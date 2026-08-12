Nonpalidece celebra sus 30 años con un show de 30 canciones y una entrada de 30 mil pesos

Nonpalidece es una de las bandas latinoamericanas de referencia de Reggae y en el día de la primavera celebran sus 30 años de trayectoria, para celebrar realizarán en octubre un show de festejo muy especial. Para el concierto decidieron que tocarán 30 canciones elegidas por su público y la entrada será de 30.000 pesos, un precio accesible para que nadie quede afuera. “Seguimos pensando el arte como militancia”, declara la banda.

Trece años atrás llevaron al nombre de un álbum la palabra Activismo, emblema que hoy sigue siendo bandera para ellos. “El activismo sigue siendo lo mismo hoy, seguimos pensando el arte como militancia, es hablar de lo que queremos decir y amplificar un poco eso y también ser reflejo de lo que nos pasa a nosotros y ahí se va construyendo; mientras el corazón dicta, la cabeza piensa y la mano escribe”, reflexionó Néstor Ramljak, voz de la banda, en una conferencia de prensa de la que participó PERFIL.

Nonpalidece celebra sus 30 años

El activismo de Nonpalidece no está solo anclado a sus letras, se encuentra en sus valores y en su forma de organización, ya que es una de las pocas bandas que está inscripta como cooperativa, lo que blanquea e institucionaliza su funcionamiento interno horizontal.

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Un poco en broma y un poco en serio, cuando las preguntas giraban en torno a qué mensaje tenía para los jóvenes, Néstor Ramjak lanzaba un “que rompan todo”. Aunque ese no es una directiva literal, lo que sí señaló como importante es tener paciencia y disfrutar el proyecto creativo como objetivo en sí mismo y no como medio para ser famosos o tener plata.

“El inicio de todo es lo que pasa en la sala de ensayo. El consejo que podría dar una banda que recién empieza es que entienda la comunicación que hay adentro de la sala de ensayo. Ahí, en esa intimidad donde vos necesitás tocar algo, contar algo, se arregla una canción, para ver vos qué tocar, ese para mí es el inicio, es como la piedra fundacional, la piedra angular para mí”, aseguró Ramjak.

“Quizás a veces mucha gente se acerca a la música para intentar facturar, pero el objetivo principal es disfrutar de la música Es una consecuencia que la música nos devuelva algo; todo el cariño, el amor, haber con congregado tanta gente interesada en que celebremos 30 años o en saber algo de nosotros, es una consecuencia de lo que pasaba en esa sala”, destacó el cantante.

La banda nacida en El Tigre con una fuerte raíz en el reggae roots y elementos de dub y otros ritmos afrocaribeños está conformada por Néstor Ramljak, Germán Bonilla, Facundo Cimas, Agustín Azubel, Bruno Signaroli, Martín Mortola y Ariel Sciacaluga.

Este año es especialmente activo para Nonpalidece, ya que estuvieron haciendo una gira en el país de sus sesiones Nonpalidesenchufado, están grabando un nuevo disco y en octubre comienzan los shows por los 30 años.

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Uno de los capítulos más importantes de la etapa reciente de Nonpalidece es Hecho en Jamaica. El proyecto implicó llevar canciones centrales del repertorio de la banda a Jamaica para grabarlas junto a músicos y artistas vinculados directamente con la tradición del reggae de la isla. El álbum funciona así como una especie de encuentro entre el reggae argentino y su territorio de origen cultural.

Entre las colaboraciones más destacadas aparece Dean Fraser, histórico saxofonista jamaiquino.

La banda también trabajó en una nueva versión de "Love Song" junto a Fito Páez y Fabiana Cantilo. La colaboración fue publicada en 2024.

Nonpalidece 30 años

Nonpalidece celebra tres décadas de trayectoria con una gira aniversario que recorrerá distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica. La celebración tendrá como uno de sus grandes puntos de encuentro el 1 de octubre en C Art Media.

La gira, además, continuará por distintos puntos del país con shows ya anunciados en San Luis, Córdoba, Santa Fe y más por confirmarse, antes de extenderse hacia diferentes escenarios de Latinoamérica.

“La propuesta del precio me parece que está bueno porque es un momento en el que está todo muy difícil y nos gusta poder hacer una entrada accesible. Nos parecía una buena manera de celebrarlo, gracias a la gente aquí de medios, de la gente que va a producir que facilitó que eso se pueda hacer”, explicaron.

Nonpalidece vuelve a salir al encuentro de su público con una gira que celebra su presente, recorre su historia y proyecta todo lo que todavía está por venir. Tres décadas después, la banda mantiene intacta la esencia que la convirtió en referente del reggae latinoamericano y continúa llevando sus canciones a nuevas generaciones.

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