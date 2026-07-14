Horacio Rodríguez Larreta volvió a diferenciarse tanto de Javier Milei como de Axel Kicillof y aseguró que, si ambos disputaran un balotaje, "votaría en blanco". En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el exjefe de Gobierno porteño sostuvo que "la Argentina necesita un acuerdo", rechazó construir una alternativa política "desde el anti" y afirmó que el país necesita "una alternativa de centro" para "terminar con esta grieta que está cada día más profunda".

Horacio Rodríguez Larreta es economista y dirigente político que se desempeña como legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el mandato 2025-2029, liderando el bloque Confianza y Desarrollo. Anteriormente, ocupó el cargo de jefe de Gobierno porteño durante dos períodos consecutivos, entre 2015 y 2023, y fue precandidato a presidente de la Nación por la coalición Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023.

—Un pacto de lectura con la audiencia: este reportaje estaba previsto para el 10 de junio, que fue cuando nació Justo, tu hijo, y ese día tuvimos que posponerlo para ahora. Primera pregunta obvia y de cajón: ¿cómo está Justo y cómo vivís eso ahora?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—Justo está divino, muy bien. Está cumpliendo un mes. La verdad que bárbaro, se porta bárbaro. Estamos felices con Milagros en casa, felices mis hijas también. Así que todo es alegría. Lindísimo.

—¿Te impide eso analizar la política, ver la situación actual? ¿Te desfocaliza en algún sentido?

—No. Obviamente le dedico tiempo, tengo tiempo en casa, pero no. Ahora me agarrás caminando por Once, estoy en Rivadavia, creo que es Pichincha. Paré en una esquina para conversar con vos. Así que no, sigo dándole, recorriendo, caminando la ciudad, siguiendo los temas nacionales, los de la ciudad también. Así que no, sigo súper enchufado.

—Contame cómo imaginás el escenario electoral del año próximo. Si imaginás que finalmente el Gobierno va a conseguir los votos para eliminar la PASO nacional; en el caso de la Ciudad de Buenos Aires siempre habría PASO. Hacenos una especie de estado del arte electoral y de la política argentina, según tu visión.

—No lo sé y no sé quién lo sabe de acá al año que viene. Yo lo que espero es que haya una alternativa que promueva el desarrollo en la Argentina. Una alternativa, llamalo así, de centro. No caer más en los extremos, terminar con esta grieta que está cada día más profunda. Ahora, de un lado al otro, hay insultos. Hay un presidente que da el ejemplo insultando al que piensa diferente, agrediendo. A vos te tocó, a mí también. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso.

Me has escuchado en toda mi campaña presidencial abogando por el diálogo y el consenso. La gente, en ese momento, no quería eso, no votó eso. Bueno, yo sigo creyendo lo mismo. Mi convicción no va a cambiar por un resultado electoral. Es lo que yo creo que el país necesita. Así que, de acá al año que viene, todavía falta mucho. Si vos ves desde la vuelta de la democracia para acá, un año y algo antes creo que ninguno de los que terminó siendo presidente —por ahí el caso de De la Rúa— pero ninguno estaba en el radar.

Graciela Ocaña: "Lo que se está buscando es una justicia amiga del poder"

—Cuando escuchás que le dicen a Kicillof: "Cuidado, que sos Larreta", porque un año y medio antes era el presidente puesto, y a vos te puede pasar lo mismo, ¿qué te genera?

—Primero, me identifico con eso porque es cierto, como vos decís. Mucha gente decía, un año y algo antes, que yo iba a ser presidente. Más allá de si querían que lo fuera o no, decían que lo iba a ser. Y el síndrome del ganador muy temprano es un problema. Yo no lo supe manejar. Te volvés más conservador, no arriesgás, querés quedar bien con todos porque todos te apoyan, porque sos el ganador muy temprano.

Para la oposición sos algo así como el muñeco a voltear, con lo cual todos te agreden a vos. Me pasó con el propio Milei, que durante dos años no hizo más que agredirme a mí. A Kicillof no le decía nada. La única vez que lo saludé me lo presentaste vos, en un encuentro de apertura de la Bolsa. Ni siquiera quiso quedarse hablando un minuto. Muy agresivo estuvo, incluso ese día.

