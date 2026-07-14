Tutankamón, La Experiencia: la propuesta ideal para estas vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno tienen plan: Tutankamón, La Experiencia es la salida ideal para disfrutar en familia o con amigos, combinando entretenimiento, historia y emoción en un mismo recorrido. Una oportunidad increíble para que chicos y grandes descubran juntos el misterio del faraón más enigmático de todos los tiempos. Una experiencia que no se olvida.

Debido al éxito rotundo de sus primeras cuatro semanas, Tutankamón, La Experiencia se extiende hasta el 30 de julio de 2026 en El Cubo, Complejo Al Río (Vicente López). La respuesta del público superó todas las expectativas, convirtiendo esta muestra en uno de los grandes fenómenos culturales del año en Buenos Aires.

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Esta propuesta pone en escena uno de los descubrimientos más impactantes de la historia y conecta al público con el misterio, la belleza y el legado del Antiguo Egipto. Las entradas continúan a la venta y la demanda sigue siendo muy alta, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

A más de un siglo del hallazgo de la tumba de Tutankamón, la historia del faraón niño sigue despertando asombro en todo el mundo. Con el espíritu de seguir sorprendiendo al público, la muestra invita a adentrarse en un universo que combina historia, enigmas y emoción, acercando a todos a una civilización que continúa fascinando a generaciones enteras.

Con más de 150 piezas certificadas por el Ente Regulador de Exportación de Monumentos de Egipto, la exhibición revela momentos clave de la vida de Tutankamón: su reinado y los interrogantes en torno a su muerte.

Tutankamón, La Experiencia

Uno de los puntos más impactantes es la recreación de la tumba y los tesoros encontrados en su interior, que permite dimensionar la magnitud del descubrimiento realizado por Howard Carter en 1922, un hito que cambió para siempre la historia de la arqueología.

La experiencia se potencia con contenido audiovisual que recrea la atmósfera de la época y traslada al visitante al corazón del Antiguo Egipto, sumando una capa visual y sensorial que amplifica la experiencia.

La curaduría está a cargo de la egiptóloga Andrea Zingarelli, especialista con trayectoria internacional, aportando rigor académico a una iniciativa pensada para grandes y chicos.

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A lo largo de las distintas salas, los visitantes también podrán descubrir cómo era la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, sus creencias, rituales funerarios y la concepción del más allá. Como cierre, los visitantes encontrarán merchandising para llevarse un recuerdo más allá de la exhibición y un área de actividades para toda la familia.

La muestra está disponible en El Cubo, Complejo Al Río (Av. Libertador 101, Vicente López), con un recorrido por salas temáticas distribuidas en más de 1500 m², donde los visitantes pueden adentrarse en el fascinante universo del Antiguo Egipto.