Bariloche y CABA: los destinos más buscados por vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno comienzan el 6 de julio en algunas provincias y el 20 en otras. Y la principal ciudad patagónica y la capital del país son las dos ciudades que encabezan las preferencias de los viajeros para estas semanas de descanso.

Esa es la conclusión de un nuevo relevamiento realizado por el portal de turismo Booking.com. Según comentó Jimena Gutiérrez, gerente general de esta compañía, los otros tres destinos más buscados por los viajeros para las próximas semanas son: Puerto Iguazú, para disfrutar de las Cataratas, Mendoza y Salta.

De todos modos, según esta experta, Argentina tiene una diversidad natural, cultural y gastronómica única.

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Por otra parte, desde el portal especializado Despegar, agregaron otro dato: “observamos un crecimiento muy significativo de destinos como Ushuaia, que ya muestra un incremento del 119% interanual”.

Mientras tanto, también están en alza los destinos hacia el exterior. Los líderes son Río de Janeiro, Miami, Santiago de Chile, Punta Cana y Madrid.