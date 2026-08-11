PJ Morton, de Maroon 5: "Estoy emocionado por hacer un show en Argentina"

PJ Morton conoce la vida de los grandes escenarios, pero también sabe lo que significa construir un espacio propio. Desde hace 16 años integra Maroon 5, donde toca los teclados y hace coros, mientras desarrolla en paralelo una carrera solista vinculada al soul, el R&B, el gospel y la música de Nueva Orleans. Este año volverá a encontrarse con el público argentino en dos momentos diferentes: primero junto a la banda liderada por Adam Levine y luego con su propio proyecto.

La relación de Morton con la Argentina comenzó precisamente de la mano de Maroon 5. Ahora tendrá la oportunidad de regresar y, esta vez, conocer el país desde una perspectiva diferente. “Sí, estoy emocionado, estaré allí en dos momentos distintos”, cuenta. La agenda será particular: estará con Maroon 5, continuará su recorrido y luego regresará al país para presentarse como solista. “Me gustaría quedarme”, reconoce entre risas.

Para Morton, formar parte de Maroon 5 y desarrollar una carrera solista implica asumir roles completamente diferentes. En la banda, su lugar está principalmente detrás de los teclados y en los coros, acompañando el liderazgo de Adam Levine. En cambio, cuando sube al escenario como PJ Morton, toda la responsabilidad artística recae sobre él.

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“En Maroon 5, la mayor parte del trabajo recae en Adam. Yo toco teclados, hago coros y apoyo lo que sucede. Es menos responsabilidad sobre mis hombros. Cuando soy solista, la responsabilidad recae en mí, mantener al público, al grupo, todo”, explica.

Maroon 5

Esa diferencia, lejos de generar una tensión entre ambas facetas, se convirtió en una fuente de equilibrio. Morton observa el trabajo de Levine, aprende de su manera de liderar y luego incorpora algunas de esas herramientas a sus propios conciertos.

“Lo que me encanta es que son dos mundos totalmente diferentes. Puedo vivir en dos realidades distintas que no se mezclan y eso me refresca porque en uno soy el líder y en el otro puedo relajarme y ocupar otra posición”, señala.

Hay, sin embargo, algo que permanece intacto: la búsqueda de un vínculo directo con quienes están del otro lado del escenario. “He visto qué funciona tanto en pequeños como en grandes auditorios: conectar directamente con la gente es lo que realmente importa, sin importar el tamaño del público”.

La relación con Maroon 5, además, trascendió hace tiempo el vínculo profesional. Morton llegó a la banda a través de un amigo que había sido convocado como director musical y que lo recomendó para ocupar el lugar de tecladista y cantante. Cuando el tecladista llegó a la audición no hubo dudas, fue el elegido, se cerró la convocatoria y comenzó una historia que ya lleva 16 años.

“Poder seguir siendo relevantes es increíble, sacar canciones que la gente ama, eso ayuda a la longevidad. Pero para mí, lo que me ha hecho seguir es la amistad, la relación que formamos, es como una familia”, cuenta.

Incluso admite que llegó a pasar más tiempo con sus compañeros de banda que con su propia familia. La continuidad, dice, también se explica por el cariño y el respeto que encontró dentro del grupo, además del apoyo que recibió para desarrollar su carrera como solista.

La música como un lugar donde sentirse en casa

Antes de Maroon 5, antes de los escenarios internacionales y de los discos solistas, hubo Nueva Orleans. Morton creció rodeado de música y dentro de una familia musical. Primero experimentó con la batería, después con la guitarra y finalmente encontró en los teclados el instrumento que sintió como propio.

Tenía apenas ocho o nueve años cuando tomó una decisión que, con el paso del tiempo, terminaría definiendo su vida. “Ok, esto es lo que hago, soy músico, voy a hacer música”, recuerda.

PJ Morton entrevistado por PERFIL

Esa sensación de pertenencia aparece también cuando habla de su relación con los teclados. Para Morton, tocar puede transformar cualquier espacio en un territorio conocido. “El hogar representa confort, paz, y eso es lo que siento al sentarme en los teclados. Puedo transformar cualquier lugar en mi mundo ideal porque eso es el hogar, me transporta”, explica.

Algo similar le ocurrió durante un viaje a África, donde encontró una sensación de familiaridad inesperada. “Sentí algo que me conectó, sentí paz, como si fuera un lugar familiar”, cuenta. Para él, sentirse en casa tiene menos que ver con una coordenada geográfica que con una experiencia emocional.

Entre el gospel, el soul y la libertad de hablar de todo

La espiritualidad ocupa un lugar central en su proceso creativo. Morton es hijo de un pastor y creció en el cristianismo y durante mucho tiempo recibió mensajes sobre los límites que debía respetar como músico. Una de esas restricciones estaba relacionada con los temas sobre los que podía escribir.

“Una gran parte era no escribir canciones que no fueran sagradas, canciones sobre Dios o relacionadas con Dios”, recuerda.

La respuesta de Morton fue ampliar ese territorio. Quería hablar de Dios, pero también del amor, de las relaciones humanas, de la vida cotidiana y de las experiencias que atraviesan a cualquier persona.

