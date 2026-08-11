De La Boca a Recoleta: la Ciudad suma 12 Bares Notables y lanza un mapa para descubrirlos

La Ciudad de Buenos Aires incorporó 12 nuevos establecimientos a su catálogo de Bares Notables, una distinción que reconoce a aquellos cafés, bares, billares y confiterías que, por su antigüedad, arquitectura, relevancia cultural o arraigo barrial, forman parte del patrimonio y de la identidad porteña. El café porteño no es solo un lugar donde se consume una bebida caliente o una cerveza al pasar; es una institución social, una oficina improvisada, un refugio de nostalgias y el escenario donde se resuelven las utopías y la política del país en diez minutos.

El reconocimiento se formalizó durante un acto en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, donde se entregaron los diplomas a las nuevas incorporaciones. “Los Bares Notables guardan la historia de Buenos Aires y también la historia personal de los vecinos. Son refugios de la memoria que valoramos, son nuestros cafés de la esquina y mucho más. Los reconocemos por eso y por su valor, porque son parte de la esencia de sentirnos porteños”, afirmó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

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La imagen del Bar Notable suele estar asociada al Centro porteño, San Telmo o Monserrat, donde se concentran algunos de los cafés más antiguos de Buenos Aires. Sin embargo, el nuevo listado amplía ese mapa hacia otros barrios. Según explicaron fuentes oficiales, aunque históricamente estos establecimientos tuvieron una fuerte presencia en las zonas centrales, buena parte del catálogo ya se encuentra fuera de ese circuito tradicional.

De los cafés históricos del Centro a los bares de barrio

Cerca de la mitad de los bares catalogados se ubican hoy fuera del centro tradicional, llegando a comunas como Colegiales, Núñez, Caballito, Almagro y Palermo.

"Hoy por hoy, no hay ningún plan turístico en la Ciudad que no incorpore a los Bares Notables", asegura a Perfil María Pía Moreira, subgerente de Investigaciones de la Gerencia de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad e integrante de la Comisión.

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En este sentido, explica cómo funciona este catálogo en la práctica: "Este es un programa que nace en 1998, es ya una política pública de más de 25 años para la protección de los bienes culturales. La Comisión evalúa las propuestas que pueden llegar por la Legislatura, la propia Comisión o los mismos dueños. Se hace una ficha técnica a cargo de los arquitectos de Patrimonio y se vota", detalla.

Con las nuevas incorporaciones, la nómina alcanzó los 90 locales distribuidos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

La lista sumó a El Portuario, Josephina's Café, Vía 71, Confitería El Greco, Bar Conde, La Escuela, La Orquídea, Plaza Café, Café Rivas, La Ópera, Boca a Boca y Café Cortázar. Algunos están ubicados en zonas tradicionalmente vinculadas con la cultura del café, mientras que otros amplían el mapa hacia barrios donde hasta ahora había menor presencia de establecimientos reconocidos.

La política porteña de protección de estos espacios tiene más de 25 años. La Ley N° 35, sancionada en 1998, creó la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables y estableció los criterios que deben reunir los establecimientos: estar vinculados con hechos o actividades culturales significativas o poseer un valor propio por su antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local.

Qué significa que un bar sea declarado Notable

El reconocimiento no depende únicamente de la antigüedad. La Comisión analiza cada postulación y realiza una ficha técnica sobre el establecimiento. Según explicó Moreira, las propuestas pueden surgir de la propia Comisión, llegar desde la Legislatura o incluso ser presentadas por los responsables del bar. Luego se estudian sus características patrimoniales e históricas antes de definir su incorporación al catálogo.

“Cuando cierra un café tradicional, se clausura un espacio esencial para los porteños” — Horacio Spinetto

Para comprender el arraigo emocional de estos lugares, Horacio Spinetto, historiador, miembro fundador y expresidente de la Comisión de Bares Notables, recuerda que los cafés de la Ciudad existen desde la época colonial, citando al emblemático Café de Marco en la esquina de Bolívar y Alsina, donde se reunían patriotas como Belgrano, Moreno y Castelli antes de la Revolución de Mayo.

En conversación con Perfil, Spinetto destaca la dimensión barrial por encima de las figuras célebres:

"A lo mejor hay un café de barrio donde nunca estuvo Jorge Luis Borges ni Diego Maradona se tomó una cerveza, pero si lo sacan, la pérdida para los vecinos es terrible. Cuando cierra un café tradicional, se clausura un espacio esencial para los porteños; un sitio donde la gente va a pensar que las utopías son posibles, donde muchos tienen su primera cita, donde arman la selección ideal de fútbol o resuelven la política del país en diez minutos", reflexiona Spinetto.

Para el especialista, el sello de "Notable" no solo premia la arquitectura o la historia, sino la identidad viva del vecindario: "Un café notable determina una pertenencia para la gente del barrio. No hay cafés de cadena en esta lista; son locales propios, individuales y reconocibles. La referencia de la zona es fundamental. Como decía Joaquín Sabina: 'que no me cierren el bar de la esquina'”.

Dónde quedan los 12 nuevos Bares Notables

Bar Conde: Conde 701 (esq. Federico Lacroze), Colegiales.

Café Rivas: Estados Unidos 302 (esq. Balcarce / Carlos Calvo), San Telmo.

Confitería El Greco: Av. Rivadavia 5353, Caballito.

Josephina's Café: Guido 1532, Recoleta.

La Orquídea: Av. Corrientes 4101, Almagro.

La Escuela: Manuela Pedraza 2803 (esq. Vidal), Núñez.

Bar Portuario: Pinzón 102, La Boca.

Boca a Boca: Av. Benito Pérez Galdós 207, La Boca.

Bar Vía 71: Viamonte 1771, San Nicolás.

La Ópera: Av. Corrientes 1799 (esq. Callao), San Nicolás.

Café Cortázar: José A. Cabrera 3797 (esq. Medrano), Palermo.

Plaza Café: Av. Rivadavia 4732 (frente a Parque Rivadavia), Caballito.

Entre ellos aparecen casos con historias muy diferentes. Spinetto destacó a La Ópera, tradicional confitería de Corrientes y Callao que ya había sido evaluada años atrás pero que, según recordó, se encontraba deteriorada. “Afortunadamente, últimamente la han puesto en valor y le han dado toda la jerarquía que realmente tuvo en su momento de esplendor. Finalmente fue incluida en la lista”, explicó.

También mencionó a Café Cortázar, en Palermo, vinculado con la figura del escritor Julio Cortázar, y a Café Rivas, en San Telmo, al que definió como “un hermoso café”. Para Spinetto, las incorporaciones enriquecen un circuito que adquirió además una creciente relevancia turística.

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El catálogo no es estático. Desde su creación hubo altas, cierres y reaperturas. Spinetto calcula que, a lo largo de estos años, entre 120 y 122 cafés llegaron a ser declarados notables, aunque varios cerraron por distintos motivos. La nómina vigente quedó ahora conformada por 90 establecimientos.

Un ejemplo es Plaza Café, frente al Parque Rivadavia. Había sido reconocido durante una gestión anterior, luego cerró y, tras su reapertura y una nueva evaluación de sus condiciones, volvió a ser confirmado como Café Notable.

Los Bares Notables como atractivo turístico de Buenos Aires

El modelo porteño comenzó a replicarse fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Según Moreira, Montevideo (Uruguay) tomó como referencia el programa de Buenos Aires para elaborar su propia nómina; la Ciudad de Rosario (Santa Fe), avanzó con una legislación inspirada en la experiencia porteña y Belo Horizonte, en Brasil, desarrolló el programa Bares con Alma después de intercambios con especialistas de la Ciudad. La funcionaria aseguró además que hubo consultas desde Los Ángeles y Francia: “Estamos en el candelero mundial con respecto a este programa”, sostuvo.

La próxima oportunidad para recorrerlos en forma conjunta llegará el 24 de septiembre, cuando se realice una nueva edición de La Noche de los Bares Notables.

Los establecimientos extenderán sus horarios y habrá espectáculos, propuestas gastronómicas, descuentos, teatro, música, talleres y diferentes circuitos para conocerlos.

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