Yo creo todo lo contrario. Yo creo que la Argentina necesita un acuerdo. Necesita que sentemos las bases de un plan que dure veinte años, que no estemos, ante cada cambio de presidente, viendo hacia dónde gira la Argentina. Parece que cada presidente de nuestro país es un refundador, que empieza de vuelta, que todo lo que hizo el anterior es una catástrofe. Entonces hay que matar todo y vengo yo, que soy el salvador, para refundar la Argentina. Esa es la historia de los presidentes desde la vuelta de la democracia acá, y así nos ha ido: cada día peor. Probemos algo distinto. Probemos buscar un acuerdo, como hicieron los israelíes saliendo de la hiperinflación que tenían, liderados por Shimon Peres en su momento. Probemos lo que hicieron los españoles con los Pactos de la Moncloa.

—Mencionaste a los israelíes y yo te mencioné a Kicillof. ¿Ves posible o deseable algo como hizo en su momento Lula en Brasil para enfrentar a Bolsonaro? No sé cómo llamarlo, una gran alianza no es una palabra que tenga muy buenos recuerdos, pero un conjunto de partidos y de referentes de distintos campos de la política que todos tengan en común considerar que Milei es un peligro.

—Yo creo que construirlo desde el anti arranca mal. Cualquier proyecto político que parta de que lo que nos une es que somos anti algo, en este caso anti Milei, a mí no me gusta. Tenemos que unificarnos en una idea, en una propuesta. Tiene que haber otra idea. Hay otra idea, que no es ni el libertarismo extremo de Milei, pero tampoco es el kirchnerismo y sus posiciones extremas, estatistas, con Estados muy grandes que tampoco han funcionado. Entonces, no es anti. Por lo menos, es lo que yo creo.

Diputado de la Coalición Cívica: "La impunidad del Mundial, todo tiene que ver con todo"

—Y un Pacto de la Moncloa requeriría que Milei aceptase el pacto.

—Obviamente con él no se ve posibilidad de eso. Ahora, yo sigo pensando que es lo que la Argentina necesita. Pero, de mínima, arranca con que vos respetes que hay otro que piensa diferente y tiene derecho a hacerlo, que es un argentino como vos. Y no por eso es un periodista ensobrado, o un político de la casta, o un econochanta, como llama él a los que piensan diferente.

—El PRO tiene el debate entre cuánto acercarse y cuánto alejarse de La Libertad Avanza. Existe la posibilidad de que se produzca directamente un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza. Obviamente vos sos fundador del PRO, el PRO está en tu corazón. Si el PRO no tomara esa decisión y finalmente tratase de volver sobre sus pasos, ¿existiría alguna posibilidad de que hubiese unas PASO en la Ciudad de Buenos Aires en las que vos compitieses con un candidato del PRO?

—El PRO ya tomó esa decisión en las últimas elecciones, que fueron hace seis meses, no hace veinte años. Hace seis meses, en la provincia de Buenos Aires y en la Capital. Ya fueron ni siquiera a una alianza: fueron a la cola de La Libertad Avanza, ni siquiera con el sello partidario. Con lo cual, esa decisión ya la tomaron. Yo no veo ningún gesto de revertir eso. Veo al jefe de Gobierno haciendo todos los deberes para que Milei lo ponga de su candidato, con posiciones muy extremas que el PRO jamás tuvo. El PRO jamás planteaba que hay que poner un muro en la General Paz para que no entren los que vienen de la provincia. Jamás planteaba que hay que sacar a patadas a la gente que está en la calle y agredirla. No era eso. Yo no soy eso. Y, como te digo, en una elección de hace seis meses ya fueron a la cola de La Libertad Avanza. Con lo cual, ese camino ya lo tomaron. Es una decisión con la que obviamente no estoy de acuerdo.

—¿No creés que Mauricio Macri piensa distinto? Yo lo he escuchado decir —no sé si antes de octubre o después de octubre— que había un momento para romper. ¿No creés que puede haber llegado a la sensación de que no le quedó otra alternativa en octubre pasado y que ahora se dé cuenta de que eso no le convenga en el futuro? Y esas versiones que dicen que el deseo de él es que vos puedas participar en una PASO de la Ciudad de Buenos Aires con el PRO, algo así como una decisión de regreso, ¿no las creés sincero a eso?

