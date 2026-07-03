Aprender y divertirse en el Museo Histórico Nacional

El Museo Histórico Nacional realizará una serie de talleres infantiles durante las próximas vacaciones de invierno para que niños, niñas y familias puedan recorrer la historia argentina. Del 15 de julio al 2 de agosto, el MHN propone actividades gratuitas, lúdicas y para toda la familia, diseñadas para recorrer sus colecciones de una manera diferente.

Adivinar el personaje que le tocó al compañero, armar un rompecabezas sobre una pintura del siglo XIX, diseñar la vestimenta de un prócer o escribir una carta con las técnicas del pasado para enviarla al futuro: cada propuesta convierte las salas del museo en un espacio de juego y descubrimiento. Las actividades no requieren inscripción previa, no se suspenden por lluvia y están pensadas para que adultos y chicos las compartan.

Juegos como "Quién es quién en la Historia"

Actividad autónoma inspirada en el clásico juego de mesa, en la que cada participante recibe la imagen de un personaje histórico. Su objetivo es adivinar el personaje de su compañero/a antes de que éste descubra el suyo. Se trata de una propuesta lúdica para conocer a las figuras claves de la historia argentina cuyos retratos y objetos forman parte de las colecciones del museo.

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Edad sugerida a partir de 6 años. No requiere inscripción previa y se requiere que las personas acompañantes de los/as niños/as permanezcan durante la actividad. No se suspende por lluvia.

Se hará en la sala Pintores de la historia del MHN los jueves 16, 23 y 30 de julio a las 15.00 h

Historias para armar

Es una actividad autónoma de armado de rompecabezas sobre pinturas exhibidas en la sala Pintores de la historia. Edad sugerida a partir de 5 años. No requiere inscripción previa y se requiere que las personas acompañantes de los/as niños/as permanezcan durante la actividad. No se suspende por lluvia. Se hace en la sala Pintores de la historia del MHN.

El miércoles 15, 22, 29 y viernes 17, 24, 31 de julio a las 15.00 horas.

Vestir la historia

¿Qué es?

Actividad lúdica en la que se invitará a conocer personajes históricos a través de la colección pictórica del MHN. La actividad consiste en diseñar la vestimenta de estos ilustres personajes en diferentes contextos. Es para niños y niñas a partir de 6 años. Un taller para toda la familia. No requiere inscripción previa y se requiere que las personas acompañantes de los/as niños/as permanezcan durante la actividad. No se suspende por lluvia. Con cupo limitado de 15 personas por orden de llegada.

Comienza en el sector de Bienvenida del MHN. Los jueves 16, 23 y 30 y viernes 17, 24, 31 de julio a las 11.00 horas.

¡Llegó carta!

Esta actividad lúdica mediante recorrido epistolar por la colección del museo sobre algunos sucesos y personajes históricos del siglo XIX, más taller de escritura epistolar con las técnicas del pasado, para escribir nuestra propia carta para el futuro.

Es para niños y niñas a partir de 8 años. Un taller para toda la familia. No requiere inscripción previa y se requiere que las personas acompañantes de los/as niños/as permanezcan durante la actividad. No se suspende por lluvia. Con cupo limitado de 10 personas por orden de llegada. Comienza en el sector de Bienvenida del MHN. Se hace los 15, 22, 29 de julio a las 11.00 h.

El Museo Histórico Nacional está ubicado en Defensa 1600. CABA