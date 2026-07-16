La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesan una jornada caracterizada por un marcado ascenso de la temperatura, consolidando una tregua temporaria frente a las condiciones de frío extremo que dominaron el inicio del invierno. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un ambiente húmedo y estable para todo el territorio metropolitano durante este jueves 16 de julio.

A pesar de que el cielo se mantendrá mayormente nublado a lo largo de todo el día, las condiciones de visibilidad serán buenas y la probabilidad de precipitaciones se ubicará por debajo del 10 por ciento. Se aconseja aprovechar el alivio térmico de la fecha, ya que el Sistema de Alerta Temprana del organismo oficial anticipa un desmejoramiento generalizado con lluvias hacia el cierre de la semana.

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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy jueves 16 de julio

Para la Capital Federal, el termómetro iniciará la jornada con una mínima de 12 grados, una marca notablemente superior a los registros bajo cero de las semanas previas. Hacia las horas de la tarde, el viento persistente del sector norte empujará la temperatura máxima hasta los 20 grados, generando un ambiente templado inusual para mediados de julio.

Clima jueves 16 de julio

En los distintos cordones del Gran Buenos Aires, la amplitud térmica mostrará comportamientos asimétricos. Hacia la zona norte, localidades como Pilar registrarán valores destacados con máximas de hasta 22 grados, mientras que en el sector costero sur y distritos aledaños el termómetro se estabilizará en torno a los 18 grados por la tarde.

Los vientos predominarán de forma constante desde el cuadrante norte con intensidades moderadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Esta circulación de aire húmedo desde las regiones tropicales elevará la humedad promedio al 81 por ciento, lo que provocará una sensación de pesadez ambiental y una baja evaporación en las primeras horas del día.

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Hacia la noche, la nubosidad continuará en aumento y la temperatura retrocederá de forma paulatina para ubicarse en los 18 grados de promedio. El panorama meteorológico se mantendrá libre de lluvias hasta la medianoche, permitiendo el desarrollo normal de actividades al aire libre.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional emitió un cese de alertas por temperaturas extremas, pero activó una alerta amarilla por vientos fuertes para otras regiones del país. Las áreas más comprometidas por ráfagas intensas corresponden al centro y norte de la provincia de Santa Fe y a la totalidad del territorio de la provincia de Entre Ríos.

Alerta amarilla por vientos fuertes para otras regiones del país.

En estas jurisdicciones del litoral argentino, se proyectan vientos constantes del sector norte con velocidades estimadas de entre 30 y 40 kilómetros por hora. El peligro radica en las ráfagas asociadas al fenómeno, que podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora, por lo que se recomienda asegurar elementos sueltos en el exterior de las viviendas.

Por otra parte, la Patagonia registrará condiciones de inestabilidad con alerta amarilla por nevadas localizada sobre el sector cordillerano. Este sistema de baja presión afectará principalmente a las zonas de alta montaña, mientras que el resto de las provincias centrales mantendrán un escenario de alta presión y cielos parcialmente despejados.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El viernes 17 de julio se consolidará un quiebre definitivo en las condiciones atmosféricas del área metropolitana. El ingreso de un sistema frontal inestable provocará el regreso de las lluvias y tormentas a lo largo de toda la jornada en el AMBA. A pesar del agua, las temperaturas todavía se mantendrán elevadas, con máximas que rondarán los 22 grados de máxima.

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El fin de semana traerá consigo la rotación del viento hacia el sector sudoeste, abriendo paso a una masa de aire significativamente más seca y fría. Para el sábado 18 de julio, el cielo comenzará a limpiarse, dando paso a un marcado descenso térmico que posicionará la máxima en apenas 17 grados.

El domingo 19 de julio se consolidará el ambiente netamente invernal en toda la región pampeana. Con vientos del cuadrante sur y ráfagas leves, el termómetro descenderá de forma drástica hasta alcanzar una mínima estimada de 9 grados y una máxima que no superará los 15 grados en CABA.