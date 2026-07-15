Con la llegada de las vacaciones de invierno 2026, el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerá distintas actividades recreativas. Una de las más destacadas se relaciona con el mundo cinematográfico, ya que se realizarán distintos ciclos de películas a lo largo del receso escolar, ideal para adultos y los más pequeños.

Los argentinos y residentes no deberán pagar ningún tipo de costo de entradas para ver los filmes en el centro, pero es necesario reservar su lugar en las funciones a través de la página web Entradas BA. Por otro lado, allí también se llevarán a cabo distintos shows infantiles, talleres artísticos y conciertos.

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Centro Cultural Recoleta en vacaciones de invierno: las aventuras de Joe Johnston

Joe Johnston es un director y productor estadounidense reconocido por su participación detrás de cámaras en películas icónicas, como “Capitán América: El Primer Vengador”, “Jurassic Park III” e “Indiana Jones: En Búsqueda del Arca Perdida” ,con la que ganó un premio Oscar por los efectos especiales.

El viernes 17 y 31 de julio a las 18:00, los visitantes del CCR podrán disfrutar de un clásico del director: “Jumanji”. En esta película, se trata de un juego maldito donde las piezas avanzan con tiradas de dados por un camino peligroso, pero esos peligros, como selvas, bestias feroces, un cazador sin escrúpulos; se vuelven reales. Al mismo tiempo, es la historia de dos familias y, especialmente, de relaciones entre hermanos.

El viernes 17 y 31 de julio a las 18:00, los visitantes del CCR podrán disfrutar de un clásico del director: “Jumanji”.

Por otro lado, el 24 de julio a las 19:00 se proyectará el largometraje “Océano de fuego”. Basada en una historia real, el film narra la historia de amistad entre un hombre y un caballo que dejan atrás unos EE. UU. donde ya no es posible la aventura; por una carrera a través del desierto en el norte de África contra nobles y veloces caballos árabes.

Vacaciones de invierno: dibujos animados en el Recoleta

Otro ciclo de películas que se podrá observar en el CCR estas semanas es ¡CARTOON!, donde se emitirán cortos y episodios de algunas de las caricaturas más recordadas de los últimos años. Por ejemplo, se vieron episodios de “Tom y Jerry” el sábado 04.07 y el próximo domingo 26 a las 18:00, y “La Pantera Rosa” el domingo 12 y el sábado 1 de agosto en ese mismo horario.

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Por otra parte, los cortos de “El Correcaminos y el Coyote” también se emiten en el centro cultural, con una función ocurrida el pasado 5 de julio y la próxima, el sábado 25. Esta caricatura fue ideada por Chuck Jones, de quien también se mostrarán cortos sin diálogo el sábado 18 de julio y el domingo 2 de agosto.

La próxima función de episodios de "Tom y Jerry" será el domingo 26 de julio a las 18:00.

Qué cortos internacionales se podrán ver en estas vacaciones

Otra propuesta cinematográfica que se observará en el Centro Cultural Recoleta es la iniciativa “México para Niños”, que con apoyo de la Embajada de México, ofrece films que tocan temas como las relaciones familiares, el respeto por la diversidad, el cuidado del medio ambiente, el respeto por las tradiciones y por los valores universales. Se podrán observar los próximos fines de semana hasta el 2 de agosto a las 16:00.

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Por otra parte, la Embajada de Canadá brindará una selección de películas producidas por el National Film Board of Canada-Office Nationale du Film, institución que revolucionó especialmente el campo del cine de animación a partir del trabajo de Norman McLaren. Estas se proyectarán el viernes 17 de julio a las 16:00.

JSM / ds