Feriado y fin de semana largo: cómo funcionará el transporte público y los servicios esenciales en el AMBA

El inicio del próximo fin de semana largo provocará modificaciones sustanciales en el funcionamiento habitual de los servicios públicos y la red de transporte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Ante la jornada festiva, las distintas administraciones estatales definieron esquemas especiales para garantizar la cobertura mínima y la movilidad de los vecinos.

Las líneas de colectivos que recorren el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) prestarán servicio bajo la modalidad de domingos y feriados, según lo informado por las empresas concesionarias y autoridades del sector. Esta dinámica implica una reducción de frecuencias y mayores lapsos de espera entre unidades en la vía pública.

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En cuanto a la red ferroviaria metropolitana, las formaciones de los trenes urbanos operarán con cronogramas adaptados a días festivos. Por tal motivo, los usuarios deberán prever itinerarios con frecuencias distanciadas y consultar las grillas horarias fijadas por Trenes Argentinos para evitar contratiempos.

Por su parte, el servicio de subterráneos y premetro mantendrá una operatividad ajustada al esquema dominical. Las formaciones comenzarán a circular más tarde de lo habitual y finalizarán sus recorridos según los horarios prefijados para jornadas no laborales.

En materia sanitaria, el sistema de atención médica del ámbito porteño mantendrá activas las guardias hospitalarias y el servicio de emergencias SAME. No obstante, las consultas programadas en consultorios externos y los turnos previos no tendrán atención durante la jornada feriada.

Trenes Argentinos

Respecto al esquema urbano, la recolección de residuos domiciliarios se desarrollará de forma habitual en los horarios establecidos. La medida busca sostener la higiene y el mantenimiento del espacio público a lo largo de toda la jornada.

En lo que refiere al tránsito vehicular, las normas de estacionamiento medido en la Capital Federal sufrirán excepciones relativas a los días feriados. Estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde habitualmente rigen prohibiciones durante los días hábiles, excepto en aquellas arterias que cuenten con restricción las 24 horas.

El sistema de transporte ecológico Ecobici continuará disponible para los usuarios registrados, aunque regirán los pases especiales diseñados para fines de semana y feriados. Las estaciones automáticas permanecerán operativas distribuidas en los diferentes barrios.

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Las oficinas de atención al cliente, dependencias gubernamentales y entidades bancarias mantendrán sus puertas cerradas sin actividad presencial. Únicamente se podrán realizar operaciones a través de home banking y cajeros automáticos habilitados.

Asimismo, los controles de alcoholemia y estupefacientes se intensificarán en puntos estratégicos del territorio metropolitano. Agentes del Cuerpo de Agentes de Tránsito desplegarán operativos especiales en los principales accesos y avenidas de alta circulación.

Según el reporte consignado por Perfil, la planificación coordinada entre las distintas áreas operativas busca asegurar la prestación básica de insumos y traslados. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía verificar el estado de los recorridos mediante las aplicaciones oficiales antes de iniciar cualquier desplazamiento.