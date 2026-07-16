Cómo el espacio público transforma vidas y salud en la Ciudad de Buenos Aires

Las plazas y parques de la Ciudad de Buenos Aires dejaron hace tiempo de ser únicamente lugares de recreación. Cada vez más vecinos los utilizan para entrenar, practicar deportes o incorporar hábitos saludables. En ese escenario, la historia de Nahuel Saloña, un joven de 21 años que descubrió el tenis de mesa en una plaza de Parque Patricios y hoy compite de manera federada, refleja el impacto que puede tener la infraestructura deportiva instalada en los espacios públicos.

A los 9 años, Nahuel pasaba gran parte del día frente a la computadora. Fue una tarde de fin de semana, impulsado por su padre Facundo, cuando descubrió las estructuras de juego instaladas en el parque.

Conscientes de este impacto, el gobierno porteño trabaja en la mejora y ampliación de la red de instalaciones deportivas en los espacios verdes de todos los barrios, sumando en la actualidad más de 640 equipamientos activos. Entre ellos se destacan más de 340 postas aeróbicas (que incluyen circuitos de calistenia y aparatos de entrenamiento) y unas 250 canchas, pistas y mesas específicas para disciplinas como básquet, fútbol, fútbol tenis, vóley, ping pong, metegol, ajedrez y skate.

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Nahuel comenzó a jugar al tenis de mesa junto a su padre en las mesas de Parque Patricios

“Venía religiosamente todos los domingos con mi papá. Era tan chico que apenas pasaba la mesa en altura, tenía que pegarle a la pelota por arriba de la mesa. Les tengo muchísimo cariño a estas mesas porque me cambiaron la vida. Me hicieron conocer un hobby que después me llevó a entrenar todos los días, a hacerme amigos nuevos y a encontrar un deporte que terminó convirtiéndose en una parte muy importante de mi vida”, afirma Nahuel.

"Yo era un chico que pasaba horas jugando a la computadora y esto me ayudó a salir de casa. Por eso digo que me cambió la vida", agregó Nahuel.

Hoy el joven es jugador federado de tenis de mesa y uno de los principales creadores de contenido e influencers especializados del país en este deporte (@nahuesaltt en Instagram y TikTok). Su padre, Facundo, resalta que todo nació en esas mesas públicas, donde mantuvieron la costumbre de encontrarse durante más de una década.

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Las mesas de ping pong, precisamente, ya forman parte del paisaje de las 15 comunas. Están presentes en espacios como Plaza Roma, Plaza Rodríguez Peña, Manzana 66, Parque Patricios, Parque Chacabuco, Plaza Almagro, Parque General Paz, Plaza Armenia, Parque Las Heras, Parque La Isla de La Paternal y otros parques y plazas distribuidos en toda la Ciudad.

"Los parques y plazas son de los vecinos. Con ese norte pusimos en marcha un plan de obras y adecuaciones para que sigan siendo el punto de encuentro y disfrute de la ciudad. Queremos espacios públicos activos y modernos", sostuvo Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano.

La calidad del espacio público

La expansión de estos equipamientos convive, sin embargo, con un desafío urbano más amplio: el acceso equitativo a los espacios verdes.

Si bien gran parte de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra a menos de diez minutos a pie de una plaza o un parque, distintos estudios estiman que más de 350.000 porteños viven a más de diez minutos caminando de un espacio verde público, una situación que limita las oportunidades de recreación y actividad física en algunos sectores de Buenos Aires.

Desde la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado señalaron que la Ciudad cuenta con algo más de seis metros cuadrados de espacio verde por habitante, una cifra inferior a los 10 metros cuadrados por persona recomendados por organismos internacionales.

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Para optimizar estos indicadores, la Ciudad implementó un esquema de descentralización en las Comunas. Cada una de ellas se ocupa directamente de las tareas de jardinería, limpieza y mantenimiento general, adaptando los requerimientos de los espacios a los deseos específicos de los vecinos.

La discusión, sin embargo, ya no pasa únicamente por la cantidad de plazas disponibles. Especialistas en urbanismo, entre ellos el arquitecto danés Jan Gehl, referente internacional por promover ciudades diseñadas con las personas en el centro, sostienen que la calidad del espacio público es tan importante como su superficie. Su metodología propone evaluar estos lugares a partir de cómo son utilizados por los vecinos y de su capacidad para responder a las necesidades cotidianas de quienes los habitan, desde el encuentro y la recreación hasta la práctica deportiva.

La presencia de infraestructura deportiva, mobiliario, iluminación, mantenimiento y propuestas pensadas para distintas edades son algunos de los factores que determinan si un parque termina convirtiéndose o no en un lugar de encuentro para la comunidad.

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La pandemia terminó de reforzar esa mirada. Durante los meses de mayores restricciones sanitarias, las plazas se transformaron en uno de los pocos ámbitos habilitados para realizar actividad física y encontrarse al aire libre. Esa experiencia volvió a poner en primer plano el valor social de los espacios verdes como lugares de integración, bienestar y construcción de comunidad.

Dónde encontrar mesas de ping pong en las plazas por comuna

Comuna 1: Plaza Roma (Av. Leandro N. Alem, Tucumán, Bouchard y Lavalle)

Comuna 2: Plaza Rodríguez Peña (Callao 901, M. T. de Alvear, Rodríguez Peña y Paraguay)

Comuna 3: Manzana 66 (Av. Belgrano, Av. Jujuy, Moreno y Catamarca)

Comuna 4: Parque Patricios

Comuna 5: Plaza Almagro (Jerónimo Salguero, Sarmiento, Tte. Gral. Juan D. Perón y Bulnes)

Comuna 6: Plazoleta Crisólogo Larralde (Rojas y Yerbal)

Comuna 7: Parque Chacabuco (Av. Asamblea, Emilio Mitre y Av. Eva Perón)

Comuna 8: Boulevard Rabanal, Barrio Piedrabuena, Barrio Lugano I y II

Comuna 9: Parque Alberdi (Av. Directorio 6250)

Comuna 10: El Corralón de Floresta (Av. Gaona y Gualeguaychú)

Comuna 11: Plaza Aristóbulo del Valle (Campana, Baigorria, Cuenca)

Comuna 12: Parque General Paz (Av. Gral. Paz, Av. Juan B. de la Salle, Crisólogo Larralde y Aizpurúa)

Comuna 13: Plaza de Los Niños (Crámer 407)

Comuna 14: Plaza Inmigrantes de Armenia, Parque Las Heras, Plaza Unidad Latinoamericana

Comuna 15: Parque La Isla de la Paternal (Av. Chorroarín 384)

GD/fl