Bolsa argentina y señaló que la caída fue generalizada. Según explicó, el índice Merval volvió a ubicarse por debajo de los 2.000 dólares y registró una baja medida en moneda estadounidense. "Mal día para el mercado en general", resumió.

Llull indicó que algunas acciones habían subido previamente por expectativas positivas y que, aunque determinados balances no fueron negativos, quedaron por debajo de lo que esperaba el mercado.

Reservas del Banco Central: compras insuficientes ante los compromisos externos

En el cierre del análisis, Llull se refirió a la situación de las reservas internacionales del Banco Central, que descendieron luego de un pago al Fondo Monetario Internacional.

Explicó que las reservas quedaron en torno a los 48.835 millones de dólares, luego de haber alcanzado un nivel superior a los 50.000 millones. "Siempre es mejor comprar que no comprar", afirmó al destacar las compras realizadas por el Banco Central durante la semana.

Según detalló, la autoridad monetaria adquirió 28 millones de dólares el lunes, 18 millones el martes, 8 millones el miércoles y 41 millones el jueves, acumulando un total de 95 millones. Sin embargo, advirtió que el desafío continúa siendo la acumulación sostenida de reservas para enfrentar las necesidades futuras.