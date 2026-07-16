El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) introdujo una inteligencia artificial que permitirá a los porteños resolver trámites de manera simple y rápida. Se trata de BAX, una aplicación que condensa todos los servicios digitales preexistentes en un solo lugar y permite realizar gestiones de distintas maneras.

"BAX unifica en un único lugar todo lo que un ciudadano o vecino puede hacer con la ciudad, todas las gestiones", afirmó Raúl Piola, secretario de Innovación y Transformación Digital de la Ciudad. La app está disponible de forma gratuita tanto para el sistema operativo Android como iOS.

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Cómo funciona BAX, la IA de la Ciudad de Buenos Aires

BAX es un asistente virtual accesible impulsado con IA que permite a los porteños gestionar sus trámites digitales, ya sea a través de un chat, voz, incluso imágenes. Gracias a esta herramienta, los ciudadanos podrán acceder a servicios de forma más agilizada. “Algo que antes tomaba de 15 o 20 minutos, ahora se resuelve en menos de un minuto", explicó el secretario.

BAX es un asistente virtual accesible que permite a los porteños gestionar sus trámites digitales, ya sea a través de un chat, voz, incluso imágenes.

A través de la app, se podrán consultar el estado de los trámites, turnos y tendrán todos sus documentos personales disponibles para cuando los necesiten. Piola afirmó que la razón para incorporar esta herramienta no solo está relacionada a los avances de la tecnología, sino también a facilitar la resolución de gestiones.

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Sin embargo, la app también busca acercar a los habitantes con el gobierno, ya que ofrece iniciativas para que puedan participar, informarse y estar al tanto de sus novedades. “Incorporamos capas de IA para que sea en lenguaje natural. El vecino va a dejar de entender cómo funciona el Estado", declaró Raúl Piola”.

Además, la app mostrará información acerca de eventos y actividades en la ciudad que estén cerca de los domicilios de cada porteño. Para poder utilizarla, deberán registrar un usuario, para lo que tendrán que introducir un correo electrónico, completar los datos personales solicitados, crear una contraseña y validar la cuenta a través de un código.

JSM / ds