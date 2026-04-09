Maroon 5 vuelve a la Argentina después de 4 años en este 2026

La banda californiana Maroon 5 confirma su esperado regreso a Buenos Aires, uno de los destinos en los que más les gusta cantar, con un show que promete ser uno de los grandes hitos del año. Liderada por Adam Levine, llegará para presentar su último material, Love Is Like, y repasar una carrera llena de éxitos que marcaron a varias generaciones. Con una conexión única con el público local, el grupo vuelve a estas latitudes para una noche que combinará hits, presente artístico y la potencia de uno de los shows más convocantes del pop global.

La cita será el 3 de septiembre en un venue inusual: el Hipódromo de San Isidro (Av. Bernabé Márquez 700, San Isidro, Provincia de Buenos Aires), cuatro años después de su última visita, con producción de DF Entertainment, como siempre.

De gira y parada en San Isidro

Desde que sacaron su octavo disco, Love Is Like, en agosto del año pasado, la banda conformada por Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar se encuentra en un tour internacional que ya los ha llevado por ciudades de los Estados Unidos y Europa. El álbum marca un retorno a las formas esenciales de sus inicios: la composición colectiva como eje del proceso creativo. También cuenta con la colaboración de varios artistas del mundo del rap: a la canción que da título al disco se suma Lil Wayne a I like it Sexyy Red, y Lisa presta su voz en Priceless.

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Con más de dos décadas de carrera, el grupo que sorprendió al público con su combinación de pop, rock y funk construyó una trayectoria que incluye premios, y una presencia potente y sólida en los escenarios de todo el mundo. Su repertorio está colmado de hits reconocibles como This love, Sunday morning, She will be loved, Moves like Jagger, Payphone y Sugar. En 2023 los músicos lanzaron su residencia en Las Vegas, M5LV, que se extendió hasta 2025, fue un éxito de ventas y tuvo una respuesta favorable de la crítica especializada.

Allá por noviembre de 2008, Maroon 5 pisaba suelo argentino por primera vez y hacía un show en el Luna Park. A este show le siguieron tres más en 2012, 2016 y 2022, en los que el grupo formado en Los Ángeles siguió afianzando su relación con el público local. El 3 de septiembre será una oportunidad imperdible de formar parte de la historia de una de las bandas más importantes de su generación. Encontrá acá más info sobre las entradas.