—No. Ese camino ya lo tomaron. Estamos hablando de una elección que fue hace seis meses, donde a partir de eso incluso Jorge Macri profundizó mucho su acercamiento a Milei. Es que se alejó al revés, lo profundizó. Como te digo, tomando posiciones en algún punto grotescas. Criticar a la Iglesia porque le da de comer a la gente que está en la calle. ¿Sabés lo que significa? El PRO nunca fue así, al revés. Yo le agradezco a la Iglesia, a todas las iglesias, de distintos credos, lo que hacen. Cuando yo estaba en el Gobierno trabajábamos junto con ellos para ayudar a la gente más necesitada.

Ahora Jorge Macri los critica por ayudar a los necesitados. Una cosa de locos. Entonces, el PRO ya tomó ese camino. Especular qué pasaría... No. Ya tomaron ese camino. Y las posiciones de eso siguieron acompañando a La Libertad Avanza hasta el día de hoy. Entonces, que haya una especulación, que uno le dijo al otro... Acá lo que vale es la realidad: en la última elección fueron todos juntos.

Persianas bajas: la cantidad de locales vacíos en CABA creció 22,5% en el tercer bimestre

—Y siguiendo entonces esa conjetura que vos planteás, más que una conjetura ya como un hecho resuelto: el PRO se asocia con La Libertad Avanza tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. ¿Existe la posibilidad, en ese caso, de que vos encuentres algún punto de encuentro con el peronismo?

—Estoy caminando solo con el equipo nuestro. Estoy en la Legislatura con Graciela Ocaña, con Emanuel Ferrario, con Guadalupe Tagliaferri. Anoche tuvimos una cena. Vino también Paula Oliveto y Maxi Ferraro. Gente con la que trabajé toda la vida. Yo creo en eso. No estoy buscando acuerdos. Cuando vos me preguntabas esto de ser el ganador muy temprano, uno de los problemas que tuve es que me rodeé de demasiados políticos. Lo digo yo, que vengo de la política, por supuesto.

Pero hoy no. Hoy estoy enfocado en caminar y escuchar a la gente. Hago reuniones de vecinos. Como te decía, estoy sentado en un bar acá en Once, que ahora me voy a tomar un café con un par de personas que se me acercaron. Eso es lo mío hoy.No estoy buscando acuerdos ni nada. Después, llegada la elección, veremos. Pero hoy no. Hoy es otra cosa.

—Tu objetivo es ser jefe de Gobierno de la Ciudad. ¿Cuál es tu deseo para quien sea el presidente de la Argentina?

—Alguien que represente ideas desarrollistas. Alguien que me plantee que la Argentina necesita un plan de desarrollo, que sea capaz de trazarlo, que nos cuente cómo va a insertar a la Argentina en el mundo, qué le vamos a vender al mundo, cómo generamos valor agregado. Porque, en definitiva, al final se necesita generar trabajo. Eso es lo que un presidente tiene que hacer. Un presidente que tenga un plan y nos cuente eso. Yo creo en eso y lo voy a apoyar. Hoy no tiene una personificación porque nadie lo está haciendo.

—¿Considerás a alguien que pueda estar más cerca de poder encarnar eso?

—Es que hoy no, sinceramente. Nadie de los que uno ve hoy parece encarnar eso. Es por tener voluntad de ser presidente. Hay que tener muchas ganas, mucha vocación. Hoy no se ve eso. Pero yo no descarto que aparezcan.

—Hace instantes entrevistamos a una de las epistemólogas más importantes de la Argentina, Esther Díaz, peronista de toda la vida, que decía que le daba vergüenza, y casi se emocionaba hasta el llanto, ver que gente de La Cámpora llamaba a votar en blanco si Kicillof era candidato representando al peronismo. A vos te tocó cogobernar, de un lado y del otro de la General Paz, con Kicillof durante los primeros cuatro años del mandato de él como gobernador y los últimos tuyos. ¿Qué opinión tenés de Kicillof?

—Que también votaría en blanco. Si hubiera un balotaje entre Milei y Kicillof, votaría en blanco. Es una forma de expresarse.

RM