“Eso para mí era difícil porque quería hablar de Dios, sí, pero también de más cosas: la vida, el amor, las relaciones humanas, no solo con Dios”, explica.

Esa decisión terminó formando parte de su identidad artística. La música espiritual podía convivir con canciones sobre el amor, el deseo y los vínculos sin que una dimensión tuviera que excluir a la otra.

“Muchas parejas me cuentan cómo ayudé a su relación o cómo su historia de amor empezó con una canción mía. No podría imaginarme no poder hablar de eso”, dice.

La espiritualidad continúa funcionando como una suerte de instrumento de medición para sus canciones. Morton asegura que no existe una fórmula precisa, aunque sí reconoce una sensación que le permite saber cuándo una canción encontró su lugar.

“Para mí siempre es una especie de medidor, de saber de qué puedo hablar, cómo quiero hablar de algo, cómo lo expreso. Para mí, tiene que conectar de cierta manera, y me permito sentir qué es eso. No hay una línea específica, pero sé cuando lo siento”.

El sábado por la noche y el domingo por la mañana

Saturday night/ Sunday morning, su reciente álbum, muestra la convivencia de dimensiones. Morton habla de dos momentos aparentemente diferentes de su identidad musical: el sábado por la noche, asociado al soul y al R&B, y el domingo por la mañana, ligado al gospel y a su dimensión espiritual.

Al intentar separar ambas facetas durante el proceso de composición, descubrió que estaban mucho más relacionadas de lo que imaginaba. “Cada vez que intentaba escribir soul, me llevaba de nuevo a las canciones gospel, así que terminé primero las de domingo por la mañana para poder pasar después a las de sábado por la noche”, cuenta.

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La búsqueda también implicó asumir temas que anteriormente no había abordado. “Tuve que profundizar, hablar de cosas como proteger mi corazón, vender mi alma, temas que nunca había tratado antes”.

“Don’t Give Up On Us” y el poder de repetir

Entre las canciones que destaca aparece “Don’t Give Up On Us”, una pieza con influencia reggae que conecta con una de sus grandes referencias musicales, Bob Marley.

“Es como si una parte de mí fuera de Jamaica. Siempre me gustó Bob Marley y conecté con eso”, explica.

Morton encuentra en el reggae una herramienta particularmente poderosa: la repetición. En esa canción, la frase que da título al tema funciona como una especie de mantra.

“Lo que me gusta del reggae es la repetición de ciertas frases. Cuando apareció ese ‘don’t give up, don’t give up on us’, esa repetición te pone en trance”.

Pero detrás del ritmo hay una idea sencilla y profundamente humana. “Es sincera, es desear que alguien no se rinda contigo. Es sincera y tiene ritmo, pero también es profunda al mismo tiempo”.

Para Morton, la música tiene una responsabilidad que excede el entretenimiento. Esa convicción aparece ligada a su propia experiencia como intérprete y compositor, pero también a lo que observa durante sus conciertos.

“Puedo dar alegría a la gente, ver sonreír a la gente en mis shows, ver llorar, ver reír”, dice. Por eso entiende su trabajo artístico como una forma de acercar algo que muchas veces falta en la vida cotidiana: esperanza.

“Creo que es parte de mi trabajo como artista llevar alegría y esperanza a quienes no la tienen, y transmitir paz. Así que sí, creo que ese es un gran trabajo del arte y la música”.

PJ Morton en Argentina

El artista 22 veces nominado a los premios Grammy y ganador de 6 de ellos, Pj Morton, se presenta en Argentina por primera vez.

La cita para disfrutarlo en vivo será el miércoles 16 de septiembre, a las 21 en Teatro Vorterix.

PJ Morton ganó seis premios Grammy y fue nominado veintidós veces a estos galardones, además de recibir numerosas nominaciones a los premios BET, Soul Train y NAACP Image Awards. Agotó las entradas en innumerables conciertos en recintos históricos como el Apollo Theater y otros alrededor del mundo. Además de dirigir su propio sello discográfico (Morton Records) y ser el teclista de Maroon 5 a tiempo completo durante los últimos quince años, ha colaborado con Stevie Wonder, Erykah Badu, Jon Batiste, Nas, Lil Wayne, JoJo, Jill Scott y muchos otros.

Maroon 5 vuelve después de cuatro años

Cuatro años después de su última visita, Maroon 5 confirma se presentará el 3 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro. Desde que sacaron su octavo disco, Love Is Like, en agosto del año pasado, la banda conformada por Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar se encuentra en un tour internacional que ya los ha llevado por ciudades de Estados Unidos y Europa. El álbum marca un retorno a las formas esenciales de sus inicios: la composición colectiva como eje del proceso creativo. También cuenta con la colaboración de varios artistas del mundo del rap: a la canción que da título al disco se suma Lil Wayne, a “I like it” Sexyy Red, y Lisa presta su voz en “Priceless”.

Maroon 5



Allá por noviembre de 2008, Maroon 5 pisaba suelo argentino por primera vez y hacía un show en el Luna Park. A este show le siguieron tres más en 2012, 2016 y 2022, en los que el grupo formado en Los Ángeles siguió afianzando su relación con el público local. El 3 de septiembre será una oportunidad imperdible de ver a la icónica banda.

RB/fl