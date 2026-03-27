Hernán Lombardi cruzó a Larreta: “Jorge Macri tuvo con los manteros el coraje político que él no tuvo”

La fuerza Propuesta Republicana (PRO) atraviesa una relación ambigua con el gobierno de Javier Milei: acompaña medidas como el equilibrio fiscal, pero profundiza su diferenciación política frente a La Libertad Avanza. A partir de sus declaraciones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Hernán Lombardi sintetiza esa tensión al defender la identidad del espacio, marcar límites al oficialismo y, con una definición que expone las diferencias internas, afirmar que “Jorge Macri tuvo con los manteros el coraje político que Horacio Rodríguez Larreta no tuvo”.

El actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, es ingeniero civil egresado de la Universidad de Buenos Aires y es conocido por su recorrido en la gestión pública y los medios de comunicación, más que por el ejercicio profesional de la ingeniería. Se desempeñó como Secretario de Turismo (1999-2001) y luego Ministro de Turismo, Cultura y Deporte durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y bajo la presidencia de Mauricio Macri, tuvo un rol central como titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.​

Nadie tiene quizás tantas credenciales como Hernán para hacernos un balance del discurso de Mauricio Macri en Parque Norte la semana pasada y la prospectiva respecto de un postmileísmo, una frase o dos, de la economía, teniendo en cuenta que además el cargo que ocupa en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con el desarrollo económico, lo que al mismo tiempo parecería ser el talón de Aquiles de este gobierno. ¿Cómo viste ese discurso, el planteo y cómo imaginás que continúa el mapa político argentino hacia 2027?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Primero lo vi en forma muy positiva, en el sentido de mostrar que el PRO está, estuvo y estará. Las fuerzas políticas tienen que representar ciudadanos. Si no representan ciudadanos, no tienen razón de ser, salvo los modelos autoritarios, pero en el modelo democrático una fuerza política representa ciudadanos.

El PRO tiene un tracto de ideas, hace que una parte de los ciudadanos tenga una identidad. Entonces, yo creo que la identidad está muy clara. Ahora está definiendo bien su posicionamiento, que es parecido.

Una cosa que a mí me pareció muy positiva es que no buscó ese acto el título del día siguiente, porque en este universo de noticias que van y vienen, en pocos segundos uno intenta buscar títulos, es lógico. Bueno, acá no, acá es: señores, acá estamos, esta es nuestra posición, tenemos una mirada de largo plazo.

En ese caso, hay cosas que están, por ejemplo, todo el tema de equilibrio fiscal y lucha contra la inflación que nos parece positivo. Pensemos qué es lo que viene. Entonces es: no buscamos títulos inmediatos, por lo tanto miramos el futuro. Hay una tripulación de gente inteligente, importante, que representa una porción de la población. Algo más discreto, pero más efectivo en línea de lo que pensamos que hay que hacer.

Me parece que hubo un título claro, que es que el PRO no solamente dice “acá estuvimos y acá estamos”, sino “vamos a estar”. En cuyo caso lo que plantea es: vamos a ser competidores de La Libertad Avanza electoralmente, inclusive a nivel nacional. Y ese me parece un título relevante en el planteo de considerar que a esta economía argentina le faltan ruedas de auxilio que hoy no tiene, y que casualmente en el gobierno más importante que tiene el PRO en la Ciudad de Buenos Aires es el cargo que vos tenés. ¿Cómo sentís la economía? ¿Qué le falta a esta economía? ¿Cuáles son esos problemas de desempleo, pymes que cierran empresas continuamente, cómo se empieza?

Yo, como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, con gran apoyo de todo el gabinete y de Jorge Macri, estamos en la etapa de planificar el crecimiento económico y el desarrollo. En definitiva, para no usar palabras demasiado políticas, es: qué bienes y servicios puede producir la Argentina que le interesen a nuestros conciudadanos y también a una fase exportadora. Cuando salen los números de crecimiento económico, son números verdaderos, por lo menos coinciden con los nuestros: crecimiento interanual, crecimiento intermensual.

Ahora, se da en algunas áreas: agro, minería, petróleo y gas, que está muy bien. Intermediación financiera, por supuesto. El sector financiero es siempre en la Argentina.

Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, lanzamos esta semana el distrito de inteligencia artificial. Creemos en la economía del conocimiento. Estamos convencidos de que el capital humano que tenemos los argentinos, especialmente en la ciudad, es una ventaja. Lanzamos un distrito donde no se pagan impuestos: impuestos cero a Ingresos Brutos, cero a sellos, cero a tasas municipales. ¿Para qué? Para estimular la economía del conocimiento.

En el fondo también es una evolución de la política de distritos que impulsaba Mauricio Macri en 2008-2009. El Distrito Tecnológico hoy tiene 302 empresas. Entonces, hay que evolucionar sobre lo que conocemos. Hay que pensar en una etapa de crecimiento y desarrollo, porque la economía está hecha para la gente. En última instancia, el pensamiento político debería estar atravesado por un humanismo. Había que equilibrar la macroeconomía, sí, es doloroso. Ahora, si hay una transformación macroeconómica, se transforma el aparato productivo.

También te tocó acompañar a Patricia Bullrich representando al PRO en la campaña de 2023. Esta misma semana estuvo María Eugenia Vidal, que dijo que mejor que Patricia Bullrich haya salido del PRO porque no sabe trabajar en equipo. ¿Te quedó un sabor amargo de haber puesto tanto en ella y que luego no esté en el PRO? ¿Cuál es tu análisis de estos últimos dos años de tu relación con Patricia Bullrich?

Por supuesto que cuando un partido hace un esfuerzo en función de un candidato, lo lógico es que el candidato siga en ese espacio. También es cierto que las circunstancias probablemente no se hayan dado. Yo soy muy mesurado cuando hablo de otras fuerzas que quieren el cambio en la Argentina. No porque no sea enfático o frontal, sino porque las fuerzas que quieren ir para atrás siempre están vigentes.

Entonces digo: me parece este camino. Hago mis críticas, pero soy mesurado. Además, la política tiene que tener algo que estamos viendo hoy en la agenda, por ejemplo los temas del jefe de Gabinete. Más allá de los hechos, hablará la Justicia. Hay hechos más banales y otros más importantes. Hay que separar lo trivial de lo importante, pero sí tiene que haber una enseñanza. Cuando se dicen posiciones extremas, a la larga eso se cobra. No importa en función de las personas, importa en función de la Argentina.

La Argentina tiene que cambiar su sistema productivo. Ese cambio es doloroso, pero necesario. En eso estamos en la ciudad, con sectores como el gaming o las criptomonedas.

Pero no te podés encontrar que en 2027 el competidor en la Ciudad de Buenos Aires del espacio que vos representás termine siendo Patricia Bullrich.

El terreno de las posibilidades. Se ha transformado todo, la velocidad del cambio global es enorme. En el caso de Patricia Bullrich, las encuestas indican que mantiene una alta intención de voto. Todo puede ser, y hay que ver qué rol puede tener dentro de La Libertad Avanza.

Hay un libro, seguramente lo leíste, The Game, de Alessandro Baricco. Plantea que esta mutación tecnológica y cultural eliminó a los intérpretes del conocimiento. La sociedad quiere ir directamente al conocimiento de forma más dinámica. Entonces, los intermediarios tienden a desaparecer. No digo si es bueno o malo, digo lo que pasa.

Queremos llevar a Buenos Aires hacia el conocimiento. Las personas son muy cambiantes.

María Eugenia Vidal opinó sobre Bullrich: “Está bien que se haya ido del PRO, ella no trabaja en equipo”

También se habla de un eventual regreso de Horacio Rodríguez Larreta al PRO, con una posible interna con Jorge Macri por la jefatura de Gobierno. ¿Te parece bueno para el PRO?

Todo depende. Lo importante es mantener la línea estratégica del cambio. Yo he sido muy crítico de muchas posiciones de Horacio. Un ejemplo concreto: el Gobierno de la Ciudad bloqueó el ingreso de materiales para construcciones ilegales en la Villa 31. Había que tener decisión política. Jorge Macri la tuvo. Se desalojaron 600 propiedades usurpadas. Antes no se desalojaba ninguna.

¿Alguien puede dudar que la propiedad privada y el respeto a la ley son la base del sistema? Entonces, hay una diferencia fuerte. Mientras el PRO mantenga esa línea, va a funcionar bien. Si eso se discute, ahí sí importa.

Recuerdo tus críticas a Rodríguez Larreta, y fuiste parte de la campaña contra él con Michetti.

Nunca es una cuestión personal. Yo no tengo una cuestión personal. Creo que la visión estratégica del PRO es actuar sobre la realidad concreta. La inteligencia artificial es una oportunidad. Aprovechémosla. También hay que recuperar el orden en la Ciudad de Buenos Aires.

Se había desordenado con los trapitos y los manteros. Con los desalojos realizados en estos años, se liberaron cuadras equivalentes a 70 kilómetros. Entonces, ¿puede funcionar el comercio ilegal o el contrabando? No.

¿Rodríguez Larreta era tibio?

Las políticas a veces… no podía decir efectivamente lo que pienso.

Cuando querés quedar bien con todos, no quedás bien con ninguno.

MV/ff