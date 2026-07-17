Con la incorporación de un restaurante coreano, Argentina ya tiene 14 establecimientos gastronómicos con la estrella Michelín

La gastronomía argentina volvió a ocupar un lugar de privilegio en el mapa mundial. En la tercera edición de la Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza, la publicación francesa incorporó cuatro nuevos restaurantes con una estrella y uno de ellos marcó un hito para la Ciudad de Buenos Aires: Han, el proyecto del chef Pablo Park, se convirtió en el primer restaurante de alta cocina coreana del país en recibir una estrella Michelin.

La distinción no solo reconoce la excelencia de un restaurante joven (abrió sus puertas en diciembre de 2024), sino también el crecimiento de una escena gastronómica porteña cada vez más diversa, donde las cocinas de inmigración comienzan a ocupar un lugar de protagonismo en el universo de la alta cocina.

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Con este reconocimiento, Buenos Aires y Mendoza reúnen ahora 14 restaurantes con estrellas Michelin: uno con dos estrellas y trece con una.

Sin ceremonia presencial, la nómina oficial se reveló a través de sus plataformas digitales, confirmando que la creatividad, la evolución técnica en las maduraciones y la devoción por el producto local y el fuego siguen posicionando al país en la vanguardia de la alta cocina.

Han: el viaje cultural y sensorial de Pablo Park

Escondido detrás de un discreto acceso en Villa Crespo (Vera 966), Han propone una experiencia muy distinta a la de los restaurantes coreanos tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires.

Nacido en Argentina y criado entre dos culturas, Park diseñó Han como un puente entre la tradición de sus raíces familiares y el territorio local. Tras formarse en Buenos Aires y Seúl, y sumar experiencia en cocinas de China y Estados Unidos, el chef regresó al país para fundar inicialmente Kyopo en Flores.

Con Han, el proyecto que maduró durante años y debió sortear las demoras de la pandemia, Park diseñó dos menús degustación que reinterpretan recetas, técnicas y sabores de Corea desde una mirada contemporánea, utilizando productos argentinos de estación y una fuerte presencia de fermentaciones, uno de los pilares históricos de esa gastronomía.

“Es una emoción enorme. Recibir una estrella representa un reconocimiento al tiempo, a los años de trabajo, de búsqueda, de errores, de aprendizaje y a la construcción de una identidad propia —expresó el cocinero—. Más que sentir que llegamos a una meta, lo vivimos como una enorme responsabilidad que nos motiva a seguir representando la cocina coreana contemporánea de Argentina”.

El resultado sorprendió a los inspectores de Michelin, que destacaron especialmente el Mandu ceremonial, un raviol coreano relleno de lengua de vaca al jang-jorim, acompañado por kimchi blanco, batata morada y un delicado caldo de frutas.

"Han es un viaje a través de la memoria y el presente", resume Park. "Buscamos conectar raíces, territorio, tradición y producto local".

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Michelin vuelve a mirar a la Argentina

La edición 2026 confirmó el crecimiento de la gastronomía argentina. Los inspectores de la guía visitaron 89 restaurantes entre Buenos Aires y Mendoza y destacaron una cocina cada vez más técnica.

"Me complace presentar la Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza 2026, una publicación que demuestra la increíble vitalidad de la hostelería en Argentina", afirmó Gwendal Poullennec, director internacional de la guía.

También remarcó el regreso a los productos nacionales y el trabajo de chefs que construyen experiencias profundamente ligadas a cada territorio.

Las estrellas de Mendoza: tres nuevos galardonados

Mientras Buenos Aires celebró la incorporación de Han, la provincia de Mendoza sumó tres nuevas insignias de una estrella a su prestigioso catálogo de bodegas y fincas.

Cal: Situado en la finca-bodega familiar Sitio La Estocada (suroeste provincial), el chef Enzo González Petra propone un menú de siete pasos que rinde culto a los frutos de su propia huerta, la granja y el río andino, bajo la impronta de Matías Michelini.

Centauro: Una antigua casona reconvertida en el centro mendocino donde el joven chef colombiano Aris Pabón deslumbra con un menú creativo y lúdico, con hitos como sus langostinos con salsa meunière.

La VidA: Emplazado en Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites (Chacras de Coria), ofrece una experiencia bajo la dirección de Flavia Amad Di Leo, donde la alta cocina técnica se diseña enteramente en función del maridaje y la vitivinicultura de la casa.

Cuáles son los restaurantes argentinos con estrellas Michelin

Con las cuatro incorporaciones anunciadas este año, Argentina alcanzó los 14 restaurantes distinguidos. Dos estrellas Michelin: Aramburu (Buenos Aires); Una estrella Michelin Buenos Aires: Don Julio, Trescha, Crizia, Han.

Mendoza: Azafrán,Brindillas, Casa Vigil, Riccitelli Bistró, Zonda Cocina de Paisaje, Angélica Cocina Maestra, Cal, Centauro, La VidA

La nómina global de la guía en el país se complementa con 11 restaurantes en la categoría Bib Gourmand, distinción que destaca la sobresaliente relación calidad-precio y que este año sumó a los porteños Chuchú y Garabato Bistro, y un total de 64 establecimientos recomendados, consolidando un ecosistema culinario federal pujante, diverso y sofisticado.

Los orígenes de la guía más influyente del mundo

Creada en 1900 por los hermanos André y Édouard Michelin como una simple guía de mapas y auxilio para automovilistas, la publicación francesa se transformó, con el paso de las décadas, en el sistema de evaluación gastronómica más influyente y respetado del planeta.

El prestigio de sus calificaciones descansa en el estricto anonimato de sus inspectores, quienes visitan los establecimientos como clientes comunes, pagan la cuenta de su bolsillo y evalúan la experiencia sin revelar jamás su identidad.

Para otorgar las estrellas, el equipo califica exclusivamente la propuesta culinaria basándose en cinco criterios internacionales: la calidad de la materia prima, el dominio absoluto de las técnicas de cocción, la armonía y equilibrio de los sabores, la personalidad del chef en el plato y la regularidad de la propuesta tanto a lo largo del tiempo como en toda la carta